Trang chủ Du lịch

Khánh Hòa: Ngành du lịch tìm lời giải cho bài toán chi phí và cạnh tranh

Tường Bách

16/04/2026, 10:14

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, với mục tiêu nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực, quảng bá tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững…

Văn hóa bản địa, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống đều có thể trở thành một phần của hành trình trải nghiệm. Ảnh: Thái Thịnh

Tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 mới đây, Khánh Hòa đã đem đến không gian quảng bá sinh động với sự tham gia của 22 doanh nghiệp. Không chỉ dừng ở việc giới thiệu thông tin, gian hàng còn tái hiện trải nghiệm du lịch qua mô hình, đặc sản và các chương trình biểu diễn văn hóa...

Ở tầm rộng hơn, các hoạt động famtrip kết nối An Giang, định hướng liên tuyến Nha Trang - Phú Quốc hay kế hoạch đón các đoàn khảo sát từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia… cho thấy chiến lược mở rộng thị trường đang được triển khai bài bản, có trọng tâm.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hòa, du lịch Khánh Hòa không còn là những điểm đến riêng lẻ, mà đang từng bước “ghép nối” vào một bức tranh rộng lớn hơn khi hòa vào mạng lưới du lịch liên vùng. Giờ đây, hành trình của du khách được mở rộng lên cao nguyên Lâm Đồng, Đắk Lắk, nơi thiên nhiên và văn hóa bản địa giao thoa, tạo nên những tuyến trải nghiệm đa tầng, giàu bản sắc.

Khánh Hòa và Đắk Lắk hợp tác phát triển sản phẩm du lịch biển - rừng

Cuối năm 2025, Khánh Hòa và Đắk Lắk ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Không chỉ dừng ở cam kết trên giấy, các doanh nghiệp hai địa phương đã nhanh chóng “bắt tay” triển khai, từ xây dựng sản phẩm đến đào tạo nhân lực và chuyển đổi số. Một trong những bước đi cụ thể là chuyến khảo sát tuyến Nha Trang - Buôn Ma Thuột cuối tháng 3/2026.

Hơn 30 hướng dẫn viên và doanh nghiệp lữ hành đã trực tiếp “đi, thấy, cảm nhận” tại các điểm đến tiêu biểu như Bảo tàng Đắk Lắk, Nhà đày Buôn Ma Thuột, thác Đray Nur hay không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đây không chỉ là hoạt động khảo sát đơn thuần, mà còn là quá trình đánh giá tiềm năng, định vị giá trị để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng có chiều sâu, tăng sự hấp dẫn.

Song song đó, trục liên kết Khánh Hòa - Lâm Đồng cũng đang được làm mới theo hướng đa trải nghiệm. Từ nghỉ dưỡng biển Nha Trang đến cao nguyên Đà Lạt, khám phá nông nghiệp công nghệ cao, du lịch trà, vườn hoa… Những hành trình “biển – hoa - trà” đang dần định hình, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách hiện đại. Sự chuyển dịch này cho thấy tư duy làm du lịch đã thay đổi: không còn bán điểm đến, mà bán trải nghiệm tổng thể.

Chiến lược liên kết vùng tạo nên các sản phẩm kết nối hoàn hảo giữa biển (Nha Trang) - trà (Bảo Lộc) - hoa (Đà Lạt).

Ông Trần Minh Đức, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Khánh Hòa, nhận xét khi chi phí di chuyển tăng cao, xu hướng du lịch khép kín, đa điểm đến trong một khu vực sẽ ngày càng rõ nét. Đây chính là “cửa sáng” để Khánh Hòa phát huy lợi thế cạnh tranh là cửa ngõ kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Thay vì cạnh tranh đơn lẻ, việc liên kết giúp các địa phương chia sẻ nguồn khách, kéo dài hành trình và gia tăng mức chi tiêu.

Ở góc độ kinh tế, liên kết vùng còn tạo ra “hiệu ứng cộng hưởng” rõ rệt: hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, doanh nghiệp có thêm cơ hội hợp tác, còn du khách được hưởng lợi từ các sản phẩm trọn gói với chi phí hợp lý hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết: “Chiến lược này không chỉ là giải pháp ứng phó với biến động chi phí trước mắt, mà còn là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững. Khi các địa phương cùng chia sẻ nguồn lực, đồng sáng tạo sản phẩm và đồng hành trong quảng bá, giá trị hành trình của du khách sẽ được nâng lên một cách trọn vẹn”.

Cùng với đó, trong xu thế du lịch trải nghiệm, Khánh Hòa kỳ vọng loại hình du lịch nông nghiệp đang dần phát triển sẽ trở thành một loại sản phẩm hút khách trong tương lai gần. Điểm thu hút du khách ở loại hình du lịch sinh thái này là du khách có thể hóa thân thành nông dân cho cừu ăn, câu cá, hái xoài, thu hoạch nho hay cắm trại giữa nông trại...

Nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái được xem là xu hướng để tăng trải nghiệm cho du khách.

Các trang trại tại đây không chỉ cung cấp sản phẩm sạch mà còn trở thành không gian văn hóa, nơi du khách có thể khám phá các giá trị truyền thống của cộng đồng bản địa. Hiện một hệ sinh thái kết nối giữa nông nghiệp, du lịch và dịch vụ đang dần hình thành. Từ các trang trại chăn nuôi, mô hình farmstay đến các khu sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tất cả đều hướng tới việc mở cửa cho du khách tham quan và trải nghiệm.

Anh Đặng Thế Truyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Camlam Online, cho biết các tour tham quan vườn xoài tại địa phương thời gian gần đây đang thu hút đông du khách, đặc biệt là khách quốc tế. “Hiện nay khoảng 70 - 80% khách đến tham quan vườn xoài là người nước ngoài, họ rất ưa thích các trải nghiệm gắn với nông nghiệp”, anh Truyền nói.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết tỉnh đang hoàn thiện đề án phát triển du lịch sinh thái, với mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển các loại hình lưu trú, ẩm thực và tour trải nghiệm gắn với nông nghiệp - văn hóa.

Phát biểu về định hướng xúc tiến du lịch năm 2026, ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Khánh Hòa không chỉ hướng tới thu hút du khách bằng tài nguyên sẵn có, mà cần “kể câu chuyện điểm đến” một cách sáng tạo. Trong đó, văn hóa bản địa, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống đều có thể trở thành một phần của hành trình trải nghiệm”.

Từ đặc sản vùng biển đến các sản phẩm OCOP đều cần có cơ hội đến gần với du khách.

Theo ông Trương Văn Tiến, không chỉ dừng ở việc đón du khách, địa phương còn chủ động mở rộng cánh cửa đón dòng vốn đầu tư. Những tổ hợp nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, đô thị du lịch đang dần hình thành, mang đến diện mạo mới cho điểm đến. Ở đó, du lịch không chỉ là ngành kinh tế, mà trở thành “hạt nhân” lan tỏa, kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác.

Điển hình với trụ cột thương mại, những sản phẩm địa phương sẽ dựa vào du lịch nhằm tìm được “đường ra” rộng mở hơn. Từ đặc sản vùng biển đến các sản phẩm OCOP đều cần có cơ hội đến gần với du khách. Đặc biệt, việc tiếp cận các thị trường mới như Trung Đông, khai thác phân khúc Halal, cho thấy một bước chuyển linh hoạt trong tư duy hội nhập, khi Khánh Hòa không ngừng mở rộng biên độ phát triển của mình.

Nhằm duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, đồng thời xây dựng các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm thương hiệu điểm đến. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, nổi bật trong chuỗi hoạt động sắp tới là Liên hoan du lịch biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 26/7.

