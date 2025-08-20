Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Em gái Phó Chủ tịch Nam Á Bank mua thành công 1 triệu cổ phiếu

Hoài An

20/08/2025, 21:01

Sau giao dịch này, bà Kiều Thương đã nâng sở hữu tại NAB từ 45.996 cổ phiếu, chiếm 0,003% lên 1.045.996 cổ phiếu, chiếm 0,061% vốn tại NAB.

Biểu đồ giá cổ phiếu NAB trên TradingView.
Biểu đồ giá cổ phiếu NAB trên TradingView.

Bà Trần Kiều Thương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (mã NAB-HOSE).

Theo đó, bà Trần Kiều Thương, em gái bà Trần Ngọc Tâm, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị NAB đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu NAB như đã đăng ký, với mục đích đầu tư cá nhân.

Giao dịch thực hiện từ ngày 8/8 đến ngày 14/8, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Sau giao dịch này, bà Kiều Thương đã nâng sở hữu tại NAB từ 45.996 cổ phiếu, chiếm 0,003% lên 1.045.996 cổ phiếu, chiếm 0,061% vốn tại NAB.

Theo dữ liệu trên HOSE, từ ngày 8-14/8, thị giá cổ phiếu NAB trung bình ở mức 15.700 đồng/cổ phiếu. Ước tính bà Thương đã chi ra 15,7 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu này.

Được biết, ngày 17/7 vừa qua, Nam A Bank đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025. Theo đó, NAB dự kiến phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu dau đợt phát hành là 1.715.686.480 cổ phiếu, tương ứng với mức vốn điều lệ sau phát hành là 17.156.864.800.000 đồng.

Về hoạt động kinh doanh, NAB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của NAB đạt gần 315.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025, tăng trưởng hơn 30% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng đạt gần 193.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7% so với đầu năm, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 211.000 tỷ đồng tăng mạnh hơn 22% so với đầu năm.

Em gái Phó Chủ tịch Nam Á Bank mua thành công 1 triệu cổ phiếu

Em gái Phó Chủ tịch Nam Á Bank mua thành công 1 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch này, bà Kiều Thương đã nâng sở hữu tại NAB từ 45.996 cổ phiếu, chiếm 0,003% lên 1.045.996 cổ phiếu, chiếm 0,061% vốn tại NAB.

