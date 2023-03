Dự báo khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đạt 1 triệu khách năm 2023

Theo Cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia của Trung Quốc, nhờ nới lỏng du lịch xuyên biên giới, Trung Quốc đã ghi nhận gần 40 triệu lượt xuất nhập cảnh trong 2 tháng sau khi mở cửa biên giới từ ngày 8/1 - 7/3, tăng 112,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc đã tăng vọt kể từ đó cuối năm 2022.

Mặc dù những con số này cũng được thúc đẩy nhờ mùa cao điểm dịp Tết Nguyên đán và còn thấp so với trước đại dịch (số tháng 2/2023 chỉ hơn 11% so với mức trung bình của năm 2019 là 6,2 triệu chuyến bay, theo dữ liệu của CAAC), nhưng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn khi các hãng hàng không liên tục mở rộng các đường bay quốc tế mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong thời gian tới.

Đối với những quốc gia đủ điều kiện tham gia tour du lịch theo đoàn của Trung Quốc từ ngày 6/2, cụ thể là Thái Lan, Singapore và Philippines, lượng khách đến từ Trung Quốc trong tháng 2 đã chứng kiến tốc độ tăng nhanh rõ rệt so với tháng trước

Trong khi đó, tại Việt Nam, lượng khách Trung Quốc cũng ghi nhận tăng đột biến trong tháng 2, đạt 55.000 lượt, cao hơn cả Singapore, dù thời điểm này Chính phủ Trung Quốc chưa chính thức cho phép các hãng lữ hành bán tour du lịch đến Việt Nam.

Tuy vậy, con số này chỉ bằng 11% so với mức trung bình hàng tháng của năm 2019, và tất nhiên vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (4%).

Kể từ khi Việt Nam mở cửa lại biên giới, các thị trường khách du lịch quốc tế chính bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước ASEAN nhờ chính sách miễn thị thực của Việt Nam cho công dân các nước này cũng như việc sớm dỡ bỏ các hạn chế đi lại. Hiện nay, khách du lịch từ Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam (chiếm 25% năm 2022 và 31% trong 2T-2023).

Đánh giá về triển vọng khách du lịch Trung Quốc, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng xu hướng phục hồi của khách Trung Quốc đến Việt Nam là tất yếu trong năm 2023, được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố.

Thứ nhất, việc cho phép bán tour du lịch vào Việt Nam diễn ra trước mùa cao điểm như kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động tháng 5 (29/4 – 3/5) và dịp hè của Trung Quốc.

Trong ngắn hạn, người Trung Quốc dường như tập trung vào du lịch chặng ngắn hơn chặng dài, một phần nhờ chi phí đi lại bằng đường hàng không thấp hơn. Ví dụ, một số chuyến bay chặng dài từ Trung Quốc đến châu Âu phải đối mặt với giá vé máy bay cao hơn không chỉ do giá nhiên liệu ở mức cao mà còn do các đường dài hơn để tránh các hạn chế về không vận do Nga áp đặt.

Trên thực tế, dữ liệu đặt vé sớm trong năm nay cho thấy mức độ phổ biến đối với Hồng Kông, Thái Lan và các điểm đến Đông Nam Á khác, theo Dragon Trail International. Đây là những tín hiệu cho sự phục hồi tích cực của khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam vào năm nay.

Thứ hai, các công ty du lịch và hãng hàng không có đủ thời gian cần thiết để đẩy mạnh hoạt động và nắm bắt tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng. Sau khi Trung Quốc cho phép khách đoàn đến Việt Nam từ 15/3, các hãng hàng không trong nước đồng loạt lên kế hoạch bổ sung nhiều chuyến bay theo lịch trình và thuê chuyến đến Trung Quốc.

Vietjet Air mở lại các đường bay đến Thiên Tân, Trương Gia Giới, Thành Đô, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, Vũ Hán; Vietravel Airlines khai thác các chuyến bay thuê chuyến đến Hàng Châu, Thường Châu, Côn Minh.

Vietnam Airlines dự kiến mở lại các đường bay đến Nam Kinh, Thâm Quyến, Hàng Châu, Tứ Xuyên trong tháng 4, bên cạnh các đường bay hiện tại là Hà Nội/TPHCM đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu với tần suất 12 chuyến/tuần. Hãng cũng sẽ tăng cường sử dụng tàu thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 trên các đường bay Trung Quốc.

Câu hỏi quan trọng hiện nay là lượng khách Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sẽ tăng mạnh như thế nào vào năm 2023? Kịch bản cơ sở của VDSC ước tính lượng khách du lịch Trung Quốc có thể đạt 20% so với mức của năm 2019, đạt 1 triệu du khách vào năm 2023, thấp hơn một chút so với tốc độ phục hồi của lượng khách du lịch Hàn Quốc vào năm 2022 do sự khác biệt trong chính sách miễn thị thực.