EVN tăng tốc các dự án điện trọng điểm, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, trong những tháng cuối năm 2026, EVN sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm và chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn…

Sửa chữa điện mùa nắng nóng. Ảnh: EVN.

Thông tin về tình hình hoạt động trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Cụ thể, trong tháng 6/2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng đạt 32,6 tỷ kWh, tăng 14,25% so với cùng kỳ tháng 6/2025; lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85% so cùng kỳ 2025.

Đặc biệt, trong đợt nắng nóng từ ngày 22 - 25/6/2026, hệ thống điện quốc gia ghi nhận sản lượng kỷ lục: ngày cao nhất đạt hơn 1,215 tỷ kWh (ngày 25/6), công suất cực đại đạt 57.537 MW (ngày 24/6).

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2026: Thủy điện: 36,10 tỷ kWh, chiếm 21%. Nhiệt điện than: đạt 93,44 tỷ kWh, chiếm 54,5%. Tua bin khí: 13,71 tỷ kWh, chiếm 8%. Năng lượng tái tạo: 22,12 tỷ kWh, chiếm 12,9% (trong đó điện mặt trời đạt 14,59 tỷ kWh, điện gió đạt 6,63 tỷ kWh). Điện nhập khẩu: 5,93 tỷ kWh, chiếm 3,5%.

ENV cho biết trong các tháng cao điểm mùa khô, các nhà máy nhiệt điện than, khí được huy động cao theo nhu cầu hệ thống điện. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã huy động tổ máy chạy dầu Nhiệt điện Ô Môn, chuyển nhiên liệu khí thiên nhiên sang DO đối với một số tổ máy tua bin khí để tăng công suất khả dụng hệ thống.

Sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 138,2 tỷ kWh, tăng 10,83% so với cùng kỳ. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam với công suất truyền tải lớn nhất qua giao diện Trung - Bắc đạt 4.489 MW, giao diện Trung - Nam đạt 5.998 MW.

Về công tác đầu tư xây dựng, trong quý 2/2026, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Tính đến nay, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 99,11%, trong đó tổ máy 1 đã hòa lưới phát điện, tổ máy 2 đã hoàn thành công tác thử áp lò hơi, hiện đang tiến hành thông thổi hơi, dự kiến sẽ đốt lò lần đầu trong tháng 7/2026.

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến sẽ đốt lò lần đầu trong tháng 7/2026. Ảnh minh họa.

Dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, nhà thầu EPC đang tiến hành khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật; Dự án Thủy điện Trị An mở rộng đang tiếp tục triển khai, phấn đấu hoàn thành và phát điện vào năm 2027.

Các dự án thủy điện mở rộng, gồm: Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng, Sê San 4 mở rộng, Đa Nhim mở rộng giai đoạn 2, Srêpốk 3 mở rộng, Buôn Kuốp mở rộng đã báo cáo và giải trình các địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư với mục tiêu khởi công năm 2026 - 2027 và đưa vào vận hành năm 2030...

Bên cạnh đó, các Công ty Nhiệt điện tiếp tục tập trung triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải cho nhiều tổ máy nhiệt điện than và các Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I và Bà Rịa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 89 công trình và hoàn thành đóng điện 94 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (02 dự án 500kV, 12 dự án 220kV và 80 dự án 110kV).

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026, mục tiêu năm 2026 phấn đấu tăng trưởng đạt “hai con số” gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của EVN trong 6 tháng cuối năm là tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm và chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn.

Về sản xuất và cung ứng điện, theo tính toán cập nhật của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 6 tháng cuối năm 2026 có thể đạt 187,5 tỷ kWh (tăng 12,3% so cùng kỳ 2025) và dự kiến cả năm 2026 là 358,6 tỷ kWh, tăng trưởng 11,1% so năm 2025.

Dự kiến, sản lượng điện cả năm 2026 tăng 11,1% so năm 2025. Ảnh minh họa.

Đối với khu vực miền Bắc, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn và quy luật hàng năm, có thể tiếp tục có các đợt nắng nóng kéo dài dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao và đạt đỉnh trong các tháng 7 và 8 năm 2026 với công suất cực đại dự kiến đạt 30.550 - 31.550 MW, tương ứng tăng trưởng xấp xỉ16,8% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 1.500-2.500MW so với công suất cực đại các tháng đầu năm 2026. Đồng thời, từ tháng 7/2026 bước vào mùa lũ chính vụ ở miền Bắc và bắt đầu vào mùa lũ ở miền Trung và Nam.

Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ Ngành, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo cung ứng điện các cuối năm 2026, chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn; đồng thời đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và chuẩn bị tích cực cho mùa khô 2027.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án Thủy điện Trị An mở rộng. Ảnh minh họa.

Đối với đầu tư xây dựng nguồn điện, đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm như Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: phấn đấu phát điện thương mại tổ máy 2 trong năm 2026; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án LNG Quảng Trạch III; tiếp tục tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ quý 3 và cả năm 2026; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải các nhà máy Nhiệt điện.

Về đầu tư xây dựng lưới điện, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành, đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai trong quý 3/2026 và các đương dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè, Phong Than - Than Uyên, Điện Biên - Sơn La trong quý 4/2026; đảm bảo tiến độ các dự án đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc phục vụ cấp điện APEC.