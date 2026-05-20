Nhà đồng sáng lập OpenAI – “cha đẻ” của thuật ngữ “vibe coding” đầu quân cho đối thủ

Andrej Karpathy, một trong những nhà nghiên cứu AI có ảnh hưởng lớn nhất thế giới và là người phổ biến thuật ngữ “vibe coding”, vừa gia nhập Anthropic, đối thủ trực tiếp của OpenAI...

Thông tin được chính ông công bố trên mạng xã hội X, cho biết sẽ tham gia mảng nghiên cứu và phát triển các mô hình AI tại công ty này.

Ông Karpathy từ lâu được đánh giá là một trong những nhà nghiên cứu AI xuất sắc nhất thế giới, đồng thời là người góp phần phổ biến khái niệm “vibe coding” – cách lập trình dựa trên việc để AI hỗ trợ viết mã, vốn đã trở thành thuật ngữ quen thuộc trong cộng đồng công nghệ thời gian qua.

Trên X, ông Karpathy viết: “Cập nhật cá nhân: Tôi đã gia nhập Anthropic. Tôi tin rằng vài năm tới sẽ là giai đoạn mang tính định hình đặc biệt đối với biên giới của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)”.

Ông cho biết sẽ tập trung vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển cốt lõi của Anthropic.

Tên tuổi của Karpathy cũng từng xuất hiện trong vụ kiện giữa Elon Musk và OpenAI gần đây. Trong các email được công bố trước tòa, ông Musk từng mô tả Karpathy là “có lẽ là người giỏi thứ hai thế giới về thị giác máy tính”.

Cách đây khoảng 1 thập kỷ, ông Karpathy là một trong những người tham gia đồng sáng lập OpenAI. Năm 2017, ông rời OpenAI để gia nhập Tesla, dẫn dắt đội ngũ AI của hãng trong hơn 5 năm, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ thị giác máy tính và hệ thống tự lái.

Sau khi rời Tesla vào năm 2022, ông có thời gian quay lại OpenAI trước khi thành lập Eureka Labs, một startup giáo dục tập trung vào AI.

Năm 2025, ôngKarpathy gây chú ý khi đưa ra khái niệm “vibe coding” – xu hướng sử dụng AI như một “đồng lập trình viên” để hỗ trợ viết mã. Kể từ đó, thuật ngữ này nhanh chóng lan rộng trong giới phát triển phần mềm, đặc biệt trong bối cảnh các tác nhân AI hỗ trợ lập trình ngày càng phổ biến.

Những năm gần đây, ông Karpathy trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng công nghệ nhờ các video giảng giải kỹ thuật trên YouTube và các bài viết chuyên sâu về AI trên X.

Sau thông báo của ông Karpathy, ông Nicholas Joseph, thành viên Ban Kỹ thuật Anthropic, đã đăng lại bài viết và tiết lộ rằng ông Karpathy sẽ tham gia bộ phận “pretraining” – nhóm phụ trách huấn luyện nền tảng cho mô hình Claude.

Theo Nicholas Joseph, ông Karpathy sẽ xây dựng nhóm mới với mục tiêu sử dụng chính Claude để tăng tốc quá trình nghiên cứu tiền huấn luyện AI.

Điều này đồng nghĩa Anthropic đang hướng tới mục tiêu tự động hóa ngày càng nhiều khâu trong quy trình phát triển AI bằng chính AI. Trước đó, Anthropic từng cho biết khoảng 90% mã nguồn nội bộ của công ty hiện đã được Claude hỗ trợ viết.

Nicholas Joseph viết: “Rất vui mừng chào đón Andrej đến với đội ngũ Pretraining. Anh ấy sẽ xây dựng một nhóm tập trung vào việc dùng Claude để thúc đẩy nhanh hơn nữa nghiên cứu tiền huấn luyện. Tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn cho vai trò này".

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành nhân tài AI giữa các công ty công nghệ ngày càng khốc liệt. Đầu tháng này, ông Ross Nordeen, một trong những thành viên sáng lập xAI và cựu nhân sự Tesla, cũng xác nhận sẽ gia nhập Anthropic.

Cùng thời điểm, Anthropic mới đây đã công bố thỏa thuận với SpaceX để thuê năng lực tính toán từ siêu máy tính Colossus 1 của xAI. Đây được xem là bước đi cho thấy nhu cầu khổng lồ về hạ tầng tính toán trong cuộc đua phát triển AI thế hệ mới.