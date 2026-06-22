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Dự kiến bổ sung điều kiện về xếp hạng tín nhiệm với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần ngân hàng

T Tùng Thư

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2024/NĐ-CP và Nghị định 01/2014/NĐ-CP, trong đó đề xuất bổ sung điều kiện xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức nước ngoài mua từ 10% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam, đồng thời rút ngắn thời gian chấp thuận hồ sơ từ 40 ngày xuống còn 19 ngày làm việc...

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung điều kiện xếp hạng tín nhiệm và rút ngắn thời gian chấp thuận đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung điều kiện xếp hạng tín nhiệm và rút ngắn thời gian chấp thuận đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2024/NĐ-CP về trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Đối với Nghị định số 01/2014/NĐ-CP, dự thảo tập trung sửa đổi nội dung chính gồm (1) điều kiện đối với tổ chức nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam và (2) thời hạn giải quyết hồ sơ chấp thuận.

Theo quy định hiện hành, tổ chức nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng Việt Nam phải được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín đánh giá từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên.

Theo Tờ trình của Ngân hàng Nhà nước, quy định hiện hành chỉ yêu cầu về triển vọng xếp hạng tín nhiệm nhưng chưa quy định mức xếp hạng tín nhiệm của tổ chức nước ngoài.

Để khắc phục khoảng trống này, dự thảo bổ sung quy định cụ thể về tổ chức xếp hạng tín nhiệm, mức xếp hạng tối thiểu và thời điểm xác định kết quả xếp hạng.

Theo đó, tổ chức nước ngoài phải được Standard & Poor's (S&P), Moody's hoặc Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm từ mức BBB- trở lên theo thang xếp hạng của S&P hoặc Fitch Ratings, hoặc từ mức Baa3 trở lên theo thang xếp hạng của Moody's tại thời điểm gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị mua cổ phần.

Trường hợp sử dụng kết quả xếp hạng của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế khác, tổ chức đó phải được ESMA đăng ký hoặc công nhận, hoặc được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thuộc Nhóm G7 cho phép thực hiện hoạt động xếp hạng tín nhiệm và có mức xếp hạng không thấp hơn mức tương ứng của S&P, Moody's hoặc Fitch Ratings. Đồng thời, triển vọng của thứ hạng tín nhiệm phải từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên.

Dự thảo cũng sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục chấp thuận đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản việc mua cổ phần của tổ chức nước ngoài trong thời hạn 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

So với quy định hiện hành là 40 ngày, thời hạn giải quyết thủ tục được rút ngắn 21 ngày, còn 19 ngày làm việc.

Theo Tờ trình, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục nhằm thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc xây dựng dự thảo Nghị định còn nhằm xử lý một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 01/2014/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo Nghị định hiện đang được lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

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