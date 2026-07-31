Chứng khoán Trung Quốc sắp hoàn tất tháng giảm mạnh nhất trong 1 thập kỷ

Thị trường chứng khoán Trung Quốc trong tháng 7 này đương đầu áp lực giảm mạnh do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Mức giảm điểm của thị trường kể từ đầu tháng tới nay là lớn nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.
Trước khi phục hồi theo thị trường chứng khoán Mỹ vào sáng nay (31/7), chỉ số CSI 300 của chứng khoán Trung Quốc đại lục đã giảm hơn 2% trong phiên ngày 30/7, nối tiếp phiên bán tháo trước đó ở Phố Wall.
Sáng nay, CSI 300 có lúc tăng khoảng 1,3%, khi nhà đầu tư quay trở lại mua các cổ phiếu AI đã bị xả hàng trong phiên trước.
Xu thế phục hồi vì lý do tương tự được ghi nhận ở nhiều thị trường khác ở khu vực châu Á. Tại Hàn Quốc, hai cổ phiếu chip lớn nhất là Samsung và SKHynix ghi nhận mức tăng tương ứng hơn 20% và hơn 25%, đưa chỉ số Kospi tăng gần 14%.
Tại Nhật Bản, cổ phiếu Advantest tăng gần 18% và cổ phiếu Tokyo Electron tăng khoảng 9%, góp phần đưa chỉ số Nikkei 225 tăng gần 4,5%.
Tính đến phiên ngày 30/7, CSI 300 đã giảm 9,6% từ đầu tháng, mức giảm lớn nhất trong một tháng của chỉ số này kể từ tháng 1/2016.
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này. Thị trường Trung Quốc không nằm ngoài xu hướng đó, nhưng mức giảm còn hạn chế hơn so với một số thị trường khác. Tính đến phiên ngày 30/7, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã giảm gần 40% kể từ mức đỉnh ghi nhận vào giữa tháng 6.
Diễn biến của thị trường trong tuần này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc đang bấp bênh. Vào đầu tuần, thị trường đã hưng phấn cao độ với cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CXMT, một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc. Cổ phiếu này đã tăng 466% trong ngày giao dịch đầu tiên với tư cách một công ty đại chúng.
Theo tờ báo Financial Times, “đội ngũ quốc gia” (national team - chỉ một nhóm các định chế tài chính quốc doanh và quỹ đầu tư nhà nước của Trung Quốc) đã mua vào cổ phiếu trên thị trường khi CXMT phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, giúp hỗ trợ các chỉ số chứng khoán Trung Quốc ngay cả khi các thị trường châu Á khác giảm mạnh do bán tháo cổ phiếu AI.
"Nếu đội ngũ quốc gia sẵn sàng gánh vác, các quỹ sẽ vui vẻ chuyển nhượng cổ phiếu cho họ”, ông Hao Hong - Giám đốc đầu tư tại quỹ đầu tư Lotus Asset Management - nhận xét.
Tổng vốn hóa thị trường của Innolight, Eoptolink và Cambricon Technologies - ba trong số các công ty AI hàng đầu của Trung Quốc đại lục - đã giảm hơn 50 tỷ USD trong phiên 30/7. Cổ phiếu của Innolight tại Hồng Kông cũng giảm tới 10% trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi niêm yết thứ cấp.
"Cổ phiếu AI của Trung Quốc diễn biến khá đồng bộ với cổ phiếu AI toàn cầu”, bà Grace Tam, Phó giám đốc đầu tư khu vực châu Á tại công ty BNP Paribas Wealth Management, nhận định.
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