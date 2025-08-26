Dự kiến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 0,9% tiền lương tháng
Thu Hằng
26/08/2025, 09:23
Người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 0,9% mức tiền lương tháng, Nhà nước hỗ trợ tối đa 0,9% từ ngân sách, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…
Để có cơ sở pháp lý cho
việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Nội vụ xây dựng thảo
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm
thất nghiệp.
LINH HOẠT MỨC ĐÓNG
Bộ Nội vụ cho biết Luật
Việc làm năm 2025 có rất nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp, như: Mở rộng đối
tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người làm việc theo hợp đồng lao động
xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên; người lao động làm việc không trọn thời
gian; người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.
Đồng thời, linh hoạt mức
đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 1% tiền lương tháng. Để cụ thể hóa quy định
này, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất người lao động, người sử dụng lao
động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng 0,9% mức tiền lương tháng. Nhà nước
hỗ trợ tối đa 0,9% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Lý giải về mức đóng 0,9%
tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết tại Điều 33 Luật Việc làm quy định mức đóng tối
đa 1%, cơ quan soạn thảo đã tính toán về thu, chi và lựa chọn mức đóng 0,9% để
đảm bảo khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo an toàn Quỹ mà
không cần sự hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước trong 5 năm tới.
Nguồn đóng trên cơ sở kế thừa khoản 2 Điều 6 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Theo đó,
người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, tổ chức được
ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, thì ngân
sách bảo đảm toàn bộ nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp và được bố trí trong dự
toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của
pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
Người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị,
tổ chức được ngân sách bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, thì
ngân sách bảo đảm nguồn đóng cho số người hưởng lương từ ngân sách, và được bố
trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Phần
bảo hiểm thất nghiệp phải đóng còn lại, người sử dụng lao động tự bảo đảm theo
quy định.
Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có hoạt
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thì khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp được
hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.
Người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, tổ chức khác, thì khoản
đóng được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo
quy định của pháp luật.
GIẢM TIỀN ĐÓNG VỚI DOANH
NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ
sung quy định về giảm tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 0,9% xuống 0%
tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải
đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian người lao động làm
việc, nhưng thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.
Bộ Nội vụ lý giải, tại
bài toán tính toán Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi xây dựng Luật Việc làm, theo kết
quả điều tra quốc gia về lao động việc làm và điều tra quốc gia người khuyết tật
Việt Nam, thì có 31% trong tổng số 6,4 triệu người khuyết tật có khả năng lao động
(khoảng 2 triệu người).
Giả sử chính sách này
giúp thu hút được 10% người khuyết tật có khả năng lao động, với mức tiền lương
bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay là 6 triệu đồng/tháng, mức
đóng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng là 0,8% mức tiền lương tháng, thì số tiền
đóng giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 115,2 tỷ đồng/năm, Quỹ Bảo hiểm thất
nghiệp vẫn đảm bảo an toàn trong 5 năm tới.
Mặt khác, việc giảm đóng
này cũng không phát sinh thủ tục hành chính khi người sử dụng lao động đăng ký
tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động là người khuyết tật với cơ
quan Bảo hiểm xã hội.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng
quy định các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đó là
khi người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;
người lao động bị huỷ quyết định hưởng trợ cấp; người lao động đang
hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ; người lao động
không đến nhận tiền trợ cấp; người lao động được cơ quan bảo hiểm
thất nghiệp xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt
hưởng trợ cấp.
Ngoài ra, dự thảo cũng bổ
sung quy định về mức hỗ trợ tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Cụ
thể, đối với người tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đến 3
tháng, mức hỗ trợ tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.
Đối với người tham gia
khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa
không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ tiền ăn là 50.000 đồng/người/ngày
thực học. Mức hỗ trợ này đã được cơ quan soạn thảo tính toán, đảm bảo độ an
toàn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong 5 năm tới.
Kinh phí hỗ trợ học phí
đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được chi trả thông qua cơ sở đào tạo. Kinh
phí hỗ trợ tiền ăn cho người lao động được chi trả trực tiếp cho người lao động.
Theo Bộ Nội vụ, tính đến hết tháng 6/2025, cả nước có 16,42
triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025).
Tất cả người thất nghiệp có nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm đều được Trung
tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; 327.291 người được hỗ
trợ học nghề và trên 10,4 triệu người được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Dùng công nghệ hỗ trợ "ngăn" trục lợi bảo hiểm thất nghiệp
10:52, 18/08/2025
Triển khai thí điểm dịch vụ công đối với 6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp
10:05, 25/07/2025
Hà Nội: Người lao động thất nghiệp có thêm nhiều cơ hội học nghề để sớm quay trở lại thị trường
Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...
Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến
Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương:
Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất
Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Một số đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân, mục đích nhằm chiếm đoạt tiền...
Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp
Cơ quan công an một số tỉnh thành đã triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi như cho vay qua hình thức iCloud hoặc “núp bóng” tiệm sinh tố dưới hình thức “tiền góp, tiền đứng”…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: