Hà Nội: Thị trường khách sạn được nâng đỡ bởi sức hút đô thị

Với hệ thống di sản lâu đời, mạng lưới không gian công cộng, các hoạt động văn hóa đặc trưng, cùng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du lịch đã được hình thành qua nhiều thập kỷ, Hà Nội đang sở hữu những nền tảng quan trọng giúp nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, cũng như giá trị của thị trường khách sạn trong dài hạn…

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gia tăng, sức hấp dẫn của đô thị đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định giá trị dài hạn của thị trường khách sạn. Những lợi thế về văn hóa, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ được xem là nền tảng để duy trì sức hút du lịch và nhu cầu lưu trú bền vững.

LỢI THẾ TỪ VỊ TRÍ TRUNG TÂM VÀ GIAO THOA VĂN HÓA

Theo bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng Bộ phận tư vấn đầu tư Savills Hà Nội, Hà Nội sở hữu nhiều lợi thế khi vừa là trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, vừa là điểm giao thoa giữa văn hóa, du lịch, thương mại và hoạt động ngoại giao quốc tế. Điều này đã tạo ra nhu cầu lưu trú đa dạng, bao gồm: khách du lịch nghỉ dưỡng, khách công tác, hoạt động MICE, các sự kiện quốc tế và nhóm khách cao cấp.

Ngoài ra, Thành phố cũng đang tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng và nâng cấp không gian đô thị. Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 cho thấy định hướng phát triển không chỉ tập trung vào mở rộng quỹ đất, mà còn chú trọng khai thác những giá trị sẵn có như: hệ thống di sản, không gian công cộng và cảnh quan ven sông.

Trong đó, định hướng phát triển không gian cảnh quan sông Hồng là điểm nhấn quan trọng. Bên cạnh vai trò hạ tầng đô thị, khu vực này được kỳ vọng trở thành trục kết nối văn hóa, du lịch và cộng đồng, góp phần mở rộng trải nghiệm của du khách, cũng như tạo thêm động lực phát triển cho các hoạt động dịch vụ, lưu trú và thương mại trong tương lai.

Theo đại diện Savills, trên thế giới, các khu vực có thể duy trì giá trị khách sạn và bất động sản lưu trú cao thường không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, mà còn được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh.

Chẳng hạn, khu vực Ginza của Tokyo nổi tiếng là thị trường khách sạn có giá trị cao, nhờ khả năng kết hợp giữa mua sắm, văn hóa, ẩm thực và hoạt động thương mại cao cấp. Trong khi khu vực dọc sông Hoàng Phố tại Thượng Hải lại thu hút du khách nhờ sự kết nối hài hòa giữa di sản lịch sử, không gian công cộng, du lịch và hoạt động kinh tế hiện đại. Điểm chung của hai khu vực trên là biết khai thác và phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử riêng, để tạo nên những trải nghiệm đặc trưng. Chính các yếu tố đó giúp điểm đến duy trì sức hấp dẫn trong thời gian dài, đồng thời nâng cao giá trị bất động sản lưu trú.

Thực tế, không ít điểm đến trên thế giới ghi nhận những khách sạn và khu lưu trú đã hoạt động hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, nhưng vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Giá trị của các tài sản này không nằm ở tuổi đời công trình mà ở khả năng gắn kết với câu chuyện văn hóa và lịch sử của điểm đến, trở thành một phần trong trải nghiệm mà du khách tìm kiếm khi quay trở lại.

Bà Dung đánh giá khu vực lõi đô thị Hà Nội đang sở hữu nhiều yếu tố tương tự với hệ thống di sản lâu đời, mạng lưới không gian công cộng, hoạt động văn hóa đặc trưng cùng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du lịch đã hình thành qua nhiều thập kỷ. Đây là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến cũng như giá trị của thị trường khách sạn trong dài hạn.

DÒNG VỐN TÌM KIẾM SỰ BỀN VỮNG

Theo đại diện Savills, Việt Nam đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về du lịch quốc tế, dòng vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu đối với các dịch vụ chất lượng cao. Do đó, những điểm đến có khả năng kết hợp giữa hạ tầng, văn hóa, môi trường sống và hoạt động kinh tế sẽ thu hút nhà đầu tư.

“Ở lĩnh vực khách sạn và bất động sản lưu trú, lợi thế cạnh tranh bền vững hiếm khi được tạo ra trong một vài năm. Giá trị dài hạn thường là kết quả của quá trình tích lũy về văn hóa, lịch sử, trải nghiệm, khả năng kết nối và sức hấp dẫn của điểm đến qua thời gian. Vì vậy, tại nhiều thị trường phát triển, tài sản gắn liền với những điểm đến giàu bản sắc văn hóa, thường là nhóm duy trì được sức cạnh tranh và hiệu quả vận hành bền vững.

Từ góc độ đầu tư, đây cũng là yếu tố góp phần định hình nhu cầu lưu trú, hiệu quả vận hành và giá trị tài sản trong dài hạn. Khi hoạt động đầu tư và M&A khách sạn ngày càng hướng tới các tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định và tăng trưởng bền vững, sức hấp dẫn của điểm đến tiếp tục trở thành tiêu chí quan trọng trong quá trình ra quyết định của nhà đầu tư”, đại diện Savills nhận định.

Thống kê của Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam cho biết tính đến đầu năm 2026, tổng nguồn cung khách sạn tại Hà Nội đạt khoảng 30.000 phòng, là một trong những thị trường khách sạn đô thị lớn nhất cả nước. Đáng chú ý, quý 1/2026 có sự gia nhập của khách sạn Fairmont đã bổ sung 241 phòng hạng sang cho khu vực trung tâm Thủ đô. Ngoài ra, hiệu suất vận hành của thị trường khách sạn Hà Nội liên tục cải thiện suốt năm 2025 và đầu năm 2026. Công suất phòng duy trì ở mức 76-78%, vượt mốc trước đại dịch, trong khi doanh thu trên phòng sẵn có tiếp tục tăng trưởng 18% so với cùng kỳ, nhờ sự phục hồi của nhu cầu.

Theo bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, đơn vị này đang nhận thấy sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường khách sạn Việt Nam nói chung và khu vực Hà Nội cùng phía Bắc nói riêng. Với nguồn cung mới mang tính chọn lọc, nhu cầu du lịch đô thị và MICE phục hồi mạnh, cùng dư địa tái định vị các tài sản hiện hữu, Hà Nội hội tụ đầy đủ điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và sang trọng.

Bên cạnh Hà Nội, một số địa phương phía Bắc như: Hạ Long, Hải Phòng và Ninh Bình cũng hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng và cải thiện kết nối liên vùng, qua đó mở rộng không gian phát triển cho thị trường khách sạn ngoài khu vực lõi đô thị. Sự lan tỏa này giúp khu vực phía Bắc hình thành mạng lưới điểm đến đa dạng, kết hợp giữa du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng và công vụ.

“Tuy nhiên, tác động từ xung đột địa chính trị và khủng hoảng nhiên liệu đã lan sang ngành du lịch Đông Nam Á. Biến động giá nhiên liệu, chi phí hàng không gia tăng và tâm lý thận trọng của du khách quốc tế đã tạo áp lực nhất định lên đà phục hồi hậu đại dịch, vốn vẫn còn mong manh tại nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực”, đại diện JLL chia sẻ.