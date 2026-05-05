Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Các vướng mắc cơ bản tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được xử lý. Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tối 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ hai dự án, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết Bộ Y tế đang phấn đấu đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động đúng yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Theo ông Luận, đây là hai dự án có quy mô lớn, hiện đại, mỗi dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 nhằm tháo gỡ vướng mắc, song quá trình thi công, hoàn thiện gặp nhiều khó khăn, nhất là việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán cho các khối lượng đã thực hiện từ giai đoạn 2018–2019; việc điều chỉnh thiết kế kéo theo thay đổi các hạng mục phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước và thủ tục môi trường.

Công tác mua sắm thiết bị y tế cũng phát sinh vướng mắc do dự án được phê duyệt từ giai đoạn 2014 – 2015, trong khi yêu cầu chuyên môn và công nghệ hiện nay đã thay đổi, buộc phải điều chỉnh danh mục và thực hiện lại quy trình mua sắm theo quy định hiện hành.

Đến nay, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, các vướng mắc cơ bản đã được giải quyết. Những công việc còn lại chủ yếu tập trung vào hoàn thiện các hạng mục phòng cháy, chữa cháy phải điều chỉnh, bổ sung; hoàn thiện hệ thống thoát nước thải và xử lý môi trường.

Bên cạnh đó, hai dự án còn gặp khó khăn về tài chính do nhà thầu không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng khi các ngân hàng không phê duyệt cho vay.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ.

Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu; đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục còn dở dang như phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải, làm cơ sở cấp phép.

Cùng với đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo áp dụng cơ chế tạm thanh toán thuận lợi hơn cho nhà thầu, cho phép tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện; đối với các hạng mục phát sinh phải điều chỉnh hợp đồng, mức tạm ứng có thể lên tới 50% để bảo đảm nguồn lực thi công, hoàn thành dự án theo kế hoạch.