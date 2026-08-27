Du lịch y tế: Chất lượng bệnh viện là quá trình cải tiến liên tục

Theo số liệu từ IMARC Group - Tập đoàn Tư vấn quản lý và Nghiên cứu thị trường toàn cầu - doanh thu du lịch y tế tại Việt Nam năm 2025 đạt hơn 850 triệu USD và dự báo tăng trưởng bình quân 18%/năm. Mỗi năm, hơn 300.000 bệnh nhân quốc tế đến với các bệnh viện Việt Nam để khám và điều trị...

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Mới đây, khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, khoa vừa chính thức được Hiệp hội Suy tim Châu Âu, thuộc Hội Tim mạch châu Âu, công nhận là Trung tâm Chăm sóc Chất lượng Suy tim (HFA Quality of Care Centre) và đạt chứng nhận ICARe-HF ở mức Trung tâm Chuyên biệt (Specialised Centre).

Đây là chứng nhận quốc tế uy tín, đánh giá chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân suy tim dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt của châu Âu. Mức Trung tâm Chuyên biệt (Specialised Centre) mà bệnh viện đạt được là cấp độ đánh giá dành cho các trung tâm thực hiện tốt rất nhiều hạng mục.

Bao gồm: Chuẩn hóa trong điều trị, áp dụng các hướng dẫn thực hành lâm sàng mới nhất của ESC vào chẩn đoán, điều trị nội khoa và theo dõi người bệnh ngoại trú. Đội bác sĩ chuyên khoa tim mạch và điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về quản lý suy tim. Thực hiện chăm sóc toàn diện, quản lý người bệnh từ giai đoạn nằm viện cho đến tái khám, phục hồi chức năng, giáo dục sức khỏe nhằm giảm tỷ lệ tái nhập viện và tử vong…

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là một trong số ít các trung tâm/bệnh viện trong nước đạt được Chứng nhận HFA Quality of Care Centre – ICARe-HF Specialised Centre. Đây là sự ghi nhận chất lượng chăm sóc, năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý người bệnh suy tim của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị theo chuẩn mực quốc tế, cũng là niềm tự hào của y tế Việt Nam nói chung.

Khoa Nội Tim mạch nhận chứng nhận quốc tế uy tín. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Tương tự, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang vừa chính thức được Joint Commission International (JCI - Tổ chức giám định và chứng nhận chất lượng y tế danh giá của Hoa Kỳ) trao chứng nhận JCI - Con dấu vàng chất lượng quốc tế (The Gold Seal of Approval). Đây là bệnh viện chuyên khoa Mắt đầu tiên của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt chứng nhận này.

Joint Commission International (JCI) là tổ chức kiểm định chất lượng y tế uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, hiện đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Bộ tiêu chuẩn JCI đòi hỏi sự khắt khe tối đa với hàng trăm yếu tố đo lường toàn diện, trải dài từ an toàn phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý sử dụng thuốc cho đến bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Để được cấp "con dấu vàng" JCI, các bệnh viện phải đạt điểm số trung bình từ 9,7/10 trở lên và không vi phạm bất kỳ chỉ số an toàn cốt lõi nào trong nhóm mục tiêu quốc tế về an toàn người bệnh (IPSG). Để đạt được kết quả thẩm định chính thức, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang đã trải qua hơn 20 tháng chuẩn bị nội bộ kỹ lưỡng, thực hiện 4 vòng tự đánh giá khắt khe cùng sự cố vấn của các chuyên gia nước ngoài.

BSCKII. Nguyễn Nam Trung, Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, chia sẻ: "Đối với chúng tôi, JCI không chỉ là sự ghi nhận mà còn là hệ thống tiêu chuẩn giúp thay đổi toàn bộ cách vận hành bệnh viện theo hướng khoa học, lấy người bệnh làm trung tâm. Mọi quy trình từ tiếp nhận, chẩn đoán, phẫu thuật đến kiểm soát nhiễm khuẩn đều được chuẩn hóa nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ sai sót y khoa".

