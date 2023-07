Thanh Hóa tổ chức "chiến dịch" truy quét tội phạm tín dụng đen

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả sau hơn 4 tháng ra quân trấn áp tội phạm tín dụng đen. Từ thời điểm cuối tháng 3 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập và đấu tranh thành công 30 chuyên án về tín dụng đen, khởi tố 98 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và khởi tố 131 bị can với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

HƠN 400 CƠ SỞ CẦM ĐỒ VI PHẠM

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 2.500 cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố ra quân tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh này.

Điển hình, ngày 30/12/2022, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân và các đơn vị nghiệp vụ, triệt xóa chuyên án tín dụng đen. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng.

Mới đây, ngày 24/3/2023, Công an TP Thanh Hóa triệt xóa chuyên án đấu tranh với nhóm và đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, qua đó triệu tập 28 đối tượng. Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố 13 vụ, 19 bị can.

Trong số 735 cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng công an phát hiện 405 cơ sở vi phạm với các lỗi: không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; sổ sách ghi chép không đảm bảo; cầm cố xe không có giấy ủy quyền; hệ thống lưu giữ vật cầm cố không đúng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền…

Qua đợt tổng kiểm tra, trấn áp, tỉnh Thanh Hóa thống kê có hơn 800 cá nhân, cơ sở, đối tượng kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Trong đó, có gần 400 cơ sở kinh doanh cầm đồ; 20 cơ sở kinh doanh tài chính; 14 cơ sở kinh doanh huy động vốn lãi suất cao; 4 băng nhóm tội phạm; 366 cá nhân tham gia hội, phường; 125 cá nhân cho vay lãi suất cao; 14 cá nhân huy động vốn lãi suất cao...

Các đối tượng hoạt động tín dụng đen dưới nhiều hình thức, nhưng chủ yếu là cho vay với lãi suất cao, cầm đồ và “bốc họ”, núp bóng dưới những cơ sở kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ.

KHỦNG BỐ TINH THẦN CON "NỢ"

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, phương thức, thủ đoạn hoạt động cơ bản của tín dụng đen khá tinh vi, các đối tượng không dùng sổ sách để ghi chép nợ, lãi mà sử dụng phần mềm trên internet để giao dịch hoặc có dùng sổ sách nhưng cất giấu ở địa điểm khác.

Khi cho người dân vay tiền thì không viết giấy biên nhận, giấy vay tiền hoặc hợp đồng thuê xe môtô, ôtô, mà sử dụng giấy xin việc hoặc mua bán tài sản có hợp đồng công chứng theo quy định của pháp luật.

2.500 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay

Ngoài ra, các đối tượng hoạt động tín dụng đen còn thường xuyên quảng cáo trên mạng xã hội nhằm tiếp cận, mời chào người có nhu cầu vay tiền; lập các hợp đồng mua bán, giao nhận tiền, tài sản khống; ép người đi vay thực hiện khống các hành vi vi phạm pháp luật nhằm gây bất lợi về pháp lý cho người vay.

Khi người vay không có khả năng trả nợ, hoặc trả nợ không đúng hạn do phải chịu lãi suất cao thì sẽ bị ném chất bẩn vào nhà để đe dọa, gây sức ép, khủng bố tinh thần “con nợ”.

"Hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua không còn phức tạp, nhiều đối tượng điều hành tín dụng đen bị bắt, kết án, nhiều cơ sở đã ngừng hoạt động, các cơ sở còn hoạt động đã hạ lãi suất sát với quy định của nhà nước” Thượng tá Thịnh thông tin.

Thượng tá Thịnh nhận định, trong thời gian tình hình hoạt động tín dụng đen có thể sẽ có những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn vì thế Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền tới từng hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, các địa bàn vùng sâu, vùng xa để người dân, doanh nghiệp tự phòng ngừa.

“Công an các cấp đã và đang tiếp tục làm tốt công tác điều tra, đưa đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen vào diện theo dõi, quản lý và xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. Từ đó góp phần ngăn chặn các loại phạm gốc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Thượng tá Thịnh khẳng định.