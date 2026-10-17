Entiz Group ghi dấu ấn với 3 giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Tối 16/10/2026, Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards lần thứ 12 đã diễn ra tại GEM Center (TP.HCM), quy tụ các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản cùng đại diện cấp cao trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng, kiến trúc và thiết kế. Sự kiện tôn vinh những doanh nghiệp và dự án tiêu biểu, ghi nhận các thành tựu nổi bật về phát triển bất động sản, thiết kế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Gây ấn tượng tại Giải thưởng năm nay, Entiz Group chiến thắng ở hạng mục Best Community Developer (Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc). Cùng với đó, dự án Entiz The Fusion giành giải Best Housing Development (Northern Vietnam Provinces) (Dự án nhà ở tốt nhất tại các tỉnh, thành miền Bắc Việt Nam) và lọt top 2 hạng mục Best Lifestyle Housing Development (Dự án nhà ở kiến tạo phong cách sống tốt nhất).
Sự ghi nhận ở cả cấp độ chủ đầu tư và dự án mang ý nghĩa đặc biệt khi mỗi hạng mục phản ánh một phương diện trong năng lực phát triển của Entiz Group. Nếu Best Community Developer đề cao khả năng kiến tạo những giá trị vượt ra ngoài ranh giới dự án, mang lại lợi ích cho cả cư dân và cộng đồng xung quanh; thì Best Housing Development ghi nhận chất lượng phát triển nhà ở qua quy hoạch, thiết kế, tiện ích và những lợi thế khác biệt. Trong khi đó, Best Lifestyle Housing Development hướng đến những dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu và phong cách sống của cộng đồng cư dân.
Ra đời từ năm 2005, PropertyGuru Asia Property Awards là một trong những hệ thống giải thưởng bất động sản uy tín tại châu Á. Uy tín của giải thưởng được tạo nên từ hệ thống tiêu chí chuyên sâu, Hội đồng giám khảo độc lập cùng quy trình đánh giá được giám sát bởi HLB – mạng lưới kiểm toán và tư vấn quốc tế.
Để đi đến kết quả chung cuộc, Entiz Group đã trải qua quá trình thẩm định toàn diện từ hồ sơ pháp lý, năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai đến quy hoạch, thiết kế và các thông số dự án.
Đặc biệt, trong vòng khảo sát và đánh giá, đại diện doanh nghiệp trực tiếp trình bày trước Hội đồng giám khảo về triết lý phát triển với khu đô thị Entiz The Fusion là dẫn chứng cụ thể, đồng thời trao đổi và trả lời những câu hỏi phản biện chuyên sâu.
Là một trong những đại diện của Entiz Group tham gia sâu trong quá trình xét giải, Kiến trúc sư John David Brown – Cố vấn Kiến trúc nhận định: “Sự ghi nhận này củng cố niềm tin của chúng tôi vào con đường đã lựa chọn: kiến tạo những đô thị hiện đại trên nền tảng văn hóa và tinh thần cộng đồng của người Việt, để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ sau”.
Trong quá trình đô thị hóa, không ít khu đô thị mới được xây dựng trên những vùng đất trống, xa trung tâm, thuận lợi cho quy hoạch nhưng mất nhiều năm để hình thành nhịp sống. Ở chiều ngược lại, việc thay thế những khu dân cư lâu đời bằng các quần thể khép kín có thể tạo nên diện mạo hiện đại, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm đứt gãy sinh kế, văn hóa và những mối gắn kết cộng đồng đã được vun bồi qua nhiều thế hệ.
Điểm chung của hai cách tiếp cận này, theo Entiz Group, là nhìn vùng đất như một nền móng để xây dựng, thay vì một nguồn lực phát triển. Do đó, doanh nghiệp lựa chọn hướng đi “không tách rời, không xóa bỏ”, phát triển mô hình “đô thị hóa tại chỗ”. Đô thị được kiến tạo dựa trên bốn trụ cột: duy trì sinh kế, nâng cấp thương mại, gìn giữ văn hóa và kiến tạo nhà ở chất lượng cho người dân.
Lựa chọn này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho nhà phát triển. Bởi phát triển trên nền tảng một cộng đồng hiện hữu đồng nghĩa với việc phải thấu hiểu những nhu cầu, tập quán và mối liên kết vốn đã tồn tại, từ đó tìm được cách hài hòa giữa cái mới và cái cũ, giữa lợi ích của cư dân tương lai và cộng đồng bản địa.
Triết lý ấy được cụ thể hóa tại Entiz The Fusion - khu đô thị tọa lạc tại Hưng Lộc (nay là phường Vinh Lộc, Nghệ An), nơi đã có chợ, có phố, có cộng đồng cư dân và nhịp sống giao thương lâu đời. Trên quy mô 24,9 ha với mật độ xây dựng 28%, Entiz The Fusion được quy hoạch thành sáu cụm cư trú, mỗi cụm đều có công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng và khả năng tiếp cận thương mại.
Hơn 45 tiện ích được phân bổ theo nguyên tắc đô thị 15 phút, để từ ngưỡng cửa nhà, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận không gian xanh, trường học, dịch vụ và những nhu cầu thường nhật.
Những giá trị bản địa cũng được tiếp nối bằng các khu chức năng cụ thể: Chợ Hưng Lộc được định hướng trở thành trung tâm giao thương mới; Nghệ Bistro lưu giữ phong vị xứ Nghệ trong không gian tinh tế; tòa văn phòng Xanh Hub bổ sung không gian làm việc để thế hệ trẻ lập nghiệp trên chính quê hương…
Bên cạnh đó, thương hiệu nhà ở xã hội Fhome được phát triển theo mô hình “Ngôi làng thẳng đứng”, đưa tinh thần gắn kết của làng Việt vào không gian cao tầng hiện đại.
Sự ghi nhận tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 đánh dấu một bước tiến trong hành trình phát triển của Entiz Group. Từ đó, doanh nghiệp thêm vững tin trên con đường đã chọn, lấy chất lượng sống và giá trị bền vững cho cộng đồng làm thước đo phát triển.
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