Trụ vẫn “bóp méo” chỉ số, cơ hội ngắn hạn ngày càng ít
Kim Phong
05/05/2026, 12:11
VN-Index chốt phiên sáng tăng tăng 0,81% (+14,96 điểm) nhưng số mã giảm giá nhiều gấp 3,3 lần số tăng giá. Bảng điện đỏ lửa diện rộng và cơ hội chọn trúng cổ phiếu ngược dòng ngày càng ít.
Tác động quá mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ dẫn dắt đang giúp
VN-Index neo cao trong vùng đỉnh tháng 2/2026 nhưng nhà đầu tư rất khó hưởng lợi.
Chỉ riêng VIC tăng 4,62%, VHM tăng 6,34% đã đem về hơn 25 điểm, chưa kể VPL cũng
tăng 3,76%, VRE tăng 2,82%.
Trong khi đó rổ blue-chips VN30 cũng loang sắc đỏ với 22 mã
giảm và chỉ 8 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này cũng “méo” theo khi tăng 0,4%
(+8,07 điểm). Việc điều chỉnh vốn hóa của các cổ phiếu thành phần trong VN30-Index
cũng không thể hạn chế hết được tác động của các trụ. Cụ thể, VIC, VHM vẫn đem
về hơn 18 điểm.
Nhóm tăng giá sáng nay ngoài các mã “họ Vin” thì không nhiều
cổ phiếu đáng chú ý. Toàn sàn HoSE chỉ có thêm 8 mã khác tăng hơn 1% với thanh
khoản chấp nhận được: BSR tăng 1,58% khớp 277,6 tỷ; GEE tăng 6,91% với 163,4 tỷ;
POW tăng 1,13% với 155,5 tỷ; GEX tăng 1,48% với 154,3 tỷ; GMD tăng 1,73% với
85,5 tỷ; MSB tăng 1,2% với 68,9 tỷ; DXS tăng 1,52% với 26,9 tỷ và LPB tăng
2,13% với 19,8 tỷ.
Như vậy về tổng thể tuy độ rộng sàn HoSE đang có 70 mã tăng
và 230 mã giảm, cơ hội để lựa chọn trúng cổ phiếu “xanh” là không nhiều, chưa kể
số có thanh khoản tốt lại càng ít.
Ở phía giảm giá, riêng trong rổ VN30 đã có 15 mã giảm quá 1%,
toàn sàn HoSE là 118 mã. Bức tranh tương phản hoàn toàn với điểm số này có ảnh
hưởng trực tiếp đến danh mục. Đó là chưa kể tỷ lệ tăng/giảm tổng thể của sàn HoSE
chỉ là 1/3,3 cho thấy xác suất rất cao nhà đầu tư đã gánh thua lỗ trong phiên sáng
nay. Từ góc độ phân bổ dòng tiền, 67,4% thanh khoản tập trung ở nhóm cổ phiếu
giảm giá. Với nhóm tăng giá, nếu trừ giao dịch của 4 cổ phiếu “họ Vin”, chỉ 17%
thanh khoản tập trung ở các mã xanh.
Khá nhiều trụ đang giảm mạnh, tập trung nhiều vào nhóm ngân
hàng: VCB giảm 1,48%, BID giảm 1,1%, CTG giảm 1,27%, TCB giảm 1,94%, VPB giảm
1,3%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa. Từ góc độ tích cực, nếu không
có nhóm Vin “bóp méo” điểm số thì thị trường thậm chí có thể rơi vào hoảng loạn
khi điểm số mất quá nhiều.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ đang chịu ảnh hưởng mạnh từ dòng tiền
rút ra ngắn hạn, chỉ riêng nhóm giảm quá 2% cũng tới hàng chục mã: NVL giảm
6,81%, PC1 giảm 3,79%, TCH giảm 3,18%, HHS giảm 3,05%, HDG giảm 2,71%, BVH giảm
2,71%, VTP giảm 2,65%, CII giảm 2,62%... Những cổ phiếu này đều có thanh khoản
rất cao, hầu hết trên trăm tỷ đồng mỗi mã.
Diễn biến điều chỉnh ở cổ phiếu hôm nay chịu tác động nhất định
từ bối cảnh thế giới có những tín hiệu căng thẳng mới. Xung đột nóng nổ ra cục
bộ, chứng khoán thế giới giảm đêm qua, giá dầu tăng mạnh… Bối cảnh êm đềm kéo dài
vài tuần nay bắt đầu có tín hiệu đi đến thời điểm phải đột phá và có nguy cơ xấu
hơn.
Trong khi đó thị trường đã điều chỉnh sẵn ở cổ phiếu từ trước
kỳ nghỉ lễ kéo dài và VN-Index không phản ánh đúng rủi ro mà các cổ phiếu đang
có. 4 phiên trước và sau kỳ nghỉ, dòng tiền đã có tín hiệu thận trọng, thanh
khoản khớp lệnh rơi xuống mặt bằng rất thấp. Sáng nay HoSE tăng nhẹ 2% giá trị
khớp lệnh so với sáng hôm qua nhưng cũng chỉ đạt khoảng 9.089 tỷ đồng chưa tính
thỏa thuận. Riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã chiếm 15% con số này và chiếm 27,1% tổng
giá trị khớp lệnh cả rổ VN30.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mua đột ngột còn 783,7 tỷ
đồng trên sàn HoSE, thấp nhất kể từ phiên trước kỳ nghỉ lễ. Giải ngân quá yếu nên
dù phía bán không đột biến, vị thế ròng vẫn là -772,6 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên
trở lại đây. Các cổ phiếu bị rút vốn chính là ACB -232,6 tỷ, HPG -124,1 tỷ, FPT
-86,2 tỷ, NVL -55,7 tỷ, GEX -53,4 tỷ, VCB -50,1 tỷ. Phía mua ròng có POW +60,4
tỷ, VIC +42,3 tỷ, VHM +25,7 tỷ.
Bốn nhóm ngành vẫn “hưởng lợi” trước thách thức vĩ mô
10:46, 05/05/2026
Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội
16:53, 04/05/2026
Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi
Bốn nhóm ngành vẫn “hưởng lợi” trước thách thức vĩ mô
Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng mạnh, dòng tiền trên thị trường có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ thách thức vĩ mô.
Chứng khoán Mỹ mất điểm, giá dầu tăng 6% khi căng thẳng Vùng Vịnh nóng lên
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (4/5), khi những diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng cao và làm dấy lên lo ngại mới về sự bất ổn tại khu vực giữ vai trò một nguồn cung cấp năng lượng hàng đầu của thế giới...
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu UPCoM tháng 4/2026
Chỉ số UPCoM-Index sau nhịp giảm đầu tháng đã dần ổn định và duy trì xu hướng tăng nhẹ trong nửa cuối tháng, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 127,49 điểm, tăng 0,85% so với cuối tháng 03/2026.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: