Ép vay nặng lãi bằng ảnh, clip khỏa thân với lãi suất 360%/năm

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đã phối hợp Công an Quận 8, Huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội triệt phá chuyên án 0723V tạm giữ hình sự 7 đối tượng “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản”.

Bảy đối tượng gồm: Hoàng Trọng Đức (sinh năm 2001); Đỗ Hồng Quân (2003); Phùng Quang Huy (1997); Nguyễn Hoàng Anh (1994); Nguyễn Văn Long (1995); Trịnh Duy Anh (1994) và Cù Việt Cường (1989) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào tháng 3/2023, Đức từ Hà Nội vào TP.HCM tụ tập các "chiến hữu" để tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 360%/năm. Lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền, Đức chỉ đạo đàn em là Huy, Long và Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu, giấy tờ xe …) và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay tiền, gửi vào tài khoản Zalo, Facebook của các đối tượng.

Sau đó, Đức sẽ cử "đàn em" đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh. Khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1%/ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30%/tháng. Nhóm đối tượng bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng... ảnh khỏa thân của họ.

Về hình thức phạt, nếu người vay đóng tiền chậm từ 3 - 4 ngày sẽ bị phạt 1 ngày tiền góp của số tiền vay, nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu; đối với tiền vay tín chấp nếu đóng chậm 1 ngày bị phạt 1% trên số tiền vay.

Khi người vay tiền đến thời hạn trả tiền vay (gốc và lãi) mà chưa gửi, Đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa. Nếu khách vay vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ, các đối tượng nhắn tin chửi bới, đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để uy hiếp tinh thần, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền trả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên, đến Phòng Cảnh sát Hình sự (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1), liên hệ qua Trung tá Võ Khôi Nghĩa - Đội trưởng Đội 4 để trình báo, hỗ trợ điều tra.