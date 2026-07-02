Thứ Năm, 02/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Duplex nội đô khan hiếm, The Rey Edition đón nhu cầu tích sản dài hạn

T Tuấn Sơn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội bước vào giai đoạn tái định hình, tâm lý "mua nhanh - bán nhanh" dần nhường chỗ cho xu hướng lựa chọn những tài sản có giá trị sử dụng thực và tiềm năng tích sản lâu dài.

Duplex nội đô khan hiếm, The Rey Edition đón nhu cầu tích sản dài hạn

Khi nguồn cung bất động sản hạng sang tại khu vực nội đô ngày càng khan hiếm, những sản phẩm duplex sở hữu số lượng giới hạn như The Rey Edition tại Rivea Residences đang trở thành tâm điểm quan tâm của nhóm khách hàng thượng lưu.

NGUỒN CUNG CĂN HỘ HẠNG SANG NỘI ĐÔ NGÀY CÀNG KHAN HIẾM

Thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua giai đoạn sàng lọc rõ nét. Theo dữ liệu quý 1/2026 của One Mount Group, thị trường thứ cấp ghi nhận khoảng 11.100 giao dịch, giảm 50% so với quý trước; riêng phân khúc căn hộ đạt khoảng 4.000 giao dịch, giảm tới 60% theo quý. Trong khi đó, số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy tổng lượng giao dịch căn hộ và nhà ở riêng lẻ đạt hơn 30.850 sản phẩm, tương đương 81,5% so với quý trước.

Diễn biến này phản ánh xu hướng thị trường đang chuyển dịch từ hoạt động đầu cơ ngắn hạn sang các quyết định đầu tư thận trọng hơn. Người mua ngày càng ưu tiên những bất động sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, khả năng gia tăng giá trị theo thời gian và sở hữu vị trí khan hiếm tại khu vực trung tâm hoặc những địa bàn được hưởng lợi từ hạ tầng.

Nguồn cung căn hộ hạng sang nội đô ngày càng khan hiếm khi quỹ đất trung tâm và chiều cao công trình chịu nhiều ràng buộc quy hoạch. Ảnh: Meygroup.
Nguồn cung căn hộ hạng sang nội đô ngày càng khan hiếm khi quỹ đất trung tâm và chiều cao công trình chịu nhiều ràng buộc quy hoạch. Ảnh: Meygroup.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung mới của phân khúc cao cấp trong khu vực nội đô tiếp tục bị thu hẹp. Từ năm 2021, việc triển khai Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử với các quy định chặt chẽ về mật độ và chiều cao xây dựng tại khu phố cũ cùng nhiều khu vực hạn chế phát triển khiến quỹ sản phẩm hạng sang ngày càng trở nên hữu hạn.

Trong bối cảnh đó, dòng căn hộ duplex được xem là "hàng hiếm của hàng hiếm". Tại nhiều dự án cao cấp, loại hình này thường chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng số sản phẩm do yêu cầu khắt khe về diện tích, thiết kế thông tầng, tiêu chuẩn hoàn thiện và chi phí phát triển.

THE REY EDITION VÀ GIÁ TRỊ CỦA SỰ HỮU HẠN

Sự khan hiếm luôn là yếu tố tạo nên giá trị bền vững của bất động sản hạng sang. Hội tụ các yếu tố về vị trí, không gian sống và số lượng giới hạn, bộ sưu tập duplex The Rey Edition tại Rivea Residences được xem là một trong những sản phẩm nổi bật ở phân khúc này.

Dự án tọa lạc tại Vĩnh Hưng, thuộc khu vực Vành đai 2.5 - vùng được định hướng là đô thị trung tâm và nội đô lịch sử theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh tới trục Minh Khai - Vĩnh Tuy, chỉ khoảng 9 phút di chuyển tới Hồ Gươm, đồng thời thuận tiện tiếp cận khu phố cổ, trung tâm hành chính và các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố.

The Rey Edition - bộ sưu tập duplex hữu hạn tại Rivea Residences. Ảnh: Meygroup.
The Rey Edition - bộ sưu tập duplex hữu hạn tại Rivea Residences. Ảnh: Meygroup.

