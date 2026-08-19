Dòng vốn đầu tư đang mở rộng hệ sinh thái khách sạn, giải trí TP.HCM

Ngày 19/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG thông báo vừa nhận cam kết đầu tư vốn cổ phần lên tới 5 triệu USD từ Brookland Group & Partners Limited, đối tác chiến lược toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vốn tư nhân.
Brookland Group & Partners Limited hoạt động tại Dubai và Singapore, đã triển khai hơn 12 tỷ USD tại 24 khu vực pháp lý. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vào ngày 7/8.
Đây là lần đầu tiên BIG huy động nguồn vốn quốc tế, trong thời điểm công ty đang chuẩn bị rời UPCoM để hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào tháng 9/2026. Việc này sẽ đưa BIG từ UPCoM lên sàn giao dịch chính của Việt Nam, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float).
Khoản đầu tư này không làm phát sinh nợ trên bảng cân đối kế toán của BIG và không làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu. Với quy mô 5 triệu USD, tương đương khoảng 131 tỷ đồng, khoản đầu tư này bằng khoảng 38% vốn điều lệ của tập đoàn và hơn ba lần lợi nhuận sau thuế năm 2025, đạt 36,6 tỷ đồng.
Khoản vốn này sẽ đóng vai trò là nguồn vốn chủ lực cho kế hoạch mở rộng đầu tư của BIG trong lĩnh vực khách sạn, F&B và giải trí tại khu vực trung tâm TP.HCM. Các thương vụ riêng lẻ sẽ được thu xếp nguồn vốn riêng khi hoàn tất.
Theo các mục tiêu được BIG công bố, tập đoàn đặt mục tiêu có 650 phòng khách sạn trong năm 2026, tăng lên 2.750 phòng vào năm 2029 và 8.750 phòng vào năm 2035. Doanh thu toàn tập đoàn được đặt mục tiêu đạt 543 tỷ đồng trong năm nay và tăng lên 2.051 tỷ đồng vào năm 2031. Theo đó, mảng khách sạn dự kiến sẽ vượt kinh doanh hàng hóa nông sản để trở thành nguồn doanh thu lớn nhất của tập đoàn trong giai đoạn này. Đây là các mục tiêu nội bộ do công ty đề ra.
Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế. Chính phủ đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay và 35 triệu lượt vào năm 2030, trong khi lượng khách quốc tế đã tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm kể từ năm 2011.
Thị trường khách sạn cũng ghi nhận đà tăng tương ứng. Công suất phòng tại TP.HCM đạt 83% trong quý IV/2025, với giá phòng bình quân 3,6 triệu đồng/đêm (khoảng 137 USD), trong khi doanh thu trên mỗi phòng có sẵn đã trở lại mức trước đại dịch COVID-19. JLL dự báo số lượng giao dịch khách sạn sẽ tăng mạnh trong năm nay, tập trung ở phân khúc 4 và 5 sao tại Hà Nội và TP.HCM.
Theo JLL, các nhà đầu tư nước ngoài đang kỳ vọng tỷ suất sinh lời 7 – 9% khi đầu tư vào tài sản khách sạn tại Việt Nam, cao hơn mức 3 – 4% tại các thị trường phát triển như Nhật Bản và Australia.
TP.HCM, với dân số hơn 14 triệu người, đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm hàng đầu châu Á về du lịch MICE và kinh tế đêm, với sông Sài Gòn làm trục phát triển các sản phẩm du lịch về đêm. Theo cơ quan du lịch thành phố, một trong những hạn chế hiện nay là TP.HCM còn thiếu các địa điểm chất lượng cao hoạt động sau 22h để phục vụ khách quốc tế, cũng như các tổ hợp giải trí về đêm quy mô lớn như tại Singapore và Bangkok.
“Công suất phòng đã phục hồi, giá phòng đã phục hồi, nhưng giá trị các tài sản vẫn chưa phản ánh đầy đủ điều đó,” ông Võ Phi Nhật Huy, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc BIG Investment Group, cho biết. “Điều còn thiếu đối với một doanh nghiệp quy mô như chúng tôi là nguồn vốn có sẵn trước khi thương vụ diễn ra, thay vì chỉ được thu xếp sau đó. Đó chính là giá trị mà khoản đầu tư này mang lại. BIG có thể nhanh chóng tiếp cận một tài sản tại Quận 1 khi có cơ hội, thay vì phải huy động vốn cho từng thương vụ từ đầu và có nguy cơ bỏ lỡ thương vụ vào tay những bên đã sẵn sàng nguồn vốn”.
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