Du lịch Hà Nội “bùng nổ” với gần 15,4 triệu lượt du khách, thu gần 44 ngàn tỷ

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, 10 tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế ước đạt gần 983.000 lượt khách, trong khi đặt mục tiêu năm 2022, du lịch Hà Nội đón được khoảng từ 1 - 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 14,4 triệu lượt khách, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 43,69 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lượng khách du lịch tăng mạnh khiến công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trên địa bàn Hà Nội trong tháng 10 đạt 43,8%, tăng 1% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tinh riêng trong tháng 10, ngành du lịch Hà Nội đã đón 1,51 triệu lượt du khách, trong đó, khách du lịch nội địa ước 1,3 triệu lượt khách, khách du lịch quốc tế 212,76 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3,97 nghìn tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trên địa bàn Hà Nội ước đạt 43,8%, tăng 1% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 10 tháng của năm 2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 35%, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, để công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch mới diễn ra hiệu quả, chất lượng cao hơn trong thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điểm đến để xây dựng các chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, hấp dẫn trên các chương trình của Đài truyền hình quốc gia (VTV), truyền hình Hà Nội (Hanoi TV) và các kênh truyền hình một số địa phương trọng điểm.

Đồng thời, Hà Nội cũng đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch các sản phẩm du lịch trên các nền tảng xã hội (Facebook, Youtube)l; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá TP. Hà Nội trên các kênh truyền hình, truyền thông quốc tế lớn như kênh CNN quốc tế.

Hà Nội đang triển khai tổ chức các chương trình, lễ hội, Festival xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn tại khu vực Thủ đô (Không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Phố đi bộ Trịnh Công Sơn…), cũng như tại các khu vực thu hút du khách ở các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế; Tích cực thu hút các đơn vị điểm đến tham gia quảng bá các sản phẩm du lịch tại các hội chợ xúc tiến du lịch quốc tế như JATA (Nhật Bản), Topresa (Pháp) hay các chuỗi sự kiện của WTA.

Ngoài ra, ngành du lịch và các địa phương của Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phương tiện truyền thống mới trong quảng bá du lịch.