Dự kiến bổ sung 15 dự án luật vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Như vậy, so với dự kiến đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 7/2025, sau khi rà soát các nội dung do các cơ quan đề xuất, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 27 nội dung vào dự kiến chương trình Kỳ họp; điều chỉnh phạm vi sửa đổi, tên gọi và thời điểm thông qua đối với 4 nội dung; rút khỏi chương trình 1 nội dung.

Cụ thể, bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp 15 dự án luật trong Chương trình lập pháp, gồm: Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi);

Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi);

Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Viên chức (sửa đổi);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Cùng với đó, bổ sung 5 nội dung Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025. Bao gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Đồng thời, bổ sung 5 nội dung đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bổ sung 2 nội dung khác thuộc thẩm quyền, cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 theo quy định của các luật, nghị quyết và đề nghị của các cơ quan. Bao gồm: Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035; Xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, rút khỏi chương trình Kỳ họp đối với nội dung “xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch (sửa đổi) mới bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian.

Phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày (như thông lệ tại các kỳ họp gần đây). Đợt 1 là 28 ngày (từ ngày 20/10 đến hết 22/11); đợt 2 kéo dài 14 ngày (từ 1/12 đến 18/12; dự phòng ngày 19/12).

Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12; dự phòng ngày 13/12), tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, chỉ trình Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung thực sự cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn; đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.