Du khách mê mẩn với “Dạ yến Hoàng cung” giữa lòng Đại Nội Huế

Tối 29/4, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), chương trình “Dạ yến Hoàng cung” mang đến cho du khách hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện không gian yến tiệc triều Nguyễn với sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực cung đình và nghệ thuật truyền thống…

Diễn ra trong không gian cổ kính của Nhà hát Duyệt Thị Đường, “Dạ yến Hoàng cung” không đơn thuần là một bữa tối, mà là trải nghiệm văn hóa được dàn dựng công phu. Tại đây, từng chi tiết từ bài trí, nghi thức phục vụ đến chương trình biểu diễn đều hướng tới việc tái hiện trọn vẹn không khí sang trọng, chuẩn mực của những đêm yến tiệc hoàng gia xưa.

Bàn tiệc được bày biện công phu, tái hiện nghi thức cung đình xưa.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở thực đơn ẩm thực cung đình, nơi mỗi món ăn không chỉ chú trọng hương vị mà còn được nâng tầm như một tác phẩm nghệ thuật. Những cái tên như “Nem Công - Chả Phượng” gợi lên biểu trưng của sự cao quý, thịnh vượng; hay “Tôm ngự thuyền Rồng” gây ấn tượng bởi cách trình bày tinh xảo, tái hiện hình ảnh du ngoạn của bậc quân vương giữa không gian thi vị.

Món “Tôm ngự thuyền Rồng” gây ấn tượng với cách trình bày đậm chất nghệ thuật.

Bên cạnh đó, các món mang đậm chất thanh tao của ẩm thực Huế như “Hương sen Tịnh Tâm” hay “Chè hạt sen bọc long nhãn” tiếp tục làm nổi bật triết lý ẩm thực cung đình – đề cao sự tinh khiết, hài hòa và chiều sâu cảm xúc. Thực đơn được thay đổi linh hoạt theo mùa, góp phần làm mới trải nghiệm cho du khách.

Từng món ăn được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật cung đình.

Không gian ẩm thực được đan xen với các tiết mục nghệ thuật mang âm sắc cung đình Huế, từ nhã nhạc đến biểu diễn truyền thống, tạo nên một tổng thể giàu tính trải nghiệm. Chính sự kết hợp này đã giúp “Dạ yến Hoàng cung” trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm các dịch vụ về đêm tại Huế.

Không gian yến tiệc lung linh ánh đèn, gợi nhớ đêm hoàng cung xưa.

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ tiếp tục phục vụ vào tối 1/5/2026 với mức giá 1,7 triệu đồng mỗi vé, giới hạn 130 khách mỗi đêm. Với quy mô này, “Dạ yến Hoàng cung” hướng tới trải nghiệm cá nhân hóa, đảm bảo chất lượng dịch vụ và không gian thưởng thức trọn vẹn.

Không gian biểu diễn nghệ thuật hòa quyện cùng ẩm thực tạo nên trải nghiệm trọn vẹn.

Không chỉ dừng lại ở một bữa tiệc, “Dạ yến Hoàng cung” mở ra cánh cửa khám phá chiều sâu văn hóa triều Nguyễn, để mỗi du khách khi rời đi vẫn còn đọng lại dư vị của một đêm hoàng cung xưa – tinh tế, trang nhã và đầy cảm xúc.