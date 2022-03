Được chào mua công khai với giá 26.219 đồng/cổ phiếu, lãnh đạo và người nhà đăng ký bán hết 58,54% vốn tại NNG

CTCP Nhựa Ngọc Nghĩa (mã NNG-UpCoM) công bố một loạt giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty.

Theo đó, cả 4 thành viên trong gia đình ông La Bùi Hoàng Nghĩa đã đăng ký bán ra 45.339.461 cổ phiếu NNG, tương ứng tỷ lệ 58,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Nhựa Ngọc Nghĩa. Các giao dịch đều dự kiến thực hiện từ ngày 16/3 đến ngày 8/4/2022.

Trong đó, ông La Hoàng Nghĩa đăng ký bán hết 7.376.497 CP, chiếm 9,51%; Bà La Bùi Hồng Ngọc, Tổng Giám đốc, đăng ký bán hết 10.329.201 CP, chiếm 13,32%.

Bà Bùi Bích Hồng, mẹ ông La Bùi Hoàng Nghĩa, đăng ký bán hết 10.554.834 cổ phiếu, chiếm 13,61%.

Ông La Văn Hoàng, Uỷ viên HĐQT, đăng ký bán hết 17.138.829 CP chiếm 22,1%. Được biết, ông La Văn Hoàng là chồng bà Bích Hồng và là bố của ông Hoàng Nghĩa.

Trước đó, NNG đã nhận được thông báo đăng ký chào mua công khai. Theo đó, một doanh nghiệp của Hà Lan là Indorama Nertherland B.V đã có thông báo chào mua công khai toàn bộ 100% cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa, tương ứng 81.570.988 cổ phiếu NNG với giá chào mua công khai 26.219 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự chi khoảng 2.139 tỷ đồng.

Trên thị trường, trước thông tin về việc chào mua trên, cổ phiếu NNG đã tăng mạnh lên mức 24.900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn thấp hơn giá chào mua công khai của doanh nghiệp Hà Lan.

Với giá chào mua công khai được Indoraman Nertherland công bố, gia đình ông chủ Nhựa Ngọc Nghĩa sẽ thu về khoảng 1.190 tỷ đồng.

Được biết, NNG báo lãi sau thuế quý 4/2021 của công ty mẹ đạt hơn 306,6 tỷ đồng tăng 468% so với cùng kỳ (gần 54 tỷ đồng) chủ yếu là do trong quý 4 này công ty nhận chia lợi nhuận từ công ty con.



Còn trên BCTC hợp nhất quý 4/2021, NNG báo lãi gần 22,6 tỷ - giảm 21,8% so với cùng kỳ (28,87 tỷ đồng) là do chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng và lợi nhuận khác giảm mạnh tới 75,8% so với cùng kỳ do quý 4/2020, công ty có khoản thu từ việc nhà cung cấp bồi thường chất lượng