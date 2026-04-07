Thi tuyển kiến trúc cầu vượt nút giao Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành với đường Vành đai 3

Ngày 6/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký ban hành quyết định số 2024 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính và các hạng mục cầu vượt tại nút giao giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3…

Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và công chúng. Đây là một phần quan trọng trong Dự án thành phần 2, nhằm xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ phía Đông của Thành phố…

Mục tiêu của Cuộc thi tuyển tìm kiếm ý tưởng kiến trúc tối ưu, khả thi và hiện đại. Cuộc thi không chỉ nhằm tạo ra một công trình giao thông hiệu quả mà còn là biểu tượng kiến trúc độc đáo, góp phần nâng cao diện mạo đô thị. Phạm vi nghiên cứu thi tuyển bao gồm toàn tuyến dài khoảng 5,90 km, từ điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định đến nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với đường Vành đai 3.

Công trình dự kiến sẽ bao gồm cầu Bà Cua với 10 làn xe, cầu cạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC với 4 làn xe, và cầu cạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc với 6 làn xe. Nút giao cao tốc sẽ giữ nguyên hình thái nút giao trumpet kép, đồng thời bổ sung các nhánh đường Liên cảng để tối ưu hóa khả năng giải tỏa phương tiện.

Cuộc thi mở rộng cho các đơn vị tư vấn thiết kế có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và giao thông cầu đường. Các đơn vị tham gia sẽ được đánh giá dựa trên hồ sơ năng lực và sản phẩm thiết kế. Hội đồng thi tuyển sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến kéo dài 85 ngày sau khi kế hoạch được phê duyệt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết cho các đơn vị dự tuyển, đảm bảo quá trình thi tuyển diễn ra suôn sẻ và đúng quy định.

Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông mà còn là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kiến trúc đô thị hiện đại. Với sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu, dự án hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp đột phá, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố.