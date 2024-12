Du lịch Quảng Bình thu về gần 6.000 tỷ đồng trong năm nay

Theo thông tin từ ngành du lịch Quảng Bình, năm 2024, tỉnh này đã đón được 5,2 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 15,3% so với năm 2023 và đạt 104% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 146.100 lượt, tăng 23,8% so với năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch của tỉnh này năm 2024 ước đạt khoảng 5.980 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2023 và đạt 118% so với kế hoạch năm 2024.

Theo đó, du lịch Quảng Bình tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực và thế giới; nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của khách du lịch, các tạp chí uy tín quốc tế như: Booking.com (Hà Lan), Lonely Planet và Travel + Leisure (Mỹ), Time Out (Vương quốc Anh), South China Morning (Trung Quốc)...

Để đạt được kết quả trên, theo lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong năm 2024, Sở này đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ban ngành liên quan triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong việc nghiên cứu, đề xuất triển khai các dự án mới; triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào khai thác các dự án đầu tư về cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí đã có chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, chuyên biệt cho thị trường, đặc biệt là tại các thị trường châu Âu, Mỹ, Lào, Thái Lan.

Các ấn phẩm du lịch được tuyên truyền, quảng bá trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, YouTube, TikTok. Nhiều hình ảnh, sản phẩm du lịch Quảng Bình được các tập đoàn Meta, Google lựa chọn để giới thiệu, ứng dụng công nghệ mới.

Hiện nay toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 533 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 8.475 phòng. Trong đó bao gồm 3 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao và 7 khách sạn 3 sao…Về lữ hành, trên địa bàn tỉnh Quảng bình có gần 40 sản phẩm, khu, điểm tham quan du lịch đã được phê duyệt đề án hoặc cho phép khai thác thử nghiệm; 53 đơn vị lữ hành, trong đó có 25 đơn vị lữ hành quốc tế, 28 đơn vị lữ hành nội địa.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, mặc dù có sự tăng lên về số lượng nhưng thực tế các sản phẩm du lịch văn hoá, lịch sử, sản phẩm du lịch về đêm, du lịch thích ứng thời tiết, du lịch đông xuân còn hạn chế, thiếu các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm có khả năng thu hút được số lượng lớn khách du lịch.

Đáng chú ý, số lượng các chuyến bay tại Cảng hàng không Đồng Hới còn hạn chế, chưa có đường bay quốc tế cũng như các chặng bay mới để khai thác các thị trường khách tiềm năng ở trong và ngoài nước.

Năm 2025, Quảng Bình đặt mục tiêu đón 5,5 - 6 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 160.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch khoảng trên 6.300 tỷ đồng.

Theo ông Quý, để có thể hoàn thành mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tiếp tục các chương trình quảng bá, giới thiệu các tài nguyên du lịch nổi bật của Quảng Bình, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, liên kết du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Tạo điều kiện để thu hút đầu tư, xây dựng cải tạo, chỉnh trang hoàn thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch của tỉnh.

Trong đó bao gồm việc tạo điều kiện để các nhà đầu tư phát triển các dự án mới, sản phẩm du lịch mới, đẩy nhanh tiến độ và đưa vào khai thác các dự án đầu tư về cơ sở lưu trú, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp… tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong.