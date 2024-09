Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước về xuất siêu

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, hoạt động xuất nhập khẩu của địa phương này tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả rất tích cực là do sự phục hồi của thị trường thế giới, đơn hàng xuất khẩu tăng, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đơn hàng, nắm bắt tín hiệu thị trường.

Cùng với đó, đơn hàng xuất khẩu của đối tác thương mại lớn như Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc tăng; giá xuất khẩu ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu tăng, nhất là là giá hạt điều, cà phê, hạt tiêu tăng cao đã góp phần tác động đến kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đầu năm 2024 tăng so cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 8/2024 cũng ghi nhận tăng trưởng xuất nhập khẩu khá so với tháng 7/2024.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2024 ước đạt 2.191,5 triệu USD, tăng 2,56% so với tháng trước và tăng 7,02% so với tháng 7/2023. Trong đó, hạt điều nhân (+1,62%); cà phê (+1,97%); cao su (+2,4%); sản phẩm gỗ (+3,25%); hàng dệt may (+3,61%); giày dép các loại (+2,86%); máy vi tính (+1,48%); chỉ, sợi (+3,58%); máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng (+0,94%)…

Tính chung 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15.572,86 triệu USD, tăng 8,6% so cùng kỳ. Cơ cấu các khu vực kinh tế tăng như sau: Khu vực nhà nước tăng 3,49%; khu vực tư nhân tăng 6,72%; FDI tăng 9,39%.

Thị trường xuất khẩu 8 tháng tập trung chủ yếu ở các nước: Hoa Kỳ đạt 4.903,2 triệu USD, chiếm 31,4%; Nhật Bản đạt 1.493,8 triệu USD, chiếm 9,59%; Trung Quốc đạt 1.423,3 triệu USD, chiếm 9,14%; Hàn Quốc ước đạt 858,5 triệu USD, chiếm 5,5%...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2024 ước đạt 1.647,7 triệu USD, tăng 1,98% so tháng trước và tăng 10,87% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2024, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11.327 triệu USD, tăng 8,71% so cùng kỳ.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Đồng Nai với ước đạt 3.505,2 triệu USD trong 8 tháng và chiếm 30,95% tổng kim ngạch nhập khẩu. Kế đến là Hàn Quốc với 1.518,3 triệu USD (chiếm 13,4%); Nhật Bản với 742,7 triệu USD (6,56%); Hoa Kỳ với 638,6 triệu USD (5,64%)…

Thặng dư thương mại của 8 tháng năm 2024, Đồng Nai xuất siêu 4.245,8 triệu USD, chiếm khoảng 27,4% so với cả nước. Chia bình quân, mỗi tháng xuất siêu khoảng 530 triệu USD, có thấp hơn một ít so với bình quân xuất khẩu mỗi tháng của 7 tháng trước đó (7 tháng năm 2024, Đồng Nai xuất siêu 3.749,3 triệu USD; bình quân mỗi tháng xuất siêu 536 triệu USD). Đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp kể từ năm 2014, Đồng Nai dẫn đầu cả nước về xuất siêu với tỷ lệ chiếm từ 30 – 70% so với cả nước.

Giải thích nguyên nhân kim ngạch nhập khẩu 8 tháng năm 2024 tăng khá, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai cho biết do sản xuất và tiêu thụ trong nước tăng, nhiều doanh nghiệp ký được đơn hàng sản xuất mới nên đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất.

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu 8 tháng tăng so cùng kỳ như: Chất dẻo nguyên liệu tăng 11,31%; cao su tăng 14,02%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 21,77%; xơ, sợi dệt các loại tăng 19,83%; vải các loại tăng 12,44%; nguyên phụ liệu dệt, may, da giày tăng 21,78%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 33,74%...

Trước đó, báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tính đến hết ngày 15/8/2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 473,33 tỷ USD, tăng 16,9%, tương ứng tăng 68,58 tỷ USD về số tuyệt đối so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 244,41 tỷ USD và tổng trị giá nhập khẩu đạt 228,92 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 8 tháng năm 2024 cả nước đạt 15,49 tỷ USD.