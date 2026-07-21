Marina Living: Dấu ấn trách nhiệm xã hội của BIM Land trong phân khúc nhà ở xã hội

BIM Land chính thức ra mắt Marina Living - thương hiệu dòng sản phẩm nhà ở xã hội, gắn với trách nhiệm doanh nghiệp tại những vùng đất nơi BIM hiện diện.

Dự án NOXH Marina Living Halong tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina do BIM Land phát triển (ảnh minh họa).

Mỗi dự án Marina Living không chỉ mang đến những căn hộ phù hợp hơn với khả năng sở hữu của nhiều gia đình, mà còn góp phần hình thành những cộng đồng cư dân ổn định, văn minh và gắn bó lâu dài với vùng đất. Dòng sản phẩm được giới thiệu với dự án đầu tiên là Marina Living Halong tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, hướng tới việc mở rộng cơ hội an cư cho các gia đình trẻ, người lao động và cư dân địa phương.

Phát triển nhà ở xã hội đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính sách an sinh tại Việt Nam. Chính phủ đã phê duyệt “Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 201/2025/QH15 nhằm thúc đẩy lĩnh vực này bằng các cơ chế đặc thù. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở tại các trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ ngày càng tăng, bài toán nhà ở xã hội không chỉ nằm ở số lượng căn hộ với mức giá hợp lý, mà còn là vấn đề kết nối hạ tầng, tiện ích thiết yếu và môi trường sống ổn định, tiềm năng phát triển lâu dài cho cộng đồng cư dân.

TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP TẠI NHỮNG VÙNG ĐẤT NƠI BIM GROUP HIỆN DIỆN

Là thương hiệu phát triển bất động sản của BIM Group, chủ đầu tư BIM Land đã kiến tạo thành công nhiều điểm đến, khu đô thị, tổ hợp nghỉ dưỡng và hệ sinh thái dịch vụ tại các địa phương trên khắp cả nước. Trong suốt quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu phát triển đô thị song hành cùng nhu cầu nhà ở của cộng đồng cư dân địa phương, những người sinh sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển của mỗi vùng đất.

Marina Living – dòng sản phẩm nhà ở xã hội cũng được BIM Land phát triển từ định hướng này, hướng tới mở rộng cơ hội an cư cho người lao động, gia đình trẻ và cư dân có nhu cầu ở thực tại những địa phương doanh nghiệp hiện diện. Nhà ở xã hội không chỉ bổ sung nguồn cung thiết yếu cho thị trường bất động sản, mà còn là một phần trong cấu trúc phát triển đô thị cân bằng hơn.

MARINA LIVING: NƠI MỖI MÁI NHÀ MỞ RA MỘT TƯƠNG LAI VỮNG VÀNG HƠN

Với nhiều gia đình, căn nhà đầu tiên không chỉ là tài sản, mà còn là nền tảng để ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng con cái và tích lũy cho tương lai. Marina Living được định vị là dòng sản phẩm nhà ở xã hội đặt nhu cầu an cư thực tế của người dân làm trung tâm, khi tập trung vào những giá trị thiết thực: khả năng tiếp cận phù hợp hơn với người mua nhà ở xã hội, quy trình tiếp cận rõ ràng, môi trường sống được tổ chức hợp lý và khả năng hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

BIM Land định hướng phát triển Marina Living với sự chỉn chu từ quy hoạch, thiết kế, pháp lý đến quy trình bán hàng và hỗ trợ hồ sơ. Đây là yếu tố quan trọng với nhà ở xã hội, khi người mua cần một hành trình tiếp cận minh bạch và đáng tin cậy.

Tên gọi Marina Living cũng phản ánh hệ giá trị mà BIM Land theo đuổi: dễ tiếp cận hơn trong cơ hội an cư, trách nhiệm với cộng đồng và minh bạch trong cam kết. Tinh thần cốt lõi được gói gọn trong ba yếu tố: một mái nhà an tâm, một cộng đồng ổn định và một nền tảng cho tương lai.

DỰ ÁN ĐẦU TIÊN: MARINA LIVING HALONG

Dự án đầu tiên thuộc dòng sản phẩm này là Marina Living Halong, tên thương mại của Khu nhà ở xã hội tại Đa giác 3, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long, doanh nghiệp thuộc BIM Land.

Phối cảnh dự án Marina Living Halong.

Theo công bố, dự án có tổng diện tích sử dụng đất 29.758,66m2, trong đó diện tích ô đất nhà ở xã hội là 18.316,45m2. Dự án có 2.645 căn hộ, gồm 2.093 căn nhà ở xã hội, 542 căn nhà ở thương mại và 10 căn thương mại dịch vụ. Các căn hộ nhà ở xã hội có diện tích từ 45m2 đến 69,9m2, với thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Điểm đáng chú ý của Marina Living Halong là vị trí trong Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, khu vực đang phát triển đồng bộ về hạ tầng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Việc đưa nhà ở xã hội vào một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ giúp cư dân có điều kiện tiếp cận tiện ích, việc làm và môi trường sống ổn định. Từ dự án đầu tiên tại Halong Marina, BIM Land cho thấy cách tiếp cận rõ ràng với nhà ở xã hội: Đặt sản phẩm trong tổng thể quy hoạch đô thị, lấy nhu cầu ở thực làm trung tâm và gắn với trách nhiệm phát triển địa phương.

Dự án Marina Living đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc dự án từ ngày 21/7/2026 và sẽ thực hiện các thủ tục xét duyệt hồ sơ đăng ký trong giai đoạn đầu tiên từ nay đến hết ngày 21/8/2026.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký Đợt 1: từ ngày 21/07 đến hết ngày 21/8/2026

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://marinaliving.com.vn

Hoặc tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng tư vấn Nhà ở xã hội Marina Living Halong, Hạ Long Marine Plaza, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.