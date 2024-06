Đồng yên vẫn đuối dù Nhật Bản xác nhận chi 62 tỷ USD can thiệp ngoại hối

Nhà chức trách Nhật Bản đã chi 62,23 tỷ USD mua gần 9,8 nghìn tỷ yên trong cuộc can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ tỷ giá đồng yên trong vòng 1 tháng qua. Giới phân tích nhận định rằng sự can thiệp này giúp giữ cho đồng yên tránh được việc thiết lập những mức đáy mới, nhưng khó có thể đảo ngược được xu hướng giảm giá trong dài hạn.

Dữ liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố vào hôm thứ Sáu vừa rồi đã xác nhận những đồn đoán trước đó của giới tài chính rằng Tokyo đã can thiệp ngoại hối bằng hai cuộc bán mạnh USD. Trong đó, cuộc đầu tiên diễn ra ngay sau khi tỷ giá đồng yên rớt xuống mức thấp nhất 34 năm là 160,245 yên đổi 1 USD vào hôm 29/4, và đợt thứ hai diễn ra vào ngày 2/5.

“Quy mô của đợt can thiệp này lớn hơn so với dự báo, cho thấy quyết tâm của Nhật Bản trong việc giải toả áp lực lạm phát nhập khẩu. Nhà chức trách có thể tiếp tục sẽ bán ngoại hối mạnh tay để can thiệp tỷ giá”, chiến lược gia trưởng về ngoại hối Daisuko Ueno của công ty Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Dù hơn 62 tỷ USD dự trữ ngoại hối đã được “đốt” để vực dậy đồng yên, hiệu ứng bảo vệ tỷ giá không kéo dài. Thị trường lại đang chờ xem liệu nhà chức trách Nhật Bản có tiếp tục can thiệp và can thiệp sớm như thế nào, trong bối cảnh tỷ giá yên vẫn đang dao động gần 160 yên đổi 1 USD - ngưỡng mà thị trường xem là giới hạn để có sự can thiệp.

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki đưa ra cảnh báo can thiệp mới, nhắc lại rằng giới chức nước này đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trên thị trường tiền tệ và sẵn sàng triển khai tất cả các biện pháp cần thiết. Cho tới hiện tại, giới chức Nhật Bản vẫn tránh bình luận hay tiết lộ thông tin về việc họ có can thiệp vào thị trường hay không, nhưng không ngừng cảnh báo rằng họ sẵn sàng hành động vào bất kỳ lúc nào để xử lý mức độ biến động gia tăng của tỷ giá.

Số liệu hàng tháng mà Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm thứ Sáu chỉ phản ánh tổng mức can thiệp vào thị trường ngoại hối trong kỳ báo cáo. Số liệu chi tiết hơn sẽ được đưa ra trong báo cáo hàng quý, dự kiến được công bố vào tháng 8.

“Thủ phạm” chính dẫn tới xu hướng mất giá kéo dài của đồng yên chính là sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ - nguyên nhân khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Do Fed duy trì lãi suất ở mức cao nhất 23 năm là 5,25-5,5%, mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang áp dụng lãi suất gần 0%, nên chênh lệch lãi suất lớn này khiến đồng yên liên tục trượt giá so với USD. BOJ đã có đợt nâng lãi suất đầu tiên sau 17 năm vào tháng 3 năm nay, chấm dứt chính sách lãi suất âm, nhưng được dự báo sẽ từ tốn trong việc nâng lãi suất. Điều này đồng nghĩa chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì và triển vọng hồi phục của đồng yên sẽ còn mờ mịt.

Trong cuộc họp của giới chức tài chính và ngân hàng trung ương nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) mới đây, Nhật Bản đã đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với sự mất giá của đồng yên. Nỗ lực này của Tokyo đã nhận được sự hậu thuẫn của G7, khi nhóm này một lần nữa cảnh báo về sự biến động quá mức của tỷ giá giữa các đồng tiền.

“Xét tới việc không có sự phản đối nào từ các quốc gia khác, Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục hạn chế đà mất giá của đồng yên thông qua các động thái can thiệp”, nhà kinh tế trưởng Yoshimasa Maruyama của công ty SMBC Nikko Securities phát biểu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen nói tại hội nghị G7 rằng việc can thiệp vào thị trường tiền tệ nên được giới hạn trong những trường hợp “đặc biệt”, đồng thời nhấn mạnh sự tin tưởng của bà vào tỷ giá hối đoái do thị trường xác định.

Gần đây, ông Masato Kanda - quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề ngoại hối của Nhật Bản - một lần nữa tuyên bố rằng nhà chức trách nước này sẵn sàng hành động “bất kỳ lúc nào” để ứng phó với biến động quá mức của tỷ giá. Là người đã tham gia vào việc can thiệp thị trường ngoại hối trong hơn 2 thập kỷ, ông Kanda - người hiện giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách quan hệ quốc tế - đã chỉ đạo cuộc bán ngoại tệ để bảo vệ tỷ giá yên vào tháng 9-10/2022. Trong đợt can thiệp đó, Nhật Bản đã mua vào khoảng 9,2 nghìn tỷ yên trong vòng 3 ngày.

Dù chỉ đạt được thành công hạn chế trong việc giảm bớt sự biến động tỷ giá, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ lại hành động ngay cả khi yên không giảm giá quá mức 160 yên đổi 1 USD - theo chiến lược gia trưởng ngoại hối Masafumi Yamamoto của công ty Mizuho Securites.

“Nhật Bản hẳn đã nhận được sự ủng hộ của G7, bao gồm cả Mỹ, để can thiệp vào thị trường ngoại hối lần nữa. Nếu tỷ giá đồng yên lại biến động mạnh, có lẽ Nhật Bản sẽ lại hành động”, ông Yamamoto nhấn mạnh.