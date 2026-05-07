Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại MWG

Hà Anh

07/05/2026, 19:35

Trong phiên ngày 29/4, hai quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã có động thái trái chiều đối với cổ phiếu MWG.

Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.

Dragon Capital vừa báo cáo không còn cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, trong phiên ngày 29/4, hai quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã có động thái trái chiều đối với cổ phiếu MWG.

Cụ thể: Norges Bank và Vietnam Enterprise Investments Limited lần lượt bán ra 200.000 cổ phiếu và 461.366 cổ phiếu MWG.

Còn Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua vào 120.000 cổ phiếu. Qua đó, nhóm Dragon Capital bán ròng tổng cộng 541.366 cổ phiếu MWG.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ này tại MWG giảm từ 73,43 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 5% xuống còn gần 72,9 triệu cổ phiếu, chiếm 4,96% và không còn là cổ đông lớn của Doanh nghiệp.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa 84.000 đồng/cổ phiếu của MWG trong phiên 29/04, ước tính Dragon Capital thu về khoảng 45,5 tỷ đồng từ giao dịch bán ròng nói trên.

Mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên Hội đồng quản trị MWG đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 4/6/2026.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn 1,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1% vốn tại MWG.

Chốt phiên ngày 29/4, giá cổ phiếu MWG giảm 1,87% xuống 84.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, ông Hiểu Em có thể thu về khoảng 170 tỷ đồng.

Mục đích của giao dịch là nhằm tham gia đầu tư vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – công ty con của MWG. Bên cạnh vai trò Thành viên HĐQT MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em hiện còn là Tổng Giám đốc DMX.

Được biết, doanh thu quý 1/2026 của MWG tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 76% lên 2,7 nghìn tỷ đồng, lần lượt đạt 25% và 32% dự báo cả năm của VCSC.

Điện máy Xanh (ĐMX) ghi nhận doanh thu quý 1/2026 đạt 32,6 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng cửa hàng hiện hữu (SSSG)), đạt 25% dự báo năm 2026 của VCSC. Lợi nhuận sau thuế tăng 47% trên cơ sở so sánh tương đương (LFL). Biên lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh nhờ giá bán trung bình (ASP) cao (nâng cấp sản phẩm, bao gồm các dòng tích hợp AI) và mức đóng góp mạnh mẽ từ doanh thu dịch vụ có biên lợi nhuận cao.

Các ngành hàng quan trọng đạt mức tăng trưởng đáng kể: Điện thoại (Apple: +65% so với cùng kỳ năm trước, Android: +15% so với cùng kỳ năm trước), TV (+30% so với cùng kỳ năm trước), Tủ lạnh (+45% so với cùng kỳ năm trước), Máy giặt (+30% so với cùng kỳ năm trước), Máy lạnh (+20% so với cùng kỳ năm trước), Điện máy gia dụng (+45% so với cùng kỳ năm trước), Laptop (+30% so với cùng kỳ năm trước) và Phụ kiện (+35% so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu mảng dịch vụ (+15% so với cùng kỳ năm trước): Doanh số bán lẻ qua trả góp/tín dụng tiêu dùng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu Thợ ĐMX tăng 45% so với cùng kỳ năm trước lên 700 tỷ đồng. Mảng Thợ Điện Máy Xanh đang đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngoài hệ thống ĐMX với doanh thu tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm trước đạt 125 tỷ đồng.

Tương tác trên Super App: Doanh số qua SuperApp đóng góp 6%. Ứng dụng này đã đạt được 44 triệu lượt truy cập, qua đó cho thấy mức độ tương tác ngày càng tăng của khách hàng với hệ sinh thái số.

Mở rộng EraBlue (Indonesia): Doanh thu EraBlue đạt 906 tỷ IDR (+100% so với cùng kỳ năm trước), nhờ mức tăng trưởng SSSG mạnh mẽ đạt 25%. Chuỗi EraBlue đã mở thêm 117 cửa hàng mới so với cùng kỳ, nâng tổng số lên 212 cửa hàng (bao gồm 31 cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay). Ban lãnh đạo đặt mục tiêu đạt tổng cộng 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Ban lãnh đạo kỳ vọng quý 2/2026 sẽ hưởng lợi từ nhu cầu theo mùa mạnh mẽ hơn đối với máy lạnh và tivi. Hàng tồn kho điện tử đủ để đáp ứng nhu cầu bán hàng trong khoảng 6 tháng, và ban lãnh đạo dự báo nhu cầu toàn cầu hạ nhiệt sẽ giúp giảm thiểu tác động của việc tăng giá tiềm năng.

Bách Hóa Xanh (BHX): ghi nhận doanh thu quý 1/2026 của BHX tăng 19% cùng kỳ năm trước và 5% cùng kỳ quý trước, đạt 18% dự báo năm 2026 của VCSC. Tổng số lượng cửa hàng tăng thêm 280, đạt 2.839 cửa hàng tính đến cuối quý 1/2026.

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của BHX tăng 23% cùng kỳ quý trước lên 383 tỷ đồng, đạt 21% dự báo cả năm của VCSC. Ban lãnh đạo đánh giá mục tiêu SSSG 10% và tăng trưởng doanh thu 20% cho năm 2026 mang tính thận trọng. VCSC tin rằng đà tăng trưởng mạnh biên lợi nhuận ròng lên mức 2,9% trong quý 1/2026 phản ánh nỗ lực cải thiện SSSG sau khi thay đổi cơ cấu hàng hóa và quy cách đóng gói trong năm 2025.

100 cửa hàng BHX mới tại miền Bắc kể từ cuối năm 2025 đang đi đúng tiến độ so với các mục tiêu KPI nội bộ. BHX hiện đang đánh giá kênh B2B phục vụ các khách hàng nhà hàng.

MWG: Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn bán 2 triệu cổ phiếu để đầu tư vào DMX

08:13, 01/05/2026

63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

07:46, 24/10/2025

63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

Dragon Capital giảm sở hữu tại MWG xuống dưới 6%

16:34, 05/08/2025

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớn Dragon Capital MWG

Đọc thêm

PC1 tiếp tục nhận thông báo nhắc nhở từ HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Cổ phiếu DGC bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5

HOSE quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang kiểm soát, kể từ ngày 13/05/2026, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định...

Ông Lê Hải Đoàn muốn tăng sở hữu cổ phiếu VNS lên 30,84%

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8–27/5/2026.

Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Bà Phạm Thị Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị VPB kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 08/05-05/06.

HPG và HPA chốt danh sách thanh toán cổ tức 2025 bằng tiền

HPA thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 19/05/2026 để thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 21% (1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.100 đồng). Ngày thanh toán là ngày 3/6.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Đẩy trụ vượt đỉnh, thị trường khó bùng nổ

Chứng khoán

3

Truy tố 29 bị can sản xuất sữa giả, vi phạm kế toán gây thiệt hại về thuế 100 tỷ đồng

Dân sinh

4

Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm

Thị trường

5

VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đem lại 65 triệu USD qua 9 mùa giải

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy