Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 25/7-1/8/2024: Triển vọng lãi suất giằng co, cổ phiếu chip gây sóng gió

Trong tuần qua, căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Vùng Vịnh và số liệu lạm phát khiến triển vọng lãi suất ở một số nền kinh tế lớn trở nên khó đoán định hơn...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại buổi họp báo sau cuộc họp Fed ngày 29/7/2026 - Ảnh chụp màn hình.

Cổ phiếu chip và các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn có một tuần biến động mạnh vì tâm lý vừa lạc quan vừa bi quan của nhà đầu tư liên quan tới làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Một sự kiện lớn khác không thể không kể tới là cú tăng giá mạnh của đồng yên Nhật Bản, một dấu hiệu cho thấy nhà chức trách nước này có thể đã can thiệp vào thị trường ngoại hối. Cùng với đó, câu chuyện thuế quan vẫn âm ỉ nóng, trong khi kinh tế Mỹ và Trung Quốc xuất hiện một số dấu hiệu suy yếu.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 25/7-1/8 do VnEconomy điểm lại:

Loạt ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất trong tư thế "chờ xem"

Ba ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã có cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ trong tuần này. Cả ba đều giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại và phát tín hiệu chờ đợi thêm trước khi đưa ra có bất kỳ một động thái nào.

Cơn sốt AI và biến động giá năng lượng do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đang là hai biến số lớn nhất tác động tới triển vọng lãi suất. Đa số các nhà hoạch định chính sách đều đang muốn có thêm thời gian để xác định rõ tác động của các yếu tố này tới lạm phát. Tuy nhiên, cũng có một số quan chức lo ngại rằng việc chờ đợi sẽ dẫn tới hành động chậm trễ trong cuộc chiến chống lạm phát.

Triển vọng lãi suất Fed đã biến động mạnh trước và sau cuộc họp Fed. Dù đã giảm mạnh so với trước cuộc họp, mức đặt cược của thị trường lãi suất tương lai vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong tháng 9 vẫn là hơn 60%.

Cơn sốt AI có thể dẫn đến sai lầm chính sách tiền tệ?

Giảm lạm phát: Nhiệm vụ khó của Chủ tịch Fed

AI đang làm tăng lạm phát tại Mỹ như thế nào?

Nội bộ Fed bất đồng về giữ nguyên lãi suất, Chủ tịch Warsh quyết tâm chống lạm phát

BOJ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát tăng tốc

Pha tăng mạnh của tỷ giá đồng yên giữa mối lo về nợ công của Nhật Bản

Kế hoạch đầu tư công - tư khổng lồ trị giá 2,3 nghìn tỷ yên của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã khiến giới đầu tư lo ngại sâu sắc về sức khỏe tài khóa của nước này. Đây là một nguyên nhân chính khiến trái phiếu chính phủ Nhật bị bán tháo và tỷ giá đồng yên giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, vào hôm 30/7, đồng yên bất ngờ có phiên tăng giá mạnh nhất so với đồng USD trong vòng gần 4 năm trở lại đây. Diễn biến này dẫn tới những đồn đoán cho rằng Bộ Tài chính Nhật Bản có thể đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.

Thủ tướng Nhật Bản quyết tâm theo đuổi kế hoạch tăng trưởng dù thị trường lo ngại

Đồng yên tăng giá dữ dội, Nhật Bản có thể đã can thiệp

Những dịch chuyển mới trong cuộc chiến thuế quan của Mỹ

Sức nóng cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump vẫn còn âm ỉ, cho thấy đây vẫn là một trụ cột chính sách kinh tế của ông chủ Nhà Trắng. Mâu thuẫn giữa các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) về thuế quan và thương mại tiếp tục có những diễn biến phản ánh sự căng thẳng trong tuần này, như việc ông Trump dọa áp thêm thuế quan lên hàng hóa châu Âu hay Trung Quốc lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc của Mỹ, EU về “dư thừa công suất”.

Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế quan lên hàng hóa châu Âu

Những điều cần biết về thuế quan mới của Tổng thống Trump

Trung Quốc lần đầu tiết lộ cam kết của Mỹ về thuế quan mới

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ, EU về “dư thừa công suất”

Thuế quan của Tổng thống Trump khiến nhiều doanh nghiệp cân nhắc trở lại Trung Quốc

Mỹ và Trung Quốc thảo luận về thương mại và đất hiếm trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình

Biến động cổ phiếu chip và công nghệ

Cổ phiếu các hãng chip lớn như Samsung, SKHynix, Nvidia… tiếp tục biến động mạnh trong tuần này. Bán tháo xảy ra mỗi khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lớn nhuận mờ mịt của các kế hoạch đầu tư khổng lồ vào AI. Nhưng mặt khác, các cổ phiếu này cũng phục hồi nhanh nhờ kết quả kinh doanh khác quan giúp nhà đầu tư lấy lại tâm lý lạc quan.

Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn niêm yết ở Mỹ như Apple, Amazon, Microsoft… trong tuần cũng bị chi phối bởi những lo ngại về đầu tư AI, nhất là khi các Big Tech này công bố báo cáo tài chính quý 2/2026. Một điểm sáng của tuần là cổ phiếu Apple, khi “táo khuyết” vượt qua Nvidia để trở thành doanh nghiệp đại chúng có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới và vượt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu một hãng chip Trung Quốc tăng 466% trong phiên chào sàn

Apple vượt Nvidia về vốn hóa, trở thành công ty đắt giá nhất thế giới

Apple lần đầu vượt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Mối liên hệ ngày càng chặt giữa cổ phiếu công nghệ Mỹ - Hàn khiến nhà đầu tư lo ngại

Sử dụng AI, hãng thẻ Visa sa thải 2.600 nhân viên

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên cuối tháng, giá dầu đi lên vì tin Vùng Vịnh

Hai nhà sản xuất CXMT và YMTC của Trung Quốc đang thay đổi ngành chip như thế nào?

Chứng khoán Trung Quốc có tháng giảm mạnh nhất trong 1 thập kỷ

Cả doanh thu và lợi nhuận của Samsung đều cao chưa từng thấy

Samsung, SK Hynix đáp trả hoài nghi về AI bằng những con số và thỏa thuận khổng lồ

Chiến tranh Mỹ - Iran kéo dài, chưa có tín hiệu rõ ràng về giải pháp hòa bình

Trong tuần này, Mỹ và Iran đã ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau trong lúc các nhà trung gian thúc đẩy các nỗ lực nhằm nối lại đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng đóng cửa, với lượng tàu bè qua lại nhỏ giọt. Cùng với đó, một số vụ tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ đã diễn ra, khiến thị trường lo ngại về tình trạng gián đoạn kéo dài nguồn cung năng lượng từ Vùng Vịnh.

Mỹ và Iran ngừng chiến trong lúc Oman tổ chức đàm phán về eo biển Hormuz

Tình trạng gián đoạn lưu thông tại eo biển Hormuz qua một biểu đồ

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên cuối tháng, giá dầu đi lên vì tin Vùng Vịnh

Saudi Arabia tìm đường vòng mới đắt đỏ hơn để xuất khẩu dầu sang châu Á

Thế khó của Ai Cập giữa chiến tranh Mỹ - Iran

Giá vàng tăng trong tháng 7, bất chấp áp lực từ triển vọng tăng lãi suất

Dù giảm mạnh trong phiên cuối tháng, giá vàng thế giới đã hoàn tất một tháng tăng, chấm dứt chuỗi 4 tháng giảm liên tiếp. Giá năng lượng cao dẫn tới triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn đang là nguồn áp lực giảm giá lớn nhất đối với kim loại quý này.

Giá vàng lại giảm mạnh vì nỗi lo lãi suất tăng, SPDR Gold Trust bán ròng

Trung Quốc nhập khẩu vàng nhiều nhất 2 năm rưỡi

Giới phân tích cắt giảm mạnh dự báo giá vàng

Các ngân hàng trung ương mua ít vàng hơn nhiều so với ước tính ban đầu

Kinh tế Mỹ và Trung Quốc có những dấu hiệu suy yếu

Một số dữ liệu gần đây cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất suy yếu. Kinh tế Mỹ đã giảm tốc trong quý 2/2026 nhưng lạm phát còn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed. Ở Trung Quốc, tăng trưởng vẫn chật vật vì khủng hoảng bất động sản kéo dài và nhu cầu nội địa yếu, song Bắc Kinh không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy sẽ có các biện pháp kích thích mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hệ thống ngân hàng Trung Quốc thừa tiền mặt vì nhu cầu vay giảm

Kinh tế Mỹ sau 18 tháng dưới chính quyền Tổng thống Trump

Kinh tế Mỹ quý 2/2026: Tăng trưởng giảm tốc, lạm phát còn cao

Kinh tế giảm tốc, Trung Quốc vẫn chưa vội tăng kích thích