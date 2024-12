Đồng Tháp xuất khẩu gần 1,4 triệu tấn gạo

Tại hội nghị tổng kết ngành Công Thương tỉnh Đồng Tháp năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết năm 2024 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2024 của tỉnh ước đạt 2 tỷ USD, tăng hơn 53% so với năm 2023, đạt hơn 142% kế hoạch năm. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu gạo ước đạt 1.366.000 tấn, tăng 157,59% so với năm 2023, đạt 227,67% kế hoạch năm 2024; kim ngạch xuất khẩu đạt 865 triệu USD.

Bà Võ Phương Thủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Đây là năm mà Đồng Tháp tăng trưởng khá ấn tượng trong việc xuất khẩu gạo ra nước ngoài. Việc Ấn Độ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo để ổn định thị trường trong nước, cùng với nguồn cung tại một số quốc gia xuất khẩu gạo bị sụt giảm do El Nino đã đẩy nhu cầu và giá gạo thế giới tăng cao”.

Tiếp nối đà tăng trưởng khá ấn tượng trong năm 2023, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của tỉnh ngày càng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến dây chuyền công nghệ chế biến hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn cao của các thị trường xuất khẩu.

Mặt khác, nhu cầu nhập khẩu gạo từ các thị trường truyền thống tăng, trong khi nước xuất khẩu gạo lớn Ấn Độ vẫn đang duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng. Do đó các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của tỉnh tăng cường thu mua, chế biến để tạo nguồn hàng cho xuất khẩu nên sản lượng chế biến năm 2024 tiếp tục tăng trưởng.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 174 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xay xát, lau bóng gạo, ước tính sản lượng xay xát, lau bóng gạo năm 2024 đạt 2,1 triệu tấn, tăng 17,25% so với năm 2023. Thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu là châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là châu Đại Dương, còn lại là các châu lục khác.

Bên cạnh đó, chủ động trong việc triển khai Kế hoạch tái cơ cấu các ngành hàng chủ lực (lúa gạo, xoài, sen, hoa kiểng, cá tra) và Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản góp phần đưa giá trị tăng thêm toàn ngành năm 2024 của Đồng Tháp ước đạt 21.956 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ năm 2023

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, lĩnh vực trồng trọt tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 30.858 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch năm, tăng 2,4% so năm 2023.

Đặc biệt, tỉnh phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng bền vững thông qua phát triển vùng sản xuất tập trung chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm và chú trọng áp dụng đồng bộ giải pháp giảm giá thành sản xuất.

Theo đó, diện tích gieo trồng lúa cả năm ước đạt 495.935ha, bằng 100,1% kế hoạch năm 2024 và giá trị sản xuất ước đạt 18.362 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ năm 2023 và bằng 116,1% so với kế hoạch năm 2024 (tương ứng vượt 2.542 tỷ đồng). Với thị trường tiêu thụ ổn định, giá bán khá cao nên lợi nhuận bình quân đạt 27,3 triệu đồng/ha/vụ, tăng 3,6 triệu đồng/ha so cùng kỳ.

Đối với hoa màu, tỉnh khuyến cáo phát triển hoa màu chuyên canh gắn tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch giống cho hiệu quả kinh tế cao và khuyến khích phát triển luân canh trên đất lúa. Theo đó, diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 32.171ha, bằng 91,7% so kế hoạch năm và giá trị sản xuất ước đạt 3.440 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tình hình tiêu thụ ổn định, lợi nhuận bình quân đạt 63-109 triệu đồng/ha (riêng cây ớt có lợi nhuận 411 triệu đồng/ha), tăng 28-88 triệu đồng/ha so năm 2023.