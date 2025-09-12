Thứ Sáu, 12/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Dự kiến bổ sung 15 dự án luật vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Đỗ Như

12/09/2025, 19:08

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025...

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Như vậy, so với dự kiến đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 7/2025, sau khi rà soát các nội dung do các cơ quan đề xuất, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 27 nội dung vào dự kiến chương trình Kỳ họp; điều chỉnh phạm vi sửa đổi, tên gọi và thời điểm thông qua đối với 4 nội dung; rút khỏi chương trình 1 nội dung.

Cụ thể, bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp 15 dự án luật trong Chương trình lập pháp, gồm: Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi);

Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi);

Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Viên chức (sửa đổi);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Cùng với đó, bổ sung 5 nội dung Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025. Bao gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Đồng thời, bổ sung 5 nội dung đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bổ sung 2 nội dung khác thuộc thẩm quyền, cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 theo quy định của các luật, nghị quyết và đề nghị của các cơ quan. Bao gồm: Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035; Xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, rút khỏi chương trình Kỳ họp đối với nội dung “xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch (sửa đổi) mới bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian.

Phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày (như thông lệ tại các kỳ họp gần đây). Đợt 1 là 28 ngày (từ ngày 20/10 đến hết 22/11); đợt 2 kéo dài 14 ngày (từ 1/12 đến 18/12; dự phòng ngày 19/12).

Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12; dự phòng ngày 13/12), tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, chỉ trình Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung thực sự cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn; đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.

Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay.

Theo đó, các bộ, ngành liên quan xem xét ưu tiên hỗ trợ ngân sách, đặc biệt từ Trung ương, để đầu tư nâng cấp hạ tầng chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu và nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, theo dõi sát sao diễn biến khí hậu và xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp để giúp giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép.

Dự thảo Luật Xây Dựng (sửa đổi): Tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và an toàn

16:11, 12/09/2025

16:11, 12/09/2025

Dự thảo Luật Xây Dựng (sửa đổi): Tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và an toàn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025

20:06, 05/09/2025

20:06, 05/09/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chấn chỉnh tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai không dám làm

16:18, 05/09/2025

16:18, 05/09/2025

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chấn chỉnh tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai không dám làm

dự án luật lập pháp Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự thảo Luật Xây Dựng (sửa đổi): Tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và an toàn

Dự thảo Luật Xây Dựng (sửa đổi): Tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và an toàn

Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với đại diện một số bộ, ngành, địa phương và chuyên gia để nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước

Ngày 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành nhằm xây dựng Đề án phát triển kinh tế Nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước.

450 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

450 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Từ ngày 16-18/9/2025, Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Thanh Hóa phân công nhân sự phụ trách khi nhiều lãnh đạo chủ chốt vắng mặt

Thanh Hóa phân công nhân sự phụ trách khi nhiều lãnh đạo chủ chốt vắng mặt

Chiều 11/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ, nhằm bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt trong thời gian một số lãnh đạo chủ chốt vắng mặt.

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

1

Người Mỹ uống cà phê ở mức giá cao chưa từng thấy

Thế giới

2

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Bất động sản

3

Đồng Nai khẩn trương trình đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành

Dự án

4

Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Tài chính

5

Bắt nhóm đối tượng "điều chế" hàng vạn hũ nước yến chưng giả

Khung pháp lý

