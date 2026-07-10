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Dịch vụ y tế chất lượng cao phải nhanh, chất lượng và chi phí hợp lý hơn

P Phúc Minh

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà cần hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ. Trong đó, mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân...

Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chiều 9/7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chiều 9/7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 9/7, Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động ngày 26/6.

ĐỂ NGƯỜI DÂN TIẾP CẬN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO, CHI PHÍ HỢP LÝ

Thủ tướng cho rằng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho cơ sở tại Hà Nội.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn.

Để hai bệnh viện đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.

Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế nói chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nói riêng phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thủ tướng cho biết thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp có thẩm quyền, Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Y tế phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế.

Đặc biệt, phải khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và hệ thống thiết bị y tế; giảm tải, giảm thiểu các khâu trung gian; tăng cường chất lượng, hiệu quả để giảm chi phí cho người dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các bệnh viện trong toàn hệ thống ngành y tế.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quy hoạch phát triển hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Mục tiêu không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà còn hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO BỆNH VIỆN TUYẾN DƯỚI

Đối với hai bệnh viện, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao y đức.

Xây dựng mô hình quản lý thống nhất, mô hình quản trị hiện đại; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn, sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương với địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình theo quy định của đơn vị trung ương đóng trên địa bàn; tiếp tục đồng hành, phối hợp hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng phụ trợ và bảo đảm an ninh để bệnh viện phát triển ổn định.

Đồng thời, cần nghiên cứu, tận dụng lợi thế của hai bệnh viện để phát triển chuỗi dịch vụ du lịch y tế, dưỡng bệnh, là một thế mạnh vượt trội của vùng đất di sản Ninh Bình.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng chia sẻ, một trong những định hướng quan trọng của ngành là phát triển mạng lưới các bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực của y tế địa phương.

Các bệnh viện tuyến cuối không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều trị những ca bệnh khó, mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt về chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực của toàn hệ thống...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực. Bệnh viên được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500m2 và tổng diện tích sàn gần 120.000 m2.

Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh và phù hợp với yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.

Một trong những điểm mạnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là khám, cấp cứu, phẫu thuật chấn thương, đa chấn thương. Với mục tiêu chính của dự án là giảm tải cho cơ sở 1 tại Hà Nội, cơ sở tại Ninh Bình ưu tiên triển khai sớm những chuyên khoa có số lượng bệnh nhân lớn, thời gian chờ đợi quá dài. Trong đó, 5 nhóm chuyên khoa chính được tập trung là chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

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