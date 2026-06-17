Hà Nội: Thị trường khách sạn được nâng đỡ bởi sức hút đô thị

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gia tăng,
sức hấp dẫn của đô thị đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định giá trị dài
hạn của thị trường khách sạn. Những lợi thế về văn hóa, hạ tầng và hệ sinh thái
dịch vụ được xem là nền tảng để duy trì sức hút du lịch và nhu cầu lưu trú bền
vững.
LỢI THẾ TỪ VỊ TRÍ TRUNG TÂM VÀ GIAO THOA VĂN HÓA
Theo bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng Bộ phận tư vấn đầu tư Savills Hà Nội,
Hà Nội sở hữu nhiều lợi thế khi vừa là trung tâm chính trị - hành chính của cả
nước, vừa là điểm giao thoa giữa văn hóa, du lịch, thương mại và hoạt động
ngoại giao quốc tế. Điều này đã tạo ra nhu cầu lưu trú đa dạng, bao gồm: khách
du lịch nghỉ dưỡng, khách công tác, hoạt động MICE, các sự kiện quốc tế và nhóm
khách cao cấp.
Ngoài ra, Thành phố cũng đang tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng và
nâng cấp không gian đô thị. Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 cho
thấy định hướng phát triển không chỉ tập trung vào mở rộng quỹ đất, mà còn chú
trọng khai thác những giá trị sẵn có như: hệ thống di sản, không gian công cộng
và cảnh quan ven sông.
Trong đó, định hướng phát triển không gian cảnh quan sông Hồng là điểm
nhấn quan trọng. Bên cạnh vai trò hạ tầng đô thị, khu vực này được kỳ vọng trở
thành trục kết nối văn hóa, du lịch và cộng đồng, góp phần mở rộng trải nghiệm
của du khách, cũng như tạo thêm động lực phát triển cho các hoạt động dịch vụ,
lưu trú và thương mại trong tương lai.
Theo đại diện Savills, trên thế giới, các khu vực có thể duy trì
giá trị khách sạn và bất động sản lưu trú cao thường không chỉ sở hữu vị trí
thuận lợi, mà còn được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh.
Chẳng hạn, khu vực Ginza của Tokyo nổi tiếng là thị trường khách
sạn có giá trị cao, nhờ khả năng kết hợp giữa mua sắm, văn hóa, ẩm thực và hoạt
động thương mại cao cấp. Trong khi khu vực dọc sông Hoàng Phố tại Thượng Hải
lại thu hút du khách nhờ sự kết nối hài hòa giữa di sản lịch sử, không gian
công cộng, du lịch và hoạt động kinh tế hiện đại. Điểm chung của hai khu vực
trên là biết khai thác và phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử riêng, để tạo nên những
trải nghiệm đặc trưng. Chính các yếu tố đó giúp điểm đến duy trì sức hấp dẫn
trong thời gian dài, đồng thời nâng cao giá trị bất động sản lưu trú.
Thực tế, không ít điểm đến trên thế
giới ghi nhận những khách sạn và khu lưu trú đã hoạt động hàng chục, thậm chí
hàng trăm năm, nhưng vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Giá trị của các tài
sản này không nằm ở tuổi đời công trình mà ở khả năng gắn kết với câu chuyện
văn hóa và lịch sử của điểm đến, trở thành một phần trong trải nghiệm mà du
khách tìm kiếm khi quay trở lại.
Bà Dung đánh giá khu vực lõi đô thị Hà Nội đang sở hữu nhiều yếu
tố tương tự với hệ thống di sản lâu đời, mạng lưới không gian công cộng, hoạt
động văn hóa đặc trưng cùng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du lịch đã hình thành
qua nhiều thập kỷ. Đây là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của
điểm đến cũng như giá trị của thị trường khách sạn trong dài hạn.
DÒNG VỐN TÌM KIẾM SỰ BỀN VỮNG
Theo đại diện Savills, Việt Nam đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về du
lịch quốc tế, dòng vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu đối với các dịch vụ chất lượng
cao. Do đó, những điểm đến có khả năng kết hợp giữa hạ tầng, văn hóa, môi trường
sống và hoạt động kinh tế sẽ thu hút nhà đầu tư.
“Ở lĩnh vực khách sạn và bất động sản lưu trú, lợi thế cạnh tranh
bền vững hiếm khi được tạo ra trong một vài năm. Giá trị dài hạn thường là kết quả của quá
trình tích lũy về văn hóa, lịch sử, trải nghiệm, khả năng kết nối và sức hấp dẫn
của điểm đến qua thời gian. Vì vậy, tại nhiều thị trường phát triển, tài sản gắn
liền với những điểm đến giàu bản sắc văn hóa, thường là nhóm duy trì được sức cạnh
tranh và hiệu quả vận hành bền vững.
Từ góc độ đầu tư, đây cũng là yếu tố góp phần định hình nhu cầu
lưu trú, hiệu quả vận hành và giá trị tài sản trong dài hạn. Khi hoạt động đầu
tư và M&A khách sạn ngày càng hướng tới các tài sản có khả năng tạo dòng
tiền ổn định và tăng trưởng bền vững, sức hấp dẫn của điểm đến tiếp tục trở
thành tiêu chí quan trọng trong quá trình ra quyết định của nhà đầu tư”, đại
diện Savills nhận định.
Thống kê của Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam cho biết tính đến đầu năm 2026, tổng
nguồn cung khách sạn tại Hà Nội đạt khoảng 30.000 phòng, là một trong những thị
trường khách sạn đô thị lớn nhất cả nước. Đáng chú ý, quý 1/2026 có sự gia nhập
của khách sạn Fairmont đã bổ sung 241 phòng hạng sang cho khu vực trung tâm Thủ
đô. Ngoài ra, hiệu suất vận hành của thị
trường khách sạn Hà Nội liên tục cải thiện suốt năm 2025 và đầu năm 2026. Công
suất phòng duy trì ở mức 76-78%, vượt mốc trước đại dịch, trong khi doanh thu trên
phòng sẵn có tiếp tục tăng trưởng 18% so với cùng kỳ, nhờ sự phục hồi của nhu
cầu.
Theo bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, đơn vị này đang nhận thấy sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư quốc tế
đối với thị trường khách sạn Việt Nam nói chung và khu vực Hà Nội cùng phía Bắc
nói riêng. Với nguồn cung mới mang tính chọn lọc, nhu cầu du lịch đô thị và
MICE phục hồi mạnh, cùng dư địa tái định vị các tài sản hiện hữu, Hà Nội hội tụ
đầy đủ điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và
sang trọng.
Bên cạnh Hà Nội, một số địa phương phía Bắc như: Hạ Long, Hải
Phòng và Ninh Bình cũng hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng và cải thiện kết nối liên
vùng, qua đó mở rộng không gian phát triển cho thị trường khách sạn ngoài khu
vực lõi đô thị. Sự lan tỏa này giúp khu vực phía Bắc hình thành mạng lưới điểm
đến đa dạng, kết hợp giữa du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng và công vụ.
“Tuy nhiên, tác động từ xung đột địa chính trị và khủng hoảng
nhiên liệu đã lan sang ngành du lịch Đông Nam Á. Biến động giá nhiên liệu, chi
phí hàng không gia tăng và tâm lý thận trọng của du khách quốc tế đã tạo áp lực
nhất định lên đà phục hồi hậu đại dịch, vốn vẫn còn mong manh tại nhiều thị trường
trọng điểm trong khu vực”, đại diện JLL chia sẻ.