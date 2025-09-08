Dream Dragon Resort - Biểu tượng nghỉ dưỡng mới của Đồ Sơn
Thu Hà
08/09/2025, 17:17
Tọa lạc giữa quần thể Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Dream Dragon Resort vươn mình kiêu hãnh như một biểu tượng mới của sự thịnh vượng và sang trọng.
Với quy mô 303 phòng tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn gây ấn tượng bởi thiết kế độc bản mô phỏng hình tượng Rồng uốn lượn trên sóng nước – biểu trưng cho quyền uy, may mắn và sự giao hòa giữa tinh hoa văn hóa Á Đông cùng nhịp sống đương đại.
Điểm nhấn của Dream Dragon Resort không chỉ nằm ở kiến trúc khác biệt mà còn ở tầm nhìn khoáng đạt hướng ra biển lớn. Từ mỗi khung cửa, du khách có thể thu trọn sắc xanh vô tận của đại dương, lắng nghe bản hòa ca bất tận của gió và sóng. Nội thất được thiết kế tinh tế, sử dụng gam màu thanh nhã, trang bị tiện nghi hiện đại, mang lại cảm giác thư thái nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng đẳng cấp.
Song hành cùng không gian nghỉ dưỡng, khách sạn còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu toàn diện: nhà hàng Au de’Lisse mang đến sự giao thoa hài hòa của tinh hoa ẩm thực Á - Âu, trung tâm hội nghị – sự kiện quy mô lớn, bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym hiện đại, khu vui chơi trẻ em... Mỗi chi tiết đều được chăm chút nhằm kiến tạo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.
Đặc biệt, với vị trí ngay trung tâm Dragon Ocean Đồ Sơn, Dream Dragon Resort còn được thừa hưởng chuỗi tiện ích đa sắc màu của quần thể: sân golf 27 hố trên biển, bãi biển nhân tạo dài 2km, công viên nước Thủy Tinh, công viên Ánh sáng và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Tất cả hòa quyện tạo nên một hành trình nghỉ dưỡng giàu cảm xúc và đầy cảm hứng.
Không chỉ là điểm đến lưu trú cao cấp, Dream Dragon Resort còn là biểu tượng mới của du lịch biển miền Bắc - nơi khởi nguồn những trải nghiệm tinh hoa và đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Đồ Sơn trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.
Dream Dragon Resort
Địa chỉ: Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
