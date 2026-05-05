Trụ vẫn “bóp méo” chỉ số, cơ hội ngắn hạn ngày càng ít

Kim Phong

05/05/2026, 12:11

VN-Index chốt phiên sáng tăng tăng 0,81% (+14,96 điểm) nhưng số mã giảm giá nhiều gấp 3,3 lần số tăng giá. Bảng điện đỏ lửa diện rộng và cơ hội chọn trúng cổ phiếu ngược dòng ngày càng ít.

Cổ phiếu VIC và VHM vẫn đang neo giữ VN-Index dù đại đa số cổ phiếu khác giảm giá.
Tác động quá mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ dẫn dắt đang giúp VN-Index neo cao trong vùng đỉnh tháng 2/2026 nhưng nhà đầu tư rất khó hưởng lợi. Chỉ riêng VIC tăng 4,62%, VHM tăng 6,34% đã đem về hơn 25 điểm, chưa kể VPL cũng tăng 3,76%, VRE tăng 2,82%.

Trong khi đó rổ blue-chips VN30 cũng loang sắc đỏ với 22 mã giảm và chỉ 8 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này cũng “méo” theo khi tăng 0,4% (+8,07 điểm). Việc điều chỉnh vốn hóa của các cổ phiếu thành phần trong VN30-Index cũng không thể hạn chế hết được tác động của các trụ. Cụ thể, VIC, VHM vẫn đem về hơn 18 điểm.

Nhóm tăng giá sáng nay ngoài các mã “họ Vin” thì không nhiều cổ phiếu đáng chú ý. Toàn sàn HoSE chỉ có thêm 8 mã khác tăng hơn 1% với thanh khoản chấp nhận được: BSR tăng 1,58% khớp 277,6 tỷ; GEE tăng 6,91% với 163,4 tỷ; POW tăng 1,13% với 155,5 tỷ; GEX tăng 1,48% với 154,3 tỷ; GMD tăng 1,73% với 85,5 tỷ; MSB tăng 1,2% với 68,9 tỷ; DXS tăng 1,52% với 26,9 tỷ và LPB tăng 2,13% với 19,8 tỷ.

Như vậy về tổng thể tuy độ rộng sàn HoSE đang có 70 mã tăng và 230 mã giảm, cơ hội để lựa chọn trúng cổ phiếu “xanh” là không nhiều, chưa kể số có thanh khoản tốt lại càng ít.

Ở phía giảm giá, riêng trong rổ VN30 đã có 15 mã giảm quá 1%, toàn sàn HoSE là 118 mã. Bức tranh tương phản hoàn toàn với điểm số này có ảnh hưởng trực tiếp đến danh mục. Đó là chưa kể tỷ lệ tăng/giảm tổng thể của sàn HoSE chỉ là 1/3,3 cho thấy xác suất rất cao nhà đầu tư đã gánh thua lỗ trong phiên sáng nay. Từ góc độ phân bổ dòng tiền, 67,4% thanh khoản tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm giá. Với nhóm tăng giá, nếu trừ giao dịch của 4 cổ phiếu “họ Vin”, chỉ 17% thanh khoản tập trung ở các mã xanh.

Khá nhiều trụ đang giảm mạnh, tập trung nhiều vào nhóm ngân hàng: VCB giảm 1,48%, BID giảm 1,1%, CTG giảm 1,27%, TCB giảm 1,94%, VPB giảm 1,3%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa. Từ góc độ tích cực, nếu không có nhóm Vin “bóp méo” điểm số thì thị trường thậm chí có thể rơi vào hoảng loạn khi điểm số mất quá nhiều.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ đang chịu ảnh hưởng mạnh từ dòng tiền rút ra ngắn hạn, chỉ riêng nhóm giảm quá 2% cũng tới hàng chục mã: NVL giảm 6,81%, PC1 giảm 3,79%, TCH giảm 3,18%, HHS giảm 3,05%, HDG giảm 2,71%, BVH giảm 2,71%, VTP giảm 2,65%, CII giảm 2,62%... Những cổ phiếu này đều có thanh khoản rất cao, hầu hết trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Diễn biến điều chỉnh ở cổ phiếu hôm nay chịu tác động nhất định từ bối cảnh thế giới có những tín hiệu căng thẳng mới. Xung đột nóng nổ ra cục bộ, chứng khoán thế giới giảm đêm qua, giá dầu tăng mạnh… Bối cảnh êm đềm kéo dài vài tuần nay bắt đầu có tín hiệu đi đến thời điểm phải đột phá và có nguy cơ xấu hơn.

Trong khi đó thị trường đã điều chỉnh sẵn ở cổ phiếu từ trước kỳ nghỉ lễ kéo dài và VN-Index không phản ánh đúng rủi ro mà các cổ phiếu đang có. 4 phiên trước và sau kỳ nghỉ, dòng tiền đã có tín hiệu thận trọng, thanh khoản khớp lệnh rơi xuống mặt bằng rất thấp. Sáng nay HoSE tăng nhẹ 2% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua nhưng cũng chỉ đạt khoảng 9.089 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã chiếm 15% con số này và chiếm 27,1% tổng giá trị khớp lệnh cả rổ VN30.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mua đột ngột còn 783,7 tỷ đồng trên sàn HoSE, thấp nhất kể từ phiên trước kỳ nghỉ lễ. Giải ngân quá yếu nên dù phía bán không đột biến, vị thế ròng vẫn là -772,6 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên trở lại đây. Các cổ phiếu bị rút vốn chính là ACB -232,6 tỷ, HPG -124,1 tỷ, FPT -86,2 tỷ, NVL -55,7 tỷ, GEX -53,4 tỷ, VCB -50,1 tỷ. Phía mua ròng có POW +60,4 tỷ, VIC +42,3 tỷ, VHM +25,7 tỷ.

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu trụ cổ phiếu vin nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

