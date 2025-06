Dòng tiền rất thận trọng, đà phục hồi tạm ngưng

Dù thanh khoản phiên chiều nay có sôi động hơn một chút nhưng vẫn không thể bù đắp lại trạng thái èo uột buổi sáng. Lần đầu tiên sau 6 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE tụt xuống dưới 13.000 tỷ đồng và hai sàn là dưới 15.000 tỷ đồng. Dường như nhà đầu tư bắt đầu chọn giải pháp đứng ngoài chờ đợi.

Áp lực bán trong buổi chiều gia tăng rõ rệt, VN-Index và hầu hết cổ phiếu tạo đáy thấp nhất phiên lúc này. Chỉ số giảm sâu nhất lúc 1h45 để mất 0,76% tương đương -10 điểm. Thời gian còn lại nỗ lực bắt đáy xuất hiện và cân bằng giá ở nhiều cổ phiếu trong đó có nhóm trụ, giúp VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm 1,03 điểm (-0,08%).

Độ rộng chỉ số tại đáy ghi nhận 103 mã tăng/172 mã giảm, đến cuối phiên là 151 mã tăng/129 mã giảm. Như vậy hiệu quả của đợt bắt đáy cuối cùng là khá tốt, giúp nhiều cổ phiếu đổi màu thành công.

Diễn biến xả hàng và bắt đáy kéo thanh khoản sàn HoSE chiều nay lên 7.157 tỷ đồng, tăng 23,9% so với giá trị khớp lệnh buổi sáng. Rổ VN30 cũng tăng giao dịch khoảng 16,7%.

So với mức giá chốt buổi sáng, VN-Index thay đổi không nhiều nhưng biên độ trong phiên thì khá rộng. Với cổ phiếu cũng vậy, khả năng giữ giá đến cuối phiên không che dấu được thực tế “đánh võng” biên độ lớn trong ngày. VHM đóng cửa giảm nhẹ 0,69% nhưng biên độ dao động tối đa trong phiên tới 2,4%. Lúc VN-Index chạm đáy, VHM giảm tới 2,34% so với tham chiếu. Thậm chí như FPT, tuy đóng cửa hoành tráng tăng 1,9% nhưng lúc 1h45 cũng chỉ tăng chưa tới 1%.

Cổ phiếu giao dịch mạnh và sôi động nhất rổ VN30 phiên chiều là SHB. Cuối phiên sáng SHB mới đứng tham chiếu với thanh khoản nhạt nhòa 140,6 tỷ đồng. Chiều nay lượng tiền lớn đổ vào mua kéo giá tăng 1,14%, thanh khoản gia tăng tới 511 tỷ đồng nữa. Điều đáng tiếc duy nhất là vốn hóa SHB hạn chế, đóng góp rất ít về mặt điểm số. CTG là cổ phiếu đang chú ý khác nhờ đợt kéo giá đóng cửa. Cuối đợt khớp lệnh liên tục mã này còn giảm 0,66% nhưng chốt phiên lại tăng 0,4%. So với giá buổi sáng CTG lên cao 1,2%. Tuy nhiên do phải vất vả vượt qua biên độ giảm trước nên ảnh hưởng của CTG cũng hạn chế.

VN30-Index đóng cửa đã đảo chiều thành công tăng 0,02% chủ yếu nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của FPT. Cổ phiếu này kéo 2,5 điểm trong khi chỉ giúp VN-Index khoảng 0,75 điểm. Ngoài ra MWG tăng 0,65%, TPB tăng 1,53% hay SHB, BVH cũng tác động tốt hơn tới VN30-Index.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản hàng đầu hôm nay vẫn xanh khá nhiều.

Dù vậy nhịp đảo chiều cuối cùng cũng không hẳn là kém. Như đã nói ở trên, độ rộng thay đổi khá tốt trong nhịp phục hồi cuối cùng và kết phiên số tăng đã nhỉnh hơn số giảm. Dù vậy nhóm tăng mạnh nhất thị trường vẫn không có thêm đại diện nào đáng chú ý, đều đã khỏe từ sáng. Một số mã lên giá kịch trần mới là CTI, VPG, HT1. Nhóm thanh khoản tốt nhất vẫn dồn vào DGC, DBC, DGW, GEE, NLG, CTR, VTP, HVN… Gần 32% thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE vẫn tập trung vào nhóm 66 mã tăng khỏe nhất (từ 1% trở lên). Đây là điểm sáng khi thể hiện dòng tiền tuy nhỏ tổng thể nhưng cục bộ vẫn có hiệu lực tốt.

Ở phía giảm, tình thế đã xấu hơn. Trong 129 mã đỏ có 53 mã giảm quá 1% trong khi buổi sáng mới có 41 mã. 24 mã trong số này giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên (phiên sáng là 10 mã). Nói đơn giản thì sức ép bán ra có tăng lên ở nhóm yếu nhất. NVL giảm 3,14%, GEX giảm 4,63%, DIG giảm 1,12%, VND giảm 1,23%, HAH giảm 2,41%, DXG giảm 1,27%, VRE giảm 1,51%, PDR giảm 2,25%. Đây là những cổ phiếu đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Với diễn biến giằng co về độ rộng cũng như chỉ số và phần lớn cổ phiếu dao động hẹp (66% dao động tăng giảm dưới 1%), thị trường đang ở trạng thái cân bằng. Đây chưa hẳn là tín hiệu tốt vì hôm qua tâm lý khá hưng phấn, nhưng ít nhất cũng cho thấy bên bán chưa xuất hiện khối lượng quá tải. Dù vậy với tình trạng dòng tiền co lại đáng kể thì sớm muộn hiệu ứng tiền ít cũng sẽ phản ánh lên giá, nhất là khi khả năng nâng đỡ đang ngày một co cụm.