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Chứng khoán Mỹ xanh rực sau phiên bán tháo, giá dầu trượt dưới 90 USD/thùng

B Bình Minh

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/7), hồi phục mạnh sau phiên bán tháo vào ngày hôm trước, nhờ cú tăng ấn tượng của cổ phiếu Microsoft và việc cổ phiếu chip được mua trở lại...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô giảm hơn 2% sau khi Saudi Arabia đề xuất thành lập một liên minh hải quân để bảo về hai tuyến vận tải biển quan trọng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,7%, đạt 7.437,63 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 613,92 điểm, tương đương tăng 1,2%, đạt 52.208,06 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,8%, đạt 25.122,18 điểm.

Cổ phiếu Microsoft là điểm sáng lớn nhất trong phiên tăng này, với mức tăng 16% sau khi hãng phần mềm công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 trong đó nói rằng mảng dịch vụ đám mây Azure đạt tăng trưởng vượt dự báo. Nhà đầu tư cũng hưng phấn khi Microsoft cho biết mức đầu tư cơ bản của công ty thấp hơn dự báo và công ty dự kiến sẽ duy trì được dòng tiền dương trong tài khóa 2027 mới bắt đầu.

Phiên tăng này đưa giá trị vốn hóa thị trường của Micrsoft tăng 450 tỷ USD, đánh dấu mức tăng vốn hóa mạnh nhất trong một phiên từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp đại chúng niêm yết ở Phố Wall.

Ngoài ra, các cổ phiếu chip cũng đóng vai trò chủ lực trong việc kéo thị trường đi lên. Quỹ iShare Semiconductor ETF tăng hơn 8%. Cổ phiếu Micron tăng 18%, AMD tăng 13% và SJ Hynix tăng hơn 17%.

Trước phiên tăng này, cổ phiếu chip đã bị bán tháo trong phần lớn thời gian của tháng 7, khi nhà đầu tư trở nên hoài nghi về triển vọng lợi nhuận của các dự án đầu tư khổng lồ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như lo ngại về khả năng cạnh tranh ngày càng lớn của các mô hình AI giá rẻ của Trung Quốc.

Meta Platforms là một trong số ít những cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn giảm mạnh trong phiên này, với mức giảm 8%. Nhà đầu tư thất vọng khi Meta công bố dự báo doanh thu yếu hơn kỳ vọng và mức giảm 91% trong dòng tiền tự do của quý 2. Dòng tiền âm sâu phản ánh căng thẳng tài chính ở Meta khi công ty đầu tư lớn vào hạ tầng AI.

“Xét cho cùng, đây là câu chuyện về hai chiến lược đầu tư AI. Một công ty vẫn đang tăng được lợi nhuận dù chi mạnh, trong khi một công ty khác để cho chi phí đầu tư AI gặm vào lợi nhuận”, Giám đốc đầu tư Stephen Evans của công ty Pave Finance nhận xét với hãng tin CNBC.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management đánh giá cao về kết quả kinh doanh của Microsoft, cho rằng công ty này có thể bứt phá để khẳng định vị thế một công ty được tin tưởng sẽ là kẻ thắng trong cuộc đua AI.

Mức tăng/giảm giá cổ phiếu một số công ty công nghệ vốn hóa lớn của Mỹ so với thời điểm đầu năm nay - Nguồn: Reuters.
Mức tăng/giảm giá cổ phiếu một số công ty công nghệ vốn hóa lớn của Mỹ so với thời điểm đầu năm nay - Nguồn: Reuters.

Hôm thứ Tư, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất và hầu như không phát tín hiệu gì về đường đi của lãi suất trong thời gian tới. Thị trường cổ phiếu và trái phiếu lo ngại rằng Fed có thể chậm chân trong cuộc chiến chống lạm phát.

Mối lo này phản ánh qua việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất 19 năm trong phiên ngày thứ Tư và tiếp tục duy trì ở vùng này trong phiên ngày thứ Năm.

Dù đương đầu với mối lo về lạm phát, lãi suất cao, và rủi ro đảo chiều của làn sóng đầu tư AI, giá cổ phiếu ở Phố Wall vẫn đang được hỗ trợ bởi triển vọng một mùa báo cáo tài chính khả quan. Giới phân tích dự báo tổng lợi nhuận quý 2 của các công ty thành viên S&P 500 tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm gần 2%, đóng cửa ở mức 89 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm khoảng 1%, đóng cửa ở mức 83,6 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi Saudi Arabia đề xuất thành lập một liên minh hải quân để bảo vệ các tuyến đường biển chủ chốt gồm eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Tuy nhiên, giá dầu hiện vẫn cao hơn nhiều so với mức 72 USD/thùng của dầu Brent vào đầu tháng này.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, hơn 40 quốc gia đã tham dự một cuộc họp để bàn về “tăng cường hợp tác an ninh hàng hải và đoàn kết nỗ lực để bảo vệ lưu thông hàng hải an toàn”. Nỗ lực này diễn ra sau khi phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen vào tuần trước công bố cấm vận hàng hải đối với Saudi Arabia và Iran được cho là liên tục tấn công tàu bè đi qua eo biển Hormuz.

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