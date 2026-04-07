Hạ tầng

Thi tuyển kiến trúc cầu vượt nút giao Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành với đường Vành đai 3

Minh Hà

07/04/2026, 11:26

Ngày 6/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký ban hành quyết định số 2024 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính và các hạng mục cầu vượt tại nút giao giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3…

Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và công chúng. Đây là một phần quan trọng trong Dự án thành phần 2, nhằm xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ phía Đông của Thành phố…

Mục tiêu của Cuộc thi tuyển tìm kiếm ý tưởng kiến trúc tối ưu, khả thi và hiện đại. Cuộc thi không chỉ nhằm tạo ra một công trình giao thông hiệu quả mà còn là biểu tượng kiến trúc độc đáo, góp phần nâng cao diện mạo đô thị. Phạm vi nghiên cứu thi tuyển bao gồm toàn tuyến dài khoảng 5,90 km, từ điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định đến nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với đường Vành đai 3.

Công trình dự kiến sẽ bao gồm cầu Bà Cua với 10 làn xe, cầu cạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC với 4 làn xe, và cầu cạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc với 6 làn xe. Nút giao cao tốc sẽ giữ nguyên hình thái nút giao trumpet kép, đồng thời bổ sung các nhánh đường Liên cảng để tối ưu hóa khả năng giải tỏa phương tiện.

Cuộc thi mở rộng cho các đơn vị tư vấn thiết kế có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và giao thông cầu đường. Các đơn vị tham gia sẽ được đánh giá dựa trên hồ sơ năng lực và sản phẩm thiết kế. Hội đồng thi tuyển sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến kéo dài 85 ngày sau khi kế hoạch được phê duyệt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết cho các đơn vị dự tuyển, đảm bảo quá trình thi tuyển diễn ra suôn sẻ và đúng quy định.

Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông mà còn là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kiến trúc đô thị hiện đại. Với sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu, dự án hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp đột phá, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố.

Một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự kiến sẽ được mở rộng lên 4 làn xe và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029...

Nghị định 123/2026/NĐ-CP vừa được chính phủ ban hành quy định chi tiết về vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng đường thủy tại Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026...

Chiến sự Iran làm xáo trộn ngành hàng không toàn cầu, mở ra cơ hội cho hãng bay phương Tây giành thị phần từ các đối thủ Trung Đông...

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng tại Ninh Bình đang đối mặt với áp lực giải phóng mặt bằng kéo dài, khan hiếm cát san lấp và chậm trễ tái định cư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn yêu cầu các địa phương phải đi trước một bước về hạ tầng và không để vài hộ dân làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Với việc bổ sung 2 cảng cạn mới tại TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh, tổng số cảng cạn trên cả nước đã được nâng lên 19...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

CEO JPMorgan Chase cảnh báo về lạm phát và lãi suất cao hơn

Ấn Độ quay trở lại mua dầu thô và khí đốt Iran sau 7 năm

Nửa cuối tháng 3, cán cân thương mại thâm hụt 56,48 triệu USD

Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Đặt trách nhiệm bảo vệ dữ liệu vào khuôn khổ doanh thu

