Dòng tiền đang đổ vào bất động sản chứng khoán, khối ngoại gom ròng mạnh tuần qua

VN-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 33/2024 tại 1.252,23 điểm, tăng 28,59 điểm tương đương tăng 2,34% so với cuối tuần 32, với thanh khoản giảm.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên tính trên cả 3 sàn trong tuần 32 đạt 16.854 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tuần trước. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 14.951 tỷ đồng, giảm 8,7% so với tuần 32 và -16,1% so với trung bình 5 tuần.

Số phiên tăng điểm nhiều hơn phiên giảm (3/5 phiên tăng), với lực mua và bán chủ động duy trì ở mức thấp trong hầu hết các phiên giao dịch ngoại trừ phiên thứ 6 khi mua chủ động vượt trội ngay từ đầu phiên giúp VN-Index tăng +28,67 điểm, đóng góp phần lớn vào mức tăng điểm chung của cả tuần).

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.075,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 45.8 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VNM, MWG, MSN, CTG, TCH, VCI, DIG, GMD, GAS.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, TCB, VHM, HDB, HSG, NLG, FUEVFVND, FRT, DGC.

Nhà đầu tư Cá nhân bán ròng 1596,7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 980.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, TCB, HDB, VHM, HSG, VJC, NLG, FRT, VIC, VIB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: VNM, FPT, CTG, MWG, MSN, PC1, GVR, HVN, STB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 828,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1156.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, SSB, VIB, VRE, VND, VJC, NKG, VGC, PLX, HSG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VNM, STB, MWG, VHM, DGC, PC1, GVR, FUEVFVND, TCH, FPT.

Tự doanh bán ròng 307,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 221.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm VNM, HVN, GVR, PC1, HCM, LPB, TCH, VHM, DBC, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, HPG, ACB, STB, MBB, FPT, HDB, MSN, SSI, VIC.

Xu hướng dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ, Hóa chất trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Xây dựng, CNTT.

Nhóm có tỷ trọng dòng tiền tăng (hoặc đạt đỉnh 10 tuần): Các ngành như Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ, và Hóa chất đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư, với tỷ trọng dòng tiền và giá cùng tăng đáng kể. Bất động sản ghi nhận dòng tiền đạt 17,58%, cao nhất trong 10 tuần qua, cùng với mức tăng giá 2,69% trong tuần. Thực phẩm cũng chứng kiến dòng tiền tăng lên 7,03%, trong khi giá tăng +5,56% trong hai tuần. Bán lẻ có tỷ trọng dòng tiền tăng lên 5,99% và giá tăng 7,27% trong hai tuần. Tỷ trọng dòng tiền ở Hóa chất bật tăng lên 5,25% sau khi giảm về tiệm cận đáy 10 tuần và giá tăng 3,61% tuần trước và +7,27% trong 2 tuần.

Nhóm có tỷ trọng dòng tiền giảm: Ngân hàng, Thép, Xây dựng, CNTT, Nuôi trồng nông & hải sản, Hàng không đang kém hấp dẫn dòng tiền hơn. Tuy nhiên, duy nhất ngành Thép chứng kiến giá giảm -1,51% trong 1 tuần, -5,55% trong 2 tuần và -11,26% trong 1 tháng

Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 33, dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30 với tỷ trọng dòng tiền ở mức 49,9%, tuy nhiên tỷ trọng này giảm mạnh so với tuần 32 (53,5%). Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa VNMID và VNSML tăng lên mức 37,8% và 10%.

Xét theo quy mô dòng tiền, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm mạnh ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm -1.674 nghìn tỷ đồng (tương đương -18,4%) so với tuần trước, trong khi giảm không đáng kể ở nhóm vốn hóa vừa VNMID (-347 tỷ đồng/-6,2%) và tăng nhẹ ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML (+56 tỷ đồng/+3,9%).

Về biến động giá, chỉ số VNMID có hiệu suất vượt trội so với thị trường chung với mức tăng +3,5%, tiếp đến là VNSML (+2,25%) và VN30 (+2,12%).