EU đề xuất nới thời hạn giảm khí thải cho ngành ôtô tới năm 2027

Ủy ban Châu Âu (EC) vừa mới đề xuất cho phép các nhà sản xuất ô tô thực hiện mục tiêu phát thải CO 2 mới cho ô tô con và xe tải nhỏ vào năm 2027 thay vì ngay trong năm nay.

Đây là thông tin được bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), chia sẻ sau cuộc họp với các cấp điều hành, công đoàn và nhóm vận động ngành ô tô vào đầu tuần này.

Năm nay, EU đã hạ mức giới hạn phát thải CO 2 trong ngành ôtô xuống đáng kể. Theo lộ trình giảm thải với phương tiện giao thông của Liên minh châu Âu (EU), trong giai đoạn 2025- 2034, quy định đặt ra ngưỡng phát thải chung đối với toàn bộ ô tô châu Âu không quá 93,6g CO 2 /km (giai đoạn 2025- 2029) và không quá 49,5g CO 2 /km (giai đoạn 2030- 2034). Con số này thấp hơn so với giai đoạn 2020- 2024 với 95g CO 2 /km.

Để các hãng xe tuân thủ quy định, tỷ lệ xe điện trong tổng số xe ô tô con và xe tải nhẹ cần đạt khoảng 20- 22%, trong khi mức này hiện đang trì trệ ở mức dưới 15% đối với ô tô con và thấp hơn nhiều đối với xe tải nhẹ. Mục tiêu cuối cùng là ngưng phát thải CO 2 vào năm 2035.

Để đạt được mục tiêu, doanh nghiệp cần phải bán nhiều xe điện hơn, phân khúc mà các nhà sản xuất châu Âu đang tụt hậu so với các đối thủ Trung Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, EU tính nới thời hạn giảm khí thải cho ngành này thêm 2 năm, tức là tới năm 2027. Động thái này nhằm giúp các nhà sản xuất ôtô không đạt được mục tiêu phát thải năm nay có thể bù đắp trong hai năm tới.

Các nhà sản xuất ô tô châu Âu gần đây đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa nhà máy và hiện còn phải đối mặt với thuế quan từ Hoa Kỳ. Họ có thể phải nộp khoản phạt lên tới 15 tỷ Euro (15,7 tỷ USD) trong năm 2025 nếu xe của họ không đạt giới hạn phát thải trong năm nay.

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) tại cuộc "Đối thoại chiến lược về tương lai của ngành công nghiệp ô tô châu Âu ngày 3/3

"Ngành ôtô phải thực hiện đúng các mục tiêu cũ, nhưng chính sách mới có thể cho các doanh nghiệp thêm không gian và thêm thời gian chuẩn bị hơn, trong khi mục tiêu giảm carbon chung vẫn không thay đổi," bà Von der Leyen cho biết.

"Đề xuất này cần chờ các chính phủ trong liên minh và Nghị viện châu Âu chấp thuận. Dự kiến chính sách này được công bố vào cuối tháng 3."

Cổ phiếu của Renault đã tăng lên 5,4%, trong khi Volkswagen tăng lên 5,3% và Mercedes-Benz tăng 4,7% sau chia sẻ của bà Von der Leyen.

Nhằm đảm bảo quy định về khí thải, ngành công nghiệp ôtô châu Âu phải đối mặt với lựa chọn hạ giá, giảm sản lượng xe xăng hoặc mua tín chỉ carbon từ các hãng ôtô điện Mỹ (Tesla) hoặc Trung Quốc (Volvo), theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu.

Ý và Cộng hòa Czech, những nước ủng hộ nới lỏng mức phạt, hoan nghênh đề xuất của EU.

Theo bà Sigrid de Vries, Tổng Giám đốc của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô (ACEA), EU đã đưa ra đề xuất có lợi cho các hãng xe nhưng đích đến mục tiêu còn xa. Lý do là sản lượng pin xe điện (EV) của châu Âu phải phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc trong những năm gần đây (85% vào cuối năm 2023 so với 80% ở hai năm trước đó).

Đồng tình với quan điểm trên, ông Matthias Zink, Chủ tịch Hiệp hội các nhà cung cấp ô tô châu Âu (CLEPA), cho biết đề xuất này mang lại "sự giảm nhẹ có giới hạn".

Một số nhà sản xuất đang có kế hoạch thành lập liên minh để tập hợp lượng khí thải carbon của họ, chẳng hạn như Toyota, Ford và Stellantis, những công ty có ý định hợp tác với Tesla, trong khi Mercedes-Benz có kế hoạch hợp tác với Volvo và Polestar.

Các nhà phân tích của UBS Group tin rằng Volvo, vốn đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của EU, có thể tạo ra thêm tới 300 triệu Euro (khoảng 315 triệu USD) doanh thu từ các liên minh như vậy.