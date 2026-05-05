Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Dũng Hiếu

05/05/2026, 07:28

Các vướng mắc cơ bản tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được xử lý. Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận thông tin về tiến độ hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: VGP
Tối 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ hai dự án, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết Bộ Y tế đang phấn đấu đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động đúng yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Theo ông Luận, đây là hai dự án có quy mô lớn, hiện đại, mỗi dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 nhằm tháo gỡ vướng mắc, song quá trình thi công, hoàn thiện gặp nhiều khó khăn, nhất là việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán cho các khối lượng đã thực hiện từ giai đoạn 2018–2019; việc điều chỉnh thiết kế kéo theo thay đổi các hạng mục phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước và thủ tục môi trường.

Công tác mua sắm thiết bị y tế cũng phát sinh vướng mắc do dự án được phê duyệt từ giai đoạn 2014 – 2015, trong khi yêu cầu chuyên môn và công nghệ hiện nay đã thay đổi, buộc phải điều chỉnh danh mục và thực hiện lại quy trình mua sắm theo quy định hiện hành.

Đến nay, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, các vướng mắc cơ bản đã được giải quyết. Những công việc còn lại chủ yếu tập trung vào hoàn thiện các hạng mục phòng cháy, chữa cháy phải điều chỉnh, bổ sung; hoàn thiện hệ thống thoát nước thải và xử lý môi trường.

Bên cạnh đó, hai dự án còn gặp khó khăn về tài chính do nhà thầu không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng khi các ngân hàng không phê duyệt cho vay.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ.

Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu; đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục còn dở dang như phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải, làm cơ sở cấp phép.

Cùng với đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo áp dụng cơ chế tạm thanh toán thuận lợi hơn cho nhà thầu, cho phép tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện; đối với các hạng mục phát sinh phải điều chỉnh hợp đồng, mức tạm ứng có thể lên tới 50% để bảo đảm nguồn lực thi công, hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Mặc dù ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2026 thặng dư 445,8 nghìn tỷ đồng, song chủ yếu mang tính ngắn hạn do phần lớn đến từ thu nội địa, nhóm thu dễ biến động theo diễn biến sản xuất – kinh doanh và các chính sách điều tiết thuế. Điều này đặt ra vấn đề về tính ổn định của cân đối ngân sách trong các giai đoạn tiếp theo…

Trước áp lực tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tối 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng các bộ, ngành đã triển khai chiến dịch cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tiến độ khẩn trương, quy mô lớn, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027, đồng thời tiếp tục tinh chỉnh chương trình, giảm tải hợp lý, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và kỹ năng mới cho học sinh.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

