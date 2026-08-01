Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên cuối tháng, giá dầu đi lên vì tin Vùng Vịnh

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô tăng trở lại mốc 90 USD/thùng khi tình hình ở eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq tăng 1%, đạt 25.373,85 điểm. Chỉ số S&p 500 tăng 0,7%, đạt 7.489,72 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 276,97 điểm, tương đương tăng 0,53%, đạt 52.485,03 điểm.

Yếu tố gây áp lực giảm chính lên giá cổ phiếu ở Phố Wall trong phiên này là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Lợi suất tăng phản ánh mối lo ngại của giới đầu tư trên thị trường trái phiếu rằng lạm phát sẽ nóng lên, đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng gần 5 điểm cơ bản, lên mức 4,71%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Trước khi chiến tranh nổ ra ở Vùng Vịnh, lợi suất của kỳ hạn này còn ở dưới mức 4%.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản trong phiên này, đạt 4,273%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 5,249%.

Trong cuộc họp kết thúc vào ngày 29/7, Fed giữ nguyên lãi suất ở khoảng 3,5-3,75% và hầu như không đưa ra tín hiệu gì về đường đi của chính sách trong thời gian tới. Sự thiếu vắng một tín hiệu cứng rắn từ Fed khiến giới đầu tư trái phiếu lo ngại rằng Chủ tịch Fed Kevin Warsh có thể sẽ không thực hiện đúng cam kết chống lạm phát, dẫn tới lạm phát cao hơn, dai dẳng hơn. Mối lo ngại này đẩy lợi suất lên cao hơn.

Dù tái khẳng định quyết tâm chống lạm phát, ông Warsh phát biểu tại cuộc họp báo tuần này rằng: “Chúng tôi không có cây đũa thần nào cả”.

“Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tiến về phía mốc 5%. Đó có lẽ là mốc sẽ gây tổn thất cho tâm lý của nhà đầu tư và gây áp lực lên định giá cổ phiếu”, chiến lược gia trưởng Terry Sandven của công ty US Bancorp Asset Management nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Sandven cho rằng thị trường hiện nay mang tới cả rủi ro và cơ hội cho nhà đầu tư. “Một mặt, đây là một môi trường có nhiều điểm tích cực: lạm phát tương đối ổn định, lãi suất dao động trong phạm vi không phải là lớn, và lợi nhuận của các công ty đang mạnh. Nhưng mặt khác, cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, đẩy giá dầu lên, gây áp lực lạm phát”, ông nói.

Giá dầu thô tăng sau khi Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,2%, đóng cửa ở mức 90,12 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York cũng tăng 1,3%, chốt phiên ở mức 84,67 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 5% trong tuần này, khi nhà đầu tư có một số thời điểm kỳ vọng rằng Mỹ và Iran sẽ quay trở lại bàn đàm phán để tìm một giải pháp hòa bình.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Cùng ngày thứ Sáu, một số quan chức Fed nói rằng họ ủng hộ việc tăng lãi suất để chống lại rủi ro leo thang lạm phát. “Theo quan điểm của tôi, giờ là lúc gần hành động để đưa lạm phát về mục tiêu 2% và thực hiện cam kết của Fed về mang lại ổn định giá cả cho người Mỹ. Lạm phát càng cao kéo dài, việc giảm lạm phát sẽ càng khó khăn và tốn kém”, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nói.

Tương tự, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói ông tin rằng việc tăng lãi suất với một lượng nhỏ bây giờ có thể giảm bớt sự cần thiết phải tăng lãi suất mạnh tay về sau. “Theo quan điểm của tôi, một chuỗi các động thái chính sách nhỏ có thể sẽ tốt hơn so với việc chờ đợi và cuối cùng phải kết luận rằng cần phải có hành động mạnh mẽ hơn”, ông nhấn mạnh.

Những cổ phiếu có mức độ biến động giá mạnh mẽ nhất ở Phố Wall trong tuần này là các công ty đầu tư lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) và các hãng chip.

Ngày thứ Sáu, cổ phiếu Amazon tăng 15% sau khi công ty công bố doanh thu quý 2 tốt hơn dự báo và kết quả khả quan ở mảng điện toán đám mây. Báo cáo này giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào hoạt động rót vốn đầu tư vào AI của Amazon.

Trái lại, cổ phiếu Apple giảm hơn 7% dù doanh thu quý 2/2026 vượt dự báo nhờ doanh số bán iPhone tăng 22%. Nhà đầu tư thất vọng khi doanh thu mảng dịch vụ của Apple không đạt kỳ vọng.

Hôm thứ Năm, cổ phiếu Microsoft tăng 16% sau khi hãng này công bố tăng trưởng doanh thu tốt hơn kỳ vọng ở mảng đám mây Azure.

Cả tuần này, Dow Jones tăng khoảng 1%, S&P 500 cũng tăng khoảng 1,5%, còn Nasdaq tăng 1,6%.

Trong cả tháng 7, S&P 500 giảm 0,1% và Nasdaq giảm 3,2%. Trái lại Dow Jones tăng 0,3%, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp, phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền khỏi cổ phiếu công nghệ sang các nhóm cổ phiếu truyền thống hơn.

Trở lại với vấn đề giá dầu, CEO của Chevron, ông Mike Wirth, nói với hãng tin CNBC rằng mối đe dọa đối với nguồn cung dầu trong khu vực đã lan rộng ra ngoài phạm vi eo biển Hormuz. Ông Wirth cũng cho biết lượng dầu dự trữ toàn cầu đang sụt giảm.

Tuần trước, lực lượng Houthi tại Yemen - đồng minh của Iran - đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên Biển Đỏ. Trong tuần này, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hư hại cho hai tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại cảng Damietta của Ai Cập trên Địa Trung Hải. Hiện chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

"Tình hình đang rất căng thẳng và tôi e rằng trạng thái này sẽ còn tiếp diễn”, ông Wirth nói.

CEO của Exxon, ông Darren Woods, cũng nói với CNBC rằng eo biển Hormuz cần phải được mở lại, bởi thế giới đang rất cần nguồn dầu từ Trung Đông - vốn đang bị kẹt lại trong khu vực do ảnh hưởng của xung đột.

"Đây là huyết mạch cung ứng của thế giới, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khắp mọi nơi, vì vậy rốt cuộc thì dòng dầu này cũng phải được lưu thông trở lại. Vấn đề duy nhất là sẽ mất bao lâu để đạt được giải pháp, giúp mở lại eo biển và khôi phục hoạt động sản xuất dầu tại Trung Đông”, ông Woods nói.