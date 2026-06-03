TP.HCM sắp có thêm hơn 440 phòng khách sạn mang thương hiệu IHG
Tuấn Duy
03/06/2026, 13:22
Sự hợp tác giữa Meraki Land và IHG Hotels & Resorts nhằm phát triển hai dự án khách sạn, nghỉ dưỡng mới tại Bình Dương và Hồ Tràm, bổ sung hơn 440 phòng lưu trú cao cấp cho thị trường phía Nam trong những năm tới…
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Meraki Land và IHG Hotels & Resorts diễn ra ngày 3/6 tại TP.HCM, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển các dự án khách sạn, nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác triển khai vận hành hai dự án trọng điểm gồm Crowne Plaza Saigon Binh Duong và Regent Ho Tram. Đây là những dự án thuộc phân khúc khách sạn cao cấp và nghỉ dưỡng hạng sang, góp phần mở rộng hiện diện của IHG Hotels & Resorts tại Việt Nam, đồng thời bổ sung thêm hơn 440 phòng lưu trú chất lượng cao cho thị trường phía Nam trong giai đoạn tới.
Sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt của Meraki Land trên thị trường bất động sản cao cấp. Doanh nghiệp định vị theo triết lý “Crafting Masterpieces - Kiến tạo kiệt tác”, tập trung phát triển các dự án kết hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế và giá trị văn hóa bản địa.
Theo bà Nguyễn Thái Đông Hương, Tổng giám đốc Meraki Land, định hướng của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc phát triển các công trình lưu trú mà hướng đến kiến tạo những không gian sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mang tính biểu tượng.
“Chúng tôi tin rằng bất động sản không chỉ là những công trình được xây dựng bằng vật liệu, mà phải là những không gian sống được kiến tạo bằng tâm huyết, cảm xúc và sự thấu hiểu sâu sắc về vùng đất đó. Với Meraki Land, mỗi dự án là một ‘biểu tượng sống’ mang linh hồn văn hóa bản địa, được phát triển theo chuẩn mực toàn cầu để tạo nên những giá trị có thể trường tồn cùng thời gian”, bà Hương chia sẻ.
Theo doanh nghiệp, các dự án được phát triển trên cơ sở tôn trọng bản sắc địa phương, kết hợp kiến trúc hiện đại, tiện ích quốc tế và các yếu tố văn hóa bản địa trong cảnh quan, vật liệu cũng như trải nghiệm sống.
THÊM NGUỒN CUNG KHÁCH SẠN CAO CẤP CHO THỊ TRƯỜNG PHÍA NAM
Trong hai dự án vừa được công bố, Crowne Plaza Saigon Binh Duong được định hướng phục vụ nhóm khách doanh nhân, chuyên gia quốc tế và khách công tác đang làm việc tại Bình Dương – một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Theo kế hoạch, khách sạn dự kiến khai trương vào năm 2029 với quy mô 221 phòng. Dự án nằm trong tổ hợp thương mại, bán lẻ và căn hộ cao cấp tại Thuận An, khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và đô thị.
Ngoài hệ thống phòng lưu trú, khách sạn sẽ tích hợp nhiều tiện ích như nhà hàng, hồ bơi, trung tâm thể hình cùng hơn 1.000 m² không gian hội họp và sự kiện. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú kết hợp hội nghị, hội thảo và kết nối kinh doanh ngày càng gia tăng tại khu vực phía Nam.
Trong khi đó, Regent Ho Tram được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng biển hạng sang với quy mô 220 phòng, gồm 110 suite, 30 Skyvilla Suite có hồ bơi riêng và 80 biệt thự từ 2 đến 4 phòng ngủ.
Dự án còn tích hợp hệ thống nhà hàng, quầy bar, các chương trình chăm sóc sức khỏe, khu wellness và nhiều tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp. Bên cạnh khu nghỉ dưỡng, dự án còn phát triển 95 sản phẩm bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Regent, bao gồm các Skyvilla Suite và biệt thự nghỉ dưỡng.
Theo giới chuyên môn, mô hình branded residences đang trở thành một trong những xu hướng phát triển nổi bật của thị trường nghỉ dưỡng cao cấp toàn cầu khi kết hợp giữa giá trị bất động sản và tiêu chuẩn vận hành của các thương hiệu khách sạn quốc tế.
HỒ TRÀM TIẾP TỤC THU HÚT CÁC THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ
Việc Regent lựa chọn Hồ Tràm cho dự án thứ hai tại Việt Nam tiếp tục cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực này đối với các nhà phát triển và thương hiệu khách sạn quốc tế.
Những năm gần đây, Hồ Tràm nổi lên như một điểm đến nghỉ dưỡng mới của khu vực phía Nam nhờ lợi thế bờ biển tự nhiên, quỹ đất ven biển còn lớn và khả năng kết nối thuận tiện với TP HCM. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh cũng được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển của thị trường nghỉ dưỡng tại đây.
Trong tương lai, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động cùng các tuyến cao tốc liên vùng được hoàn thiện, thời gian di chuyển từ TP HCM và các tỉnh lân cận đến Hồ Tràm dự kiến sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giới quan sát cho rằng đây là một trong những yếu tố giúp Hồ Tràm có thêm lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn cũng như dòng khách có khả năng chi tiêu cao.
IHG TIẾP TỤC MỞ RỘNG TẠI VIỆT NAM
Ở góc độ đối tác vận hành quốc tế, ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts, đánh giá Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất của tập đoàn trong khu vực.
“Kể từ khi khai trương khách sạn đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2007, chúng tôi đã tạo dựng được vị thế vững chắc tại thị trường này. Hiện nay, IHG tự hào là đơn vị dẫn đầu phân khúc hạng sang, đồng thời là nhà vận hành lớn trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu. Đồng hành cùng các đối tác chiến lược, chúng tôi tiếp tục ra mắt những khách sạn tiêu biểu cho bản sắc thương hiệu, kết hợp thiết kế tinh tế với chất lượng hoàn thiện xây dựng vượt trội”, ông Vivek Bhalla cho biết.
Theo đại diện tập đoàn, Regent Ho Tram sẽ là khách sạn Regent thứ hai tại Việt Nam sau Regent Phu Quoc. Cùng với InterContinental Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram, dự án mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của Hồ Tràm trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế.
Hiện IHG Hotels & Resorts sở hữu 24 khách sạn đang hoạt động tại Việt Nam và 19 dự án trong danh mục phát triển. Tập đoàn tiếp tục mở rộng hiện diện ở nhiều phân khúc từ luxury, premium hospitality đến branded residences.
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