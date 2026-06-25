Hiện đại hóa hạ tầng và công nghệ: Chiến lược bảo đảm cung ứng điện trong dài hạn

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, nhằm đánh giá toàn diện công tác đảm bảo cung ứng điện trong 6 tháng đầu năm 2026, giải pháp trong thời gian tới trước những khó khăn và thách thức do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao.
PHỤ TẢI TĂNG KỶ LỤC, HỆ THỐNG ĐIỆN VẪN VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 171,1 tỷ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025; điện thương phẩm đạt khoảng 151,8 tỷ kWh, tăng 9,67%.
Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm, nhu cầu điện tăng cao, EVN cùng Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, huy động linh hoạt các nguồn điện, kể cả nguồn chạy dầu dự phòng, qua đó đáp ứng thành công các mức phụ tải kỷ lục. Đáng chú ý, vào ngày 27/5/2026, công suất cực đại toàn quốc đạt 57.189 MW, cao nhất từ trước đến nay; miền Bắc đạt gần 29.900 MW nhưng hệ thống vẫn được vận hành an toàn, ổn định.
Về đầu tư xây dựng, EVN tiếp tục duy trì tiến độ các công trình trọng điểm, tập trung triển khai các dự án nhằm nâng cao năng lực truyền tải Bắc - Trung, tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc, giải tỏa công suất nguồn điện mới, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao tại các trung tâm kinh tế lớn và chuẩn bị hạ tầng điện phục vụ APEC 2027.
Ngoài ra, EVN cũng chỉ đạo các đơn vị trong tập đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông tiết kiệm điện, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong dịch chuyển phụ tải, nâng cao công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026, EVN sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mọi tình huống, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng tại miền Bắc.
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị, gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã báo cáo tình hình cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2026; công tác bảo đảm nguồn than, khí, dầu cho phát điện; đồng thời đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án nguồn điện, lưới truyền tải, nhập khẩu nhiên liệu và đề xuất các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho 6 tháng cuối năm cũng như giai đoạn trung và dài hạn.
Trên cơ sở các kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện các cục, vụ chức năng của Bộ Công Thương cùng NSMO đã trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác điều hành hệ thống điện; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.
TẬP TRUNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CUNG ỨNG ĐỦ ĐIỆN
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh: Phát triển nguồn điện là câu chuyện dài hạn, đòi hỏi sự chuẩn bị trước nhiều năm. Mục tiêu hiện nay là bảo đảm cung ứng điện đến năm 2030, đồng thời chủ động chuẩn bị các giải pháp cho giai đoạn đến năm 2035. Theo đó, việc rà soát danh mục đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trong thời gian tới không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn phải hướng tới nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong 10 năm tiếp theo.
Về danh mục các dự án cấp bách trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các Tập đoàn, doanh nghiệp lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung nguồn lực vào những dự án thực sự cần thiết và mang lại hiệu quả cao.
Trên cơ sở báo cáo của EVN và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng áp lực gia tăng nhu cầu năng lượng và yêu cầu tăng trưởng kinh tế vừa là thách thức, vừa là động lực để toàn ngành tiếp tục đổi mới, phát triển. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước, ngành năng lượng cần tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của EVN là bảo đảm cung ứng đủ điện cho nền kinh tế và đời sống nhân dân.
Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu EVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam, TKV, cùng các đơn vị liên quan để tập trung bảo đảm đầy đủ, liên tục, ổn định nguồn cung nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là than và khí cho phát điện. NSMO cần nghiên cứu tối ưu hóa lịch bảo dưỡng định kỳ, tránh việc dừng máy vào các đợt nắng nóng cao điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các sự cố bất ngờ.
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Bộ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh quản lý nhu cầu điện thông qua các chương trình tiết kiệm năng lượng và điều chỉnh phụ tải hiệu quả tại từng địa phương. Việc triển khai các dự án trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh cần được thực hiện dựa trên tính khả thi cao và đúng tiến độ đã đề ra. Đồng thời, EVN cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng triển khai các công nghệ hiện đại hiệu quả trong sản xuất, đầu tư chuyển đổi số, đặc biệt phải triển khai quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW và các công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược mà ngành Công Thương được giao.
Bộ trưởng cũng giao các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ và các Tập đoàn rà soát toàn diện hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành; đặc biệt là những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm cung ứng điện cho giai đoạn trước mắt và giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ tăng trưởng kinh tế đất nước.
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