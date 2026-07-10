Dịch vụ y tế chất lượng cao phải nhanh, chất lượng và chi phí hợp lý hơn
PPhúc Minh
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Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà cần hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ. Trong đó, mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân...
Chiều 9/7, Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng đã
dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, và
thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động ngày 26/6.
ĐỂ NGƯỜI DÂN TIẾP CẬN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO, CHI PHÍ HỢP LÝ
Thủ tướng cho rằng, Bệnh viện Hữu nghị Việt
Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước
đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện
đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho cơ sở tại Hà Nội.
Đồng thời, tạo điều kiện
thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh
hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn.
Để hai bệnh viện đi vào hoạt động hiệu quả,
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị
Bộ Y tế quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị
quyết số 72 của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để
phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.
Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm
tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện,
sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi
để các cơ sở y tế nói chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ
sở Ninh Bình nói riêng phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng
dịch vụ.
Thủ tướng cho biết thực hiện chỉ đạo của Đảng,
Nhà nước, các cấp có thẩm quyền, Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Y tế phải tiếp
tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế.
Đặc biệt, phải khẩn
trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ đề án tổ chức lại hệ thống phân
phối thuốc và hệ thống thiết bị y tế; giảm tải, giảm thiểu các khâu trung gian; tăng cường chất lượng, hiệu quả để giảm chi phí cho người dân, nâng cao chất
lượng hoạt động của các bệnh viện trong toàn hệ thống ngành y tế.
Các bộ, ngành, địa phương cần
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quy hoạch phát triển hạ tầng y tế,
đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết
nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.
Mục tiêu không chỉ xây dựng những bệnh viện
hiện đại, mà còn hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong
đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục
vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO BỆNH VIỆN TUYẾN DƯỚI
Đối với hai bệnh viện, Thủ tướng đề nghị cần tiếp
tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng
chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao y đức.
Xây dựng mô hình quản lý thống nhất, mô hình quản
trị hiện đại; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng
chuyên môn, sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến
làm nền tảng cho phát triển bền vững.
Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ
thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương
với địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị tỉnh chỉ
đạo các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ và thực hiện chức năng quản lý nhà
nước đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình
theo quy định của đơn vị trung ương đóng trên địa bàn; tiếp tục đồng hành, phối
hợp hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng phụ trợ và bảo đảm an ninh để bệnh viện phát triển
ổn định.
Đồng thời, cần nghiên cứu, tận dụng lợi thế của
hai bệnh viện để phát triển chuỗi dịch vụ du lịch y tế, dưỡng bệnh, là một thế
mạnh vượt trội của vùng đất di sản Ninh Bình.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng
chia sẻ, một trong những định hướng quan trọng của ngành là phát triển mạng lưới
các bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực của y tế địa phương.
Các bệnh
viện tuyến cuối không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều trị những ca bệnh khó, mà còn
phải đóng vai trò dẫn dắt về chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu
khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực của toàn hệ thống...
Bệnh viện Hữu
nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được định
hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực. Bệnh
viên được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường
bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500m2 và tổng diện tích sàn gần
120.000 m2.
Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị,
phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng
hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh và phù hợp với yêu cầu vận hành của
một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.
Một trong
những điểm mạnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là khám, cấp cứu, phẫu thuật chấn
thương, đa chấn thương. Với mục tiêu chính của dự án là giảm tải cho cơ sở 1 tại
Hà Nội, cơ sở tại Ninh Bình ưu tiên triển khai sớm những chuyên khoa có số lượng
bệnh nhân lớn, thời gian chờ đợi quá dài. Trong đó, 5 nhóm chuyên khoa chính được
tập trung là chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, phục hồi chức
năng và phẫu thuật tiêu hóa.
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