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2026, bệnh viện đã chính thức đón nhận chứng nhận JCI danh giá từ Ủy ban Quốc tế Joint Commission International. Ảnh:Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Nha Trang

Tháng 1/2026, Bộ Y tế chính thức thừa nhận bộ tiêu chuẩn chất lượng JCI tại Việt Nam. Sự thừa nhận này đưa JCI vào khung pháp lý quản lý chất lượng bệnh viện quốc gia, giúp các đơn vị vừa tiệm cận chuẩn mực quốc tế, vừa đáp ứng tốt định hướng phát triển y tế trong nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, chất lượng bệnh viện không chỉ được đánh giá bằng trang thiết bị hiện đại hay số lượng ca điều trị thành công mà quan trọng hơn là xây dựng được hệ thống quản trị đồng bộ, trong đó mọi quy trình đều hướng đến an toàn người bệnh, mọi hoạt động được đo lường và cải tiến thường xuyên.

Tại Diễn đàn Phát triển Y tế tư nhân Việt Nam 2026 lần 2 được tổ chức tại TP.HCM vừa qua, PGS.TS, Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thông tin Bộ Y tế dự kiến phân 3 mức chất lượng bệnh viện, trong đó mức 3 - xuất sắc – tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Các bệnh viện sẽ được đánh giá theo lộ trình từ mức 1 đến mức 3, trong đó mức độ càng cao thì yêu cầu về chất lượng càng khắt khe.

"Những bệnh viện đạt mức 3 - mức chất lượng xuất sắc – mới được tham gia vào du lịch y tế", ông Hà Anh Đức nêu rõ. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết tất cả bệnh viện sẽ phải phấn đấu đạt mức 1, sau đó từng bước nâng lên mức 2 và mức 3. Việc đánh giá được thiết kế theo lộ trình để các bệnh viện biết mình đang ở đâu, còn thiếu những gì và cần cải thiện như thế nào để đạt mức cao hơn.

PGS.TS, Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao được xây dựng trên cơ sở kế thừa nền tảng 83 tiêu chí đã triển khai trong 13 năm qua, đồng thời tham khảo nhiều bộ tiêu chuẩn quốc tế uy tín như JCI của Hoa Kỳ hay ACHSI của Úc để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Theo số liệu được trình bày tại hội nghị, mạng lưới khám, chữa bệnh nước ta hiện có 1.200 bệnh viện công lập, 400 bệnh viện tư nhân, 2.000 phòng khám đa khoa và 36.000 phòng khám khác cùng 36.400 loại hình khám bệnh chữa bệnh khác như phục hồi chức năng… Với mạng lưới lớn và đa dạng như vậy, việc quản lý chất lượng cần được thực hiện thực chất, đồng bộ và dựa trên các tiêu chuẩn cụ thể.

Cục trưởng Hà Anh Đức cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế hiện nay, trong đó hệ thống chứng nhận chất lượng chưa hoàn thiện, dữ liệu về chất lượng chưa được liên thông đầy đủ và nguồn nhân lực chuyên trách về quản lý chất lượng còn hạn chế.

Hiện tại Việt Nam có 13 bệnh viện áp đạt chứng nhận JCI, hầu hết là bệnh viện tư nhân, hiện chỉ có một bệnh viện công lập đạt chứng nhận này là Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Tương tự, có 3 bệnh viện đạt chứng nhận ACHSI của Úc và cũng chỉ có Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện công lập đạt chứng nhận này.

Việc đánh giá được thiết kế theo lộ trình để các bệnh viện biết cần cải thiện như thế nào để đạt mức cao hơn. Ảnh: Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Trong đề án Phát triển du lịch y tế 2026 - 2030 trình Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế đặt mục tiêu tối thiểu 20 bệnh viện công lập đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo Bộ Y tế, chất lượng bệnh viện không phải là một đích đến mà là quá trình cải tiến liên tục, đòi hỏi các cơ sở y tế phải chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa sai sót và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.