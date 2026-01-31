Dữ liệu số trở thành nền tảng quan trọng để quản trị thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm phổ biến các quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó, Nghị định số 357/NĐ-CP được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện rõ tư duy quản trị thị trường bất động sản dựa trên dữ liệu số…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến nội dung Nghị định này tới các bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DỮ LIỆU NGÀY CÀNG ĐỒNG BỘ

Theo Thứ trưởng, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2024/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin bất động sản. Qua quá trình triển khai, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bước đầu đã hình thành rõ nét hơn. Các bộ, ngành và địa phương cũng phối hợp thực hiện việc công bố thông tin, dữ liệu thị trường bất động sản theo định kỳ hàng quý, cơ bản bảo đảm đầy đủ và thường xuyên theo yêu cầu của Nghị định 94/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, bên cạnh những đóng góp quan trọng cho thị trường bất động sản, công tác báo cáo, cung cấp thông tin và dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Hệ thống được thiết kế từ giai đoạn trước còn mang tính thủ công, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; dữ liệu chưa đầy đủ, thiếu kịp thời và chưa bảo đảm các nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang hoàn chỉnh dữ liệu đất đai, xây dựng mã định danh đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.

Xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao rà soát, sửa đổi Nghị định số 94/2024/NĐ-CP. Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 357/2025/NĐ-CP sửa đổi, thay thế Nghị định số 94/2024/NĐ-CP, nhằm hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo Thứ trưởng, Nghị định số 357/2025/NĐ-CP tập trung hướng dẫn các nội dung liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin, tích hợp những dữ liệu hiện có về đất đai, nhà ở. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhằm bảo đảm ngày càng đầy đủ, đồng bộ hơn. Ngoài ra, Nghị định cũng hoàn thiện, nâng cấp và bổ sung hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, làm rõ và cập nhật nhiều nội dung quan trọng, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KẾT NỐI, CHIA SẺ

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho rằng Nghị định số 357/NĐ-CP đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy “xây dựng hệ thống” sang “quản trị bằng dữ liệu số” trong lĩnh vực bất động sản. Theo bà, hệ thống thông tin theo Nghị định mới được thiết kế theo hướng bảo đảm các yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia và những cơ sở dữ liệu chuyên ngành, qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và minh bạch hóa thị trường.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Nghị định số 357/NĐ-CP có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, Nghị định quy định việc kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể liên quan được thực hiện theo thời gian thực ngay khi phát sinh biến động.

Đáng chú ý, Nghị định lần đầu quy định tạo lập mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở; mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở…

Cụ thể, mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn cùng thời điểm ban hành văn bản thông báo về nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, mã định danh điện tử cũng được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trên địa bàn cùng thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Tương tự, mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh điện tủ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với nhà chung cư trên phạm vi của địa phương cùng thời điểm ban hành văn bản thông báo đủ điều kiện thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư.

Đối với hoạt động môi giới bất động sản, mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng sẽ gắn mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản vào thông tin của môi giới bất động sản ngay sau khi phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ.

Cuối cùng, mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ tại địa phương sẽ thực hiện tạo lập và gắn mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở vào cá nhân thụ hưởng.

Nhìn chung, các quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản đang hướng tới hình thành một “bức tranh số” toàn diện về lĩnh vực nhà ở, bất động sản trên phạm vi cả nước. Đây được xem là công cụ quan trọng giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch của thị trường, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác.