Khánh Hòa: Ngành du lịch tìm lời giải cho bài toán chi phí và cạnh tranh
Tường Bách
16/04/2026, 10:14
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, với mục tiêu nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực, quảng bá tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững…
Tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 mới đây,
Khánh Hòa đã đem đến không gian quảng bá sinh động với sự tham gia của 22 doanh
nghiệp. Không chỉ dừng ở việc giới thiệu thông tin, gian hàng còn tái hiện trải
nghiệm du lịch qua mô hình, đặc sản và các chương trình biểu diễn văn hóa...
Ở tầm rộng hơn, các hoạt động famtrip kết nối An Giang, định
hướng liên tuyến Nha Trang - Phú Quốc hay kế hoạch đón các đoàn khảo sát từ
Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia… cho thấy chiến lược mở rộng thị trường đang được
triển khai bài bản, có trọng tâm.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn
Hòa, du lịch Khánh Hòa không còn là những điểm đến riêng lẻ, mà đang từng bước
“ghép nối” vào một bức tranh rộng lớn hơn khi hòa vào mạng lưới du lịch liên
vùng. Giờ đây, hành trình của du khách được mở rộng lên cao nguyên Lâm Đồng, Đắk
Lắk, nơi thiên nhiên và văn hóa bản địa giao thoa, tạo nên những tuyến trải
nghiệm đa tầng, giàu bản sắc.
Cuối năm 2025, Khánh Hòa và Đắk Lắk ký kết chương trình hợp
tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Không chỉ dừng ở cam kết trên giấy, các
doanh nghiệp hai địa phương đã nhanh chóng “bắt tay” triển khai, từ xây dựng sản
phẩm đến đào tạo nhân lực và chuyển đổi số. Một trong những bước đi cụ thể là
chuyến khảo sát tuyến Nha Trang - Buôn Ma Thuột cuối tháng 3/2026.
Hơn 30 hướng dẫn viên và doanh nghiệp lữ hành đã trực tiếp
“đi, thấy, cảm nhận” tại các điểm đến tiêu biểu như Bảo tàng Đắk Lắk, Nhà đày
Buôn Ma Thuột, thác Đray Nur hay không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đây
không chỉ là hoạt động khảo sát đơn thuần, mà còn là quá trình đánh giá tiềm
năng, định vị giá trị để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng có
chiều sâu, tăng sự hấp dẫn.
Song song đó, trục liên kết Khánh Hòa - Lâm Đồng cũng đang
được làm mới theo hướng đa trải nghiệm. Từ nghỉ dưỡng biển Nha Trang đến
cao nguyên Đà Lạt, khám phá nông nghiệp công nghệ cao, du lịch trà, vườn
hoa… Những hành trình “biển – hoa - trà” đang dần định hình, đáp ứng nhu cầu trải
nghiệm đa dạng của du khách hiện đại. Sự chuyển dịch này cho thấy tư duy làm du
lịch đã thay đổi: không còn bán điểm đến, mà bán trải nghiệm tổng thể.
Ông Trần Minh Đức, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Khánh Hòa,
nhận xét khi chi phí di chuyển tăng cao, xu hướng du lịch khép kín, đa điểm
đến trong một khu vực sẽ ngày càng rõ nét. Đây chính là “cửa sáng” để Khánh Hòa
phát huy lợi thế cạnh tranh là cửa ngõ kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây
Nguyên. Thay vì cạnh tranh đơn lẻ, việc liên kết giúp các địa phương chia sẻ
nguồn khách, kéo dài hành trình và gia tăng mức chi tiêu.
Ở góc độ kinh tế, liên kết vùng còn tạo ra “hiệu ứng cộng hưởng”
rõ rệt: hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, doanh nghiệp có thêm cơ hội hợp
tác, còn du khách được hưởng lợi từ các sản phẩm trọn gói với chi phí hợp lý
hơn.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết:
“Chiến lược này không chỉ là giải pháp ứng phó với biến động chi phí trước mắt,
mà còn là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững. Khi các địa
phương cùng chia sẻ nguồn lực, đồng sáng tạo sản phẩm và đồng hành trong quảng
bá, giá trị hành trình của du khách sẽ được nâng lên một cách trọn vẹn”.
Cùng với đó, trong xu thế du lịch trải nghiệm, Khánh Hòa kỳ
vọng loại hình du lịch nông nghiệp đang dần phát triển sẽ trở thành một
loại sản phẩm hút khách trong tương lai gần. Điểm thu hút du khách ở loại hình
du lịch sinh thái này là du khách có thể hóa thân thành nông dân cho cừu ăn,
câu cá, hái xoài, thu hoạch nho hay cắm trại giữa nông trại...
Các trang trại tại đây không chỉ cung cấp sản phẩm sạch mà còn trở thành không gian văn hóa, nơi du khách có thể khám phá các giá trị truyền thống của cộng đồng bản địa. Hiện một hệ sinh thái kết nối giữa nông nghiệp, du lịch và dịch vụ đang dần hình thành. Từ các trang trại chăn nuôi, mô hình farmstay đến các khu sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tất cả đều hướng tới việc mở cửa cho du khách tham quan và trải nghiệm.
Anh Đặng Thế Truyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Camlam
Online, cho biết các tour tham quan vườn xoài tại địa phương thời gian gần đây
đang thu hút đông du khách, đặc biệt là khách quốc tế. “Hiện nay khoảng 70 -
80% khách đến tham quan vườn xoài là người nước ngoài, họ rất ưa thích
các trải nghiệm gắn với nông nghiệp”, anh Truyền nói.
Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Khánh Hòa, cho biết tỉnh đang hoàn thiện đề án phát triển du lịch sinh
thái, với mục tiêu tạo
sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh
cũng khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển các loại hình lưu trú, ẩm thực
và tour trải nghiệm gắn với nông nghiệp - văn hóa.
Phát biểu về định hướng xúc tiến du lịch năm 2026, ông
Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh
Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Khánh Hòa không chỉ hướng tới thu hút du khách bằng tài
nguyên sẵn có, mà cần “kể câu chuyện điểm đến” một cách sáng tạo. Trong đó, văn
hóa bản địa, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống đều có thể trở thành một phần
của hành trình trải nghiệm”.
Theo ông Trương Văn Tiến, không chỉ dừng ở việc đón du khách,
địa phương còn chủ động mở rộng cánh cửa đón dòng vốn đầu tư. Những tổ hợp nghỉ
dưỡng, khu vui chơi giải trí, đô thị du lịch đang dần hình thành, mang đến diện
mạo mới cho điểm đến. Ở đó, du lịch không chỉ là ngành kinh tế, mà trở thành “hạt
nhân” lan tỏa, kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác.
Điển hình với trụ cột thương mại, những sản phẩm địa phương sẽ dựa vào
du lịch nhằm tìm được “đường ra” rộng mở hơn. Từ đặc sản vùng biển đến các sản
phẩm OCOP đều cần có cơ hội đến gần với du khách. Đặc
biệt, việc tiếp cận các thị trường mới như Trung Đông, khai thác phân khúc
Halal, cho thấy một bước chuyển linh hoạt trong tư duy hội nhập, khi Khánh Hòa
không ngừng mở rộng biên độ phát triển của mình.
Nhằm duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, đồng thời xây dựng các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm thương hiệu điểm đến. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, nổi bật trong chuỗi hoạt động sắp tới là Liên hoan du lịch biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 26/7.
Xu hướng liên kết vùng tạo sức bật cho du lịch Việt Nam
Trong 4 ngày mở cửa, gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ VITM 2026. Hơn 25.000 cuộc hẹn giao thương, 15.000 tour và sản phẩm du lịch được cung cấp tại sự kiện, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỉ đồng…
Thời hoàng kim của bán lẻ du lịch đã qua?
Trong nhiều năm, mua sắm tại sân bay từng là "miếng bánh dễ ăn": tệp khách hàng bị "giữ chân", sẵn tiền mặt, mức giá miễn thuế hấp dẫn, không cần chi phí tiếp thị... Tuy nhiên, bước sang năm 2026, những yếu tố từng giúp kênh bán lẻ du lịch trở thành động lực tăng trưởng ổn định đang dần suy yếu...
Trung Quốc thu hút khách quốc tế không chỉ từ thị thực
Xu hướng hiện nay cho thấy du khách không còn chỉ tập trung vào các điểm đến biểu tượng như Vạn Lý Trường Thành hay Đội quân đất nung, mà ngày càng tìm đến các thành phố hạng hai, hạng ba của Trung Quốc, nơi lưu giữ rõ nét văn hóa bản địa…
Đà Nẵng: Điểm đến mới nổi hút du khách từ Nga và CIS
Sự gia tăng các chuyến bay trực tiếp từ những quốc gia này đến Đà Nẵng không chỉ mở ra cơ hội phát triển du lịch mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh của thành phố trong năm 2026...
Xu hướng liên kết vùng tạo sức bật cho du lịch Việt Nam
Sự chuyển dịch từ "điểm đến" sang "hành trình" đang mở ra một hướng đi mới cho du lịch Việt Nam. Với lợi thế kết nối biển - cao nguyên, đô thị - nông thôn, núi non – sông ngòi… và sự thay đổi trong tư duy phát triển, nhiều địa phương đang có đủ điều kiện để dẫn dắt xu hướng liên kết vùng…
