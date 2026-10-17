Dự án Luvista Quy Nhơn do CONASI phát triển nhận “cú đúp” giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Luvista Quy Nhơn ghi dấu tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 được vinh danh ở hai hạng mục phát triển quần thể Bất động sản và thiết kế kiến trúc cao tầng.

Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 diễn ra ngày 16/10 tại TP.Hồ Chí Minh, Luvista Quy Nhơn chiến thắng tại hạng mục giải thưởng Best Integrated Development - Dự án Quần thể Bất động sản Xuất sắc nhất Toàn quốc và được vinh danh ở hạng mục Best Condo Architectural Design - Thiết kế Kiến trúc Cao tầng Xuất sắc nhất Toàn quốc.

LUVISTA QUY NHƠN “THẮNG LỚN” TẠI PROPERTYGURU VIETNAM PROPERTY AWARDS 2026

Đại diện Luvista Quy Nhơn nhận giải thưởng kép tại PropertyGuru Asia Property Awards.

Ra đời năm 2005, PropertyGuru Asia Property Awards là hệ thống giải thưởng bất động sản uy tín tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, năm 2026 là mùa giải thứ 12 của PropertyGuru Vietnam Property Awards, với 35 nhà phát triển và tổ chức góp mặt trong danh sách đề cử thuộc các lĩnh vực phát triển bất động sản, kiến trúc, thiết kế và cảnh quan.

PropertyGuru Asia Property Awards áp dụng quy trình đánh giá độc lập với sự tham gia của hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia trong ngành, cùng mạng lưới kiểm toán và tư vấn toàn cầu HLB giám sát suốt quá trình chấm giải. Các dự án được xem xét trên nhiều phương diện, từ quy hoạch tổng thể, ý tưởng kiến trúc, tính đổi mới đến công năng, tiện ích và lựa chọn vật liệu.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng vào chất lượng quy hoạch và giá trị không gian sống, việc được vinh danh ở hai hạng mục giúp Luvista Quy Nhơn ghi dấu trên cả phương diện phát triển quần thể và thiết kế kiến trúc. Đây cũng là hai yếu tố được dự án đặt trong mối quan hệ xuyên suốt, từ cách tổ chức các tòa tháp đến việc lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc và vật liệu xây dựng.

QUY HOẠCH TÍCH HỢP, DẤU ẤN KIẾN TRÚC RIÊNG CỦA LUVISTA QUY NHƠN

Dự án tọa lạc Đường Chế Lan Viên, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, kết nối thuận tiện đến các khu vực trong thành phố. Vị trí này tạo nền tảng cho dự án phát triển một quần thể sống kết nối không gian ở với thương mại, dịch vụ và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân.

Dự án gồm 5 tòa tháp cao 23 tầng và một tầng hầm, cung cấp 1.596 căn hộ cùng 34 shophouse. 2 tòa tháp The Heights, The Heritage (Khu CH-01) và 3 tòa tháp The Hill, The Harmony và The Horizon (Khu CH-02) lần lượt đại diện cho 5 giá trị High-class, Holistic Happiness, Health, Harmony và Hospitality, với các chức năng bổ trợ lẫn nhau.

Trong đó, The Heritage phát triển theo mô hình Senior-living, còn The Heights định hướng vận hành bởi thương hiệu khách sạn quốc tế cao cấp. Tại khối đế, Life-Serviced Mall quy tụ các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, y tế và giáo dục quốc tế, góp phần hoàn thiện mô hình Urban Wellness của dự án.

Luvista Quy Nhơn là một quần thể hội tụ đầy đủ tiện ích từ căn hộ cao cấp, khách sạn, mua sắm…

Kiến trúc là một dấu ấn khác của Luvista Quy Nhơn. Dự án lấy cảm hứng từ những công trình tiên phong tại Chicago cuối thế kỷ 19 như The Rookery và Manhattan Building, sau đó được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh đô thị biển Quy Nhơn. Gạch nung, đá tự nhiên và gạch hoa gió được lựa chọn nhằm tạo chiều sâu cho mặt đứng, đồng thời tăng khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu ven biển.

Gạch hoa gió giúp tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, trong khi cách kết hợp vật liệu hướng đến độ bền và vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian. Việc chọn lọc tinh thần kiến trúc Chicago và điều chỉnh ngôn ngữ, vật liệu phù hợp với khí hậu bản địa góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Luvista Quy Nhơn, đồng thời là một trong những yếu tố gắn với việc dự án đạt chứng nhận EDGE và được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

CONASI, MẢNH GHÉP HOÀN THIỆN CHUẨN SỐNG TẠI LUVISTA QUY NHƠN

Kết quả tại hạng mục Best Integrated Development của Luvista Quy Nhơn là sự cộng hưởng giữa định hướng phát triển của dự án và kinh nghiệm của CONASI, đơn vị phát triển và quản lý dự án. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý bất động sản, F&B và chăm sóc sức khỏe, CONASI có kinh nghiệm ở nhiều loại hình, từ nhà ở, thương mại đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng, với các dự án tiêu biểu như L’Alya Ninh Van Bay, Menas Zone Vỹ Dạ, Holiday Inn & Suites Saigon Airport, Republic Plaza, TUI BLUE Nha Trang và TUI BLUE Tuy Hòa.

Tại Luvista Quy Nhơn, kinh nghiệm này được đặt trong định hướng phát triển một quần thể tích hợp, nơi không gian ở kết nối với hệ thống tiện ích, dịch vụ và các hoạt động phục vụ đời sống cư dân. Mô hình Urban Wellness vì vậy không chỉ thể hiện ở quy hoạch không gian, mà còn mở rộng sang hệ sinh thái dịch vụ và phong cách sống.

Hệ tiện ích nội khu được quy hoạch đa dạng, phục vụ nhiều nhu cầu sống.

Một phần hệ sinh thái này được hình thành từ Life-Serviced Mall và các dịch vụ bổ trợ, trong đó có Lumiere F&B và Lumiere Spa & Healthcare thuộc hệ sinh thái CONASI. Bên cạnh hệ tiện ích tại dự án, Luvista Quy Nhơn còn kết nối với chương trình Lumiere Rewards do CONASI phát triển, mang đến cho hội viên các ưu đãi lên đến 50% tùy theo hạng thành viên cùng đặc quyền cá nhân hóa khi sử dụng các dịch vụ đa dạng, từ lưu trú - nghỉ dưỡng, ẩm thực, spa, gym đến sân golf,...

Với kinh nghiệm phát triển và quản lý các mô hình bất động sản đa dạng, CONASI góp phần kết nối không gian ở với thương mại, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ, hoàn thiện mô hình quần thể tích hợp của Luvista Quy Nhơn, qua đó cụ thể hóa định hướng phát triển tích hợp được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Thông tin dự án Luvista Quy Nhơn

Tên pháp lý dự án: Khu Chung cư cao tầng CH-01 và CH-02

Website: https://luvista.vn/

Hotline: 088 879 02 88.