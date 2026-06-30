Y tế địa phương “cất cánh” nhờ hợp tác với bệnh viện tuyến cuối

Đi vào hoạt động ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai khám, chữa bệnh trên nhiều chuyên khoa. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.800 lượt người dân ngay trong ngày đầu và liên tiếp thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu…

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tọa lạc trên diện tích hơn 20 ha tại Ninh Bình, gồm 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng. Hơn 1.300 cán bộ, viên chức từ cơ sở Hà Nội, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đầu ngành, được điều động về làm việc. Trang thiết bị gồm máy CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền.

Cấp cứu - hồi sức, thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai, được đầu tư tại đây theo mô hình liên hoàn từ tiếp nhận, chẩn đoán đến điều trị tích cực. Cơ sở cũng triển khai các kỹ thuật ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu và hồi sức đa cơ quan, đáp ứng điều trị các ca nguy kịch như đột quỵ, tim mạch, hô hấp, nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng và chấn thương nặng.

Chiều 26/6, nam bệnh nhân C.M.Q. (51 tuổi, trú tại phường Nam Định) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng, đau vùng mông, tê bì và yếu cả hai chân. Người nhà bệnh nhân cho biết, một tiếng trước nhập viện, anh Q. không may ngã từ thang cao khoảng 2m xuống đất.

Kết quả chẩn đoán xác định người bệnh bị vỡ thân đốt sống thắt lưng L3 mất vững, chèn ép thần kinh, gây liệt hai chi dưới - một tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng liệt vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời. Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Ca mổ đầu tiên cứu người đàn ông nguy cơ liệt chân ở BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

BSCKII. Nguyễn Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, cho biết sau ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, các bác sĩ đã giải ép thần kinh, nắn chỉnh và cố định cột sống, tạo điều kiện tối đa cho việc phục hồi chức năng vận động của người bệnh. "Sau mổ, người bệnh đã cử động được hai chân, đây là tín hiệu rất tích cực cho quá trình hồi phục tiếp theo", BSCKII. Nguyễn Đức Hoàng cho biết.

Ngay trong ngày đầu đi vào hoạt động, bệnh viện cũng đã liên tiếp cấp cứu thành công hai bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết và kỹ thuật lấy huyết khối cơ học. Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 72 tuổi, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình. Người bệnh đột ngột xuất hiện nói khó, liệt nửa người và được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cấp cứu.

Bệnh nhân thứ hai là người đàn ông 65 tuổi, trú tại Liêm Hà, Ninh Bình. Sau khi ngủ dậy, người bệnh xuất hiện nói khó, yếu nửa người và được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp đột quỵ khi thức giấc.

Theo GS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, thời gian truyền thuốc tiêu sợi huyết trong 25 phút và chọc mạch lấy huyết khối sau 40 phút là những kết quả tích cực, phản ánh sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận cấp cứu, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp và hồi sức.

Bệnh viện đã liên tiếp cấp cứu thành công 2 bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng các kỹ thuật tái thông mạch hiện đại.

Mới nhất, kỹ thuật nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) được triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để cấp cứu thành công một trường hợp ho ra máu mức độ nặng. Bệnh nhân là ông Nguyễn Xuân H. (63 tuổi), nhập viện trong tình trạng ho ra máu liên tục. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi và lạm dụng rượu nhiều năm.

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) lồng ngực. Kết quả cho thấy động mạch phế quản phải giãn bất thường. Ê-kíp thực hiện đã lựa chọn phương pháp nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Qua đường vào từ động mạch đùi, một ống thông siêu nhỏ được đưa tới chính xác nhánh động mạch phế quản bị tổn thương, bít kín mạch máu đang xuất huyết.

Trước đó, chỉ trong một buổi chiều ngày 28/6/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện thành công 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp, khẳng định năng lực triển khai kỹ thuật cao ngay từ những ngày đầu vận hành. Theo PGS.TS. Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ hệ thống DSA, IVUS và các thiết bị hồi sức tại cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ, tương đương cơ sở Hà Nội, tạo điều kiện triển khai ngay các kỹ thuật chuyên sâu.

Khi thành phố Ninh Bình đã chìm vào giấc ngủ, phòng can thiệp tim mạch (DSA) của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vẫn sáng đèn.

Thực tế cho thấy sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có hệ thống giao thông kết nối nội vùng và liên vùng đồng bộ và hiện đại, là điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án về y tế. Cùng với việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai dự án Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tại Khu Đại học Nam Cao, hướng tới phát triển thành Trường Đại học Y Dược Bạch Mai trong tương lai.

Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh hiện còn có Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng sắp đi vào hoạt động. Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cho biết sự có mặt của các bệnh viện tuyến Trung ương tại địa bàn sẽ giúp ngành Y tế Ninh Bình triển khai thực hiện hiệu quả việc tăng cường liên kết, phối hợp giữa các cơ sở y tế để đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyên môn và chia sẻ phương thức quản trị y tế hiện đại.

Từ đó khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa y tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, gắn kết phát triển y tế với tiềm năng du lịch của tỉnh, từng bước hình thành các mô hình du lịch y tế, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe - một hướng đi phù hợp với lợi thế của Ninh Bình.

Tại Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tập trung xây dựng cơ sở Ninh Bình theo mô hình "Một Bạch Mai, hai cơ sở". Bảo đảm thống nhất về chất lượng chuyên môn, quản trị và văn hóa phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bệnh án điện tử và khám chữa bệnh từ xa.

Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, 'thời gian vàng' được giữ lại cho người bệnh.

Cùng với đó, bệnh viện cần chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao, tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho y tế địa phương, phát huy vai trò hạt nhân của bệnh viện tuyến cuối, phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh.

Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Y tế kỳ vọng, đến năm 2030, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành trung tâm y học chuyên sâu của khu vực Đồng bằng sông Hồng, từng bước hình thành quần thể y tế kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô quốc gia.