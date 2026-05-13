EU cấm nhập khẩu thịt Brazil từ tháng 9

Ngọc Trang

13/05/2026, 10:37

Lệnh cấm dự kiến được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Hiệp định thương mại EU-Mercosur bắt đầu được áp dụng tạm thời...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến bắt đầu cấm nhập khẩu thịt Brazil từ ngày 3/9/2026, sau khi một ủy ban gồm chuyên gia các nước thành viên bỏ phiếu loại Brazil khỏi danh sách những nước đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của khối.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) bắt đầu được áp dụng tạm thời từ ngày 1/5, tức một số điều khoản đã được triển khai trước khi toàn bộ thỏa thuận hoàn tất quy trình phê chuẩn chính thức. Mercosur hiện gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay.

Hiệp định này mở rộng tự do hóa thương mại nông sản giữa hai bên Đại Tây Dương, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh từ nông dân châu Âu do lo ngại hàng nhập khẩu từ Nam Mỹ có thể cạnh tranh không công bằng với nông sản EU.

Nguyên nhân chính là việc Brazil sử dụng các chất kháng vi sinh để kích thích tăng trưởng vật nuôi. Theo EU, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và quy định kiểm soát trong chăn nuôi.

Nông dân EU lâu nay lo ngại hiệp định với Mercosur có thể khiến họ chịu cạnh tranh bất lợi từ nông sản từ Mỹ Latin, do tiêu chuẩn sản xuất giữa hai khu vực không hoàn toàn tương đồng. Vì vậy, việc EU cấm thịt Brazil được xem là phép thử quan trọng đối với cam kết của Brussels rằng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của khối sẽ không thay đổi sau khi mở cửa thương mại.

“Việc EU thực thi nghiêm các quy định là cần thiết để duy trì niềm tin, bảo đảm cạnh tranh công bằng và giữ quan hệ tốt với các đối tác thương mại”, một nhà ngoại giao EU nhận xét với trang tin Euronews.

Theo nguồn tin của Euronews, ủy ban gồm các chuyên gia từ các nước thành viên EU đã nhất trí tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu về việc cấm nhập khẩu thịt Brazil. Với quyết định này, Brazil trở thành quốc gia đầu tiên bị loại khỏi danh sách các nước đáp ứng quy định của EU về hạn chế sử dụng chất kháng vi sinh trong chăn nuôi.

Trong những ngày tới, EU dự kiến sẽ chính thức thông qua danh sách các nước ngoài khối đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch, qua đó được phép xuất khẩu động vật dùng làm thực phẩm sang thị trường EU.

Bà Eva Hrncirova, Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC), xác nhận với Euronews rằng từ ngày 3/9, Brazil sẽ không còn được xuất khẩu sang EU các mặt hàng như thịt bò, thịt ngựa, gia cầm, trứng, thủy sản, mật ong và ruột động vật dùng trong chế biến thực phẩm.

“Các hiệp định thương mại không làm thay đổi quy định của chúng tôi”, bà Hrncirova nói. Bà cho biết EC đặt ra các tiêu chuẩn bắt buộc của EU về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật, và cả nông dân trong khối lẫn các nhà xuất khẩu từ nước thứ ba đều phải tuân thủ.

EU cũng đã đàm phán các cơ chế tự vệ để bảo vệ nông dân trong khối, trong đó có biện pháp giám sát nguy cơ thị trường bị xáo trộn nếu nhập khẩu từ Mercosur tăng đột biến. Với một số mặt hàng nhạy cảm như gia cầm và thịt, EU áp dụng hạn ngạch để kiểm soát lượng nhập khẩu.

Tuy nhiên, EU vẫn để ngỏ khả năng nối lại nhập khẩu nếu Brazil chứng minh được việc tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn của khối. Khi đó, Brazil cũng có thể được hưởng ưu đãi thuế quan tương tự các nước Mercosur khác.

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu của kinh tế 3 nghìn tỷ USD của Nga là chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài...

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày thứ Ba (12/5) cho biết chi phí ước tính cho chiến sự Iran đã tăng lên 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau 2 tuần...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

