Marina Living: Dấu ấn trách nhiệm xã hội của BIM Land trong phân khúc nhà ở xã hội

Mỗi dự án Marina Living không chỉ mang đến những căn hộ phù hợp hơn với khả năng sở hữu của nhiều gia đình, mà còn góp phần hình thành những cộng đồng cư dân ổn định, văn minh và gắn bó lâu dài với vùng đất. Dòng sản phẩm được giới thiệu với dự án đầu tiên là Marina Living Halong tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, hướng tới việc mở rộng cơ hội an cư cho các gia đình trẻ, người lao động và cư dân địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính sách an sinh tại Việt Nam. Chính phủ đã phê duyệt “Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 201/2025/QH15 nhằm thúc đẩy lĩnh vực này bằng các cơ chế đặc thù. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở tại các trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ ngày càng tăng, bài toán nhà ở xã hội không chỉ nằm ở số lượng căn hộ với mức giá hợp lý, mà còn là vấn đề kết nối hạ tầng, tiện ích thiết yếu và môi trường sống ổn định, tiềm năng phát triển lâu dài cho cộng đồng cư dân.
Là thương hiệu phát triển bất động sản của BIM Group, chủ đầu tư BIM Land đã kiến tạo thành công nhiều điểm đến, khu đô thị, tổ hợp nghỉ dưỡng và hệ sinh thái dịch vụ tại các địa phương trên khắp cả nước. Trong suốt quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu phát triển đô thị song hành cùng nhu cầu nhà ở của cộng đồng cư dân địa phương, những người sinh sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển của mỗi vùng đất.
Marina Living – dòng sản phẩm nhà ở xã hội cũng được BIM Land phát triển từ định hướng này, hướng tới mở rộng cơ hội an cư cho người lao động, gia đình trẻ và cư dân có nhu cầu ở thực tại những địa phương doanh nghiệp hiện diện. Nhà ở xã hội không chỉ bổ sung nguồn cung thiết yếu cho thị trường bất động sản, mà còn là một phần trong cấu trúc phát triển đô thị cân bằng hơn.
Với nhiều gia đình, căn nhà đầu tiên không chỉ là tài sản, mà còn là nền tảng để ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng con cái và tích lũy cho tương lai. Marina Living được định vị là dòng sản phẩm nhà ở xã hội đặt nhu cầu an cư thực tế của người dân làm trung tâm, khi tập trