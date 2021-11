EcoCity Premia bứt tốc hoàn thành đón làn sóng du lịch Đắk Lắk

Thống kê trên toàn tỉnh Đắk Lắk, địa điểm lưu trú tại địa phương chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của du khách. Hiện tại, địa phương có hơn 200 cơ sở lưu trú và gần 30 điểm du lịch với sức chứa có hạn. Thời điểm cao nhất, toàn tỉnh cũng chỉ đáp ứng điểm lưu trú cho gần 1 triệu lượt khách (cả nội địa lẫn quốc tế).

Trong đó, chưa nhiều các cơ sở được xếp hạng từ 3-5 sao. Điều này cho thấy, Đắk Lắk còn thiếu vắng những điểm đến “đa trải nghiệm” hiện đại, cao cấp nhưng vẫn tôn vinh vẻ đẹp của mảnh đất cao nguyên đại ngàn nhằm giữ chân du khách đến đây.

Nắm bắt nhịp độ phát triển về việc nâng tầm cuộc sống cũng như trải nghiệm du lịch cao cấp tại Đắk Lắk, Tập đoàn Capital House tiên phong phát triển khu đô thị EcoCity Premia không chỉ cung cấp các sản phẩm bất động sản xanh đẳng cấp mà còn mang đến những biểu tượng mới cho vùng đất này như: Con đường Ánh sáng; Quảng trường Premia Square với Song tượng Thịnh vượng. Đây là những biểu tượng mới của Tây Nguyên, điểm check-in không thể thiếu của du khách khi có dịp đặt chân đến với vùng đất này.

Cùng với đó, công viên hồ điều hòa khủng 9,4 ha mang đến hơn 100 tiện ích cao cấp, phần nhiều trong số đó là những tiện ích lần đầu tiên có tại Buôn Ma Thuột đã mang đến sức hút đặc biệt về một điểm hẹn mới trong những kỳ nghỉ.

Mới được ra mắt gần đây, Milano là phân khu sở hữu sản phẩm nhà phố cuối cùng của dự án EcoCity Premia. Sở hữu dòng sản phẩm shophouse và nhà phố vườn với đặc tính sản phẩm thông minh và tiện ích, không giới hạn về không gian, thời gian, khoảng cách địa lý và ngay cả trong dịch, nơi đây cũng trở thành nơi làm việc và chống dịch an toàn, hiệu quả.

Dãy phố Shophouse Milano đang hoàn thiện mặt ngoài mang đến diện mạo cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Dòng sản phẩm nhà phố Milano với những tính năng mở vừa ở, vừa kinh doanh các loại hình dịch vụ cao cấp như: ẩm thực, spa, cà phê, mua sắm thời thượng cùng các thương hiệu cao cấp hàng đầu và cung cấp nơi lưu trú chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng ngắn và dài ngày. Khung cảnh đẹp, không gian yên tĩnh cùng các dịch vụ giải trí, thư giãn nơi đây sẽ giúp bạn “sống chậm” lại, tận hưởng không gian sống - nghỉ dưỡng, tái tạo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trọn vẹn suốt bốn mùa trong năm.

Các căn nhà phố tại Milano được giới đầu tư sành sỏi đánh giá vô cùng thuận tiện khi di chuyển từ sân bay Buôn Ma Thuột vào trung tâm thành phố và ngược lại, cùng hệ thống giao thông hoàn thiện giúp thời gian di chuyển nhanh, thuận tiện kết nối với các khu vực lân cận để tiếp cận các địa điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương.

Với chiều cao 3-4 tầng, các căn nhà phố tại đây không dừng ở những căn nhà phố thông thường mà được thiết kế cao cấp theo kiến trúc tân cổ điển châu Âu, hội tụ nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc khi nằm trong quần thể các công trình biểu tượng do con người tạo dựng được ví như các kỳ quan hội tụ tinh hoa văn hóa của mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn mang đậm dấu ấn bản địa hòa cùng hơi thở đương đại. Đặc biệt dãy nhà phố Milano nằm trong tổng thể dự án Ecocity Premia rộng gần 50ha được quy hoạch, xây dựng bài bản, đa dạng tiện ích, an toàn với 4-5 lõi an ninh đóng mở tùy từng phân khu… được phát triển bởi Tập đoàn Capital House.

Tất cả đều đang bứt tốc hoàn thiện sẵn sàng đón chào làn sóng du lịch mới với du lịch trải nghiệm staycation, khám phá các địa điểm check-in, du lịch wellness… đang có xu hướng phát triển mạnh sau dịch tại Buôn Ma Thuột. Nơi đây được kỳ vọng là nơi đánh thức tuổi trẻ của một thành phố đã, đang và sẽ phát triển đầy năng động như Buôn Ma Thuột.

Với xu hướng hiện đại, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ các ngành “công nghiệp không khói”, Con Đường Ánh Sáng cùng Quảng trường Premia Square với Song tượng Thịnh vượng Buôn Ma Thuột hứa hẹn sẽ là địa điểm lý thú về đêm trong thời gian tới.

