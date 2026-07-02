Duplex nội đô khan hiếm, The Rey Edition đón nhu cầu tích sản dài hạn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội bước vào giai đoạn tái định hình, tâm lý "mua nhanh - bán nhanh" dần nhường chỗ cho xu hướng lựa chọn những tài sản có giá trị sử dụng thực và tiềm năng tích sản lâu dài.

Khi nguồn cung bất động sản hạng sang tại khu vực nội đô ngày càng khan hiếm, những sản phẩm duplex sở hữu số lượng giới hạn như The Rey Edition tại Rivea Residences đang trở thành tâm điểm quan tâm của nhóm khách hàng thượng lưu.

NGUỒN CUNG CĂN HỘ HẠNG SANG NỘI ĐÔ NGÀY CÀNG KHAN HIẾM

Thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua giai đoạn sàng lọc rõ nét. Theo dữ liệu quý 1/2026 của One Mount Group, thị trường thứ cấp ghi nhận khoảng 11.100 giao dịch, giảm 50% so với quý trước; riêng phân khúc căn hộ đạt khoảng 4.000 giao dịch, giảm tới 60% theo quý. Trong khi đó, số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy tổng lượng giao dịch căn hộ và nhà ở riêng lẻ đạt hơn 30.850 sản phẩm, tương đương 81,5% so với quý trước.

Diễn biến này phản ánh xu hướng thị trường đang chuyển dịch từ hoạt động đầu cơ ngắn hạn sang các quyết định đầu tư thận trọng hơn. Người mua ngày càng ưu tiên những bất động sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, khả năng gia tăng giá trị theo thời gian và sở hữu vị trí khan hiếm tại khu vực trung tâm hoặc những địa bàn được hưởng lợi từ hạ tầng.

Nguồn cung căn hộ hạng sang nội đô ngày càng khan hiếm khi quỹ đất trung tâm và chiều cao công trình chịu nhiều ràng buộc quy hoạch. Ảnh: Meygroup.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung mới của phân khúc cao cấp trong khu vực nội đô tiếp tục bị thu hẹp. Từ năm 2021, việc triển khai Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử với các quy định chặt chẽ về mật độ và chiều cao xây dựng tại khu phố cũ cùng nhiều khu vực hạn chế phát triển khiến quỹ sản phẩm hạng sang ngày càng trở nên hữu hạn.

Trong bối cảnh đó, dòng căn hộ duplex được xem là "hàng hiếm của hàng hiếm". Tại nhiều dự án cao cấp, loại hình này thường chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng số sản phẩm do yêu cầu khắt khe về diện tích, thiết kế thông tầng, tiêu chuẩn hoàn thiện và chi phí phát triển.

THE REY EDITION VÀ GIÁ TRỊ CỦA SỰ HỮU HẠN

Sự khan hiếm luôn là yếu tố tạo nên giá trị bền vững của bất động sản hạng sang. Hội tụ các yếu tố về vị trí, không gian sống và số lượng giới hạn, bộ sưu tập duplex The Rey Edition tại Rivea Residences được xem là một trong những sản phẩm nổi bật ở phân khúc này.

Dự án tọa lạc tại Vĩnh Hưng, thuộc khu vực Vành đai 2.5 - vùng được định hướng là đô thị trung tâm và nội đô lịch sử theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh tới trục Minh Khai - Vĩnh Tuy, chỉ khoảng 9 phút di chuyển tới Hồ Gươm, đồng thời thuận tiện tiếp cận khu phố cổ, trung tâm hành chính và các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố.

The Rey Edition - bộ sưu tập duplex hữu hạn tại Rivea Residences. Ảnh: Meygroup.

Từ tầng 20 đến tầng 35, các căn duplex sở hữu tầm nhìn panorama bao quát khu phố cổ, công viên hồ sinh thái Vĩnh Hưng rộng khoảng 15 ha và đại lộ cảnh quan sông Hồng - trục không gian sinh thái, văn hóa trọng điểm trong định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội. Trong phân khúc bất động sản cao cấp, những tài sản đồng thời sở hữu tầm nhìn sông nước, công viên và khả năng kết nối trung tâm luôn được đánh giá cao bởi đây là các lợi thế khó có thể tái tạo.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng vị trí, The Rey Edition còn được phát triển theo mô hình "dinh thự trên không", hướng tới nhóm khách hàng đề cao sự riêng tư và trải nghiệm sống khác biệt. Các căn duplex có diện tích từ 224,74 đến 303,96 m2, sở hữu không gian thông tầng cao 6,8 m cùng hệ kính hộp Low-E hai lớp cao kịch trần. Thiết kế này giúp tối ưu nguồn sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn, hạn chế bức xạ nhiệt và tăng khả năng cách âm, mang đến không gian sống rộng mở nhưng vẫn đảm bảo sự yên tĩnh giữa đô thị.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của bộ sưu tập là ban công rộng tích hợp bể bơi và sân vườn riêng ngay trong căn hộ. Thay vì chỉ là không gian lấy sáng hoặc đón gió, khu vực này được thiết kế như khoảng nghỉ riêng tư trên tầng cao, nơi gia chủ có thể tận hưởng không gian xanh, mặt nước và trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại nơi ở. Đây cũng là yếu tố góp phần gia tăng tính khác biệt của sản phẩm trong phân khúc căn hộ hạng sang nội đô.

The Rey Edition mở ra trải nghiệm “resort tại gia” với bể bơi và sân vườn riêng ngay tại căn hộ. Ảnh: Meygroup.

Giá trị của The Rey Edition tiếp tục được bổ sung thông qua hệ tiện ích và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng chủ nhân duplex. Từ chỗ đỗ xe định danh tại tầng B1, thang máy riêng kiểm soát bằng thẻ từ, vân tay hoặc Face ID, đến các không gian như Golf 3D, Private Cinema, Cigar Lounge cùng hệ dịch vụ quản lý cá nhân hóa, mọi trải nghiệm đều hướng tới sự thuận tiện, riêng tư và tiêu chuẩn phục vụ cao cấp.

Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu tích sản dài hạn, giá trị của một bất động sản không chỉ nằm ở chất lượng không gian sống hiện tại mà còn ở khả năng duy trì và gia tăng giá trị theo thời gian. Với vị trí nội đô ngày càng khan hiếm, tầm nhìn hướng di sản và không gian xanh, thiết kế thông tầng khác biệt cùng hệ tiện ích đặc quyền, bộ sưu tập duplex The Rey Edition đang tạo sức hút trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu vực trung tâm Hà Nội ngày càng hạn chế.