Từ tầng 20 đến tầng 35, các căn duplex sở hữu tầm nhìn panorama bao quát khu phố cổ, công viên hồ sinh thái Vĩnh Hưng rộng khoảng 15 ha và đại lộ cảnh quan sông Hồng - trục không gian sinh thái, văn hóa trọng điểm trong định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội. Trong phân khúc bất động sản cao cấp, những tài sản đồng thời sở hữu tầm nhìn sông nước, công viên và khả năng kết nối trung tâm luôn được đánh giá cao bởi đây là các lợi thế khó có thể tái tạo.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng vị trí, The Rey Edition còn được phát triển theo mô hình "dinh thự trên không", hướng tới nhóm khách hàng đề cao sự riêng tư và trải nghiệm sống khác biệt. Các căn duplex có diện tích từ 224,74 đến 303,96 m2, sở hữu không gian thông tầng cao 6,8 m cùng hệ kính hộp Low-E hai lớp cao kịch trần. Thiết kế này giúp tối ưu nguồn sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn, hạn chế bức xạ nhiệt và tăng khả năng cách âm, mang đến không gian sống rộng mở nhưng vẫn đảm bảo sự yên tĩnh giữa đô thị.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của bộ sưu tập là ban công rộng tích hợp bể bơi và sân vườn riêng ngay trong căn hộ. Thay vì chỉ là không gian lấy sáng hoặc đón gió, khu vực này được thiết kế như khoảng nghỉ riêng tư trên tầng cao, nơi gia chủ có thể tận hưởng không gian xanh, mặt nước và trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại nơi ở. Đây cũng là yếu tố góp phần gia tăng tính khác biệt của sản phẩm trong phân khúc căn hộ hạng sang nội đô.

The Rey Edition mở ra trải nghiệm “resort tại gia” với bể bơi và sân vườn riêng ngay tại căn hộ. Ảnh: Meygroup.
The Rey Edition mở ra trải nghiệm “resort tại gia” với bể bơi và sân vườn riêng ngay tại căn hộ. Ảnh: Meygroup.

Giá trị của The Rey Edition tiếp tục được bổ sung thông qua hệ tiện ích và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng chủ nhân duplex. Từ chỗ đỗ xe định danh tại tầng B1, thang máy riêng kiểm soát bằng thẻ từ, vân tay hoặc Face ID, đến các không gian như Golf 3D, Private Cinema, Cigar Lounge cùng hệ dịch vụ quản lý cá nhân hóa, mọi trải nghiệm đều hướng tới sự thuận tiện, riêng tư và tiêu chuẩn phục vụ cao cấp.

Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu tích sản dài hạn, giá trị của một bất động sản không chỉ nằm ở chất lượng không gian sống hiện tại mà còn ở khả năng duy trì và gia tăng giá trị theo thời gian. Với vị trí nội đô ngày càng khan hiếm, tầm nhìn hướng di sản và không gian xanh, thiết kế thông tầng khác biệt cùng hệ tiện ích đặc quyền, bộ sưu tập duplex The Rey Edition đang tạo sức hút trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu vực trung tâm Hà Nội ngày càng hạn chế.

Đọc bài theo từ khoá

Duplex The Rey Edition VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Khách sạn mặt tiền biển Vlasta - Sầm Sơn: Điều gì tạo nên giá trị của dòng tài sản khai thác lưu trú?

Khách sạn mặt tiền biển Vlasta - Sầm Sơn: Điều gì tạo nên giá trị của dòng tài sản khai thác lưu trú?

Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển dịch sang những tài sản có khả năng khai thác vận hành và tạo dòng tiền ổn định. Trong bối cảnh đó, Boutique Hotel tại Vlasta - Sầm Sơn thu hút sự quan tâm nhờ mô hình khách sạn mặt tiền biển sở hữu lâu dài và hệ sinh thái đô thị biển đã hiện hữu.

Kỷ nguyên số đặt ra yêu cầu đổi mới đối với môi giới bất động sản

Kỷ nguyên số đặt ra yêu cầu đổi mới đối với môi giới bất động sản

Công nghệ không thay thế con người. Công nghệ đang tạo ra nền tảng để những nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp phát huy tốt hơn năng lực tư vấn, khả năng xây dựng niềm tin và giá trị dịch vụ của mình. Trong kỷ nguyên số, người làm nghề có thể chậm thay đổi, nhưng không thể đứng ngoài cuộc…

Đà Nẵng dự kiến bố trí 434 khu đất phát triển các loại hình nhà ở

Đà Nẵng dự kiến bố trí 434 khu đất phát triển các loại hình nhà ở

Theo chương trình điều chỉnh, trên địa bàn TP. Đà Nẵng trước hợp nhất dự kiến phát triển 72 khu vực nhà ở xã hội và 122 khu vực nhà ở thương mại. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất dự kiến có 40 khu vực nhà ở xã hội, 181 khu vực nhà ở thương mại và 19 khu vực nhà ở công vụ…

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tại Phong Nha- Kẻ Bàng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái và kinh tế xanh

VnEconomy Phong Nha- Kẻ Bàng: Biến lợi thế thiên nhiên thành động lực phát triển kinh tế xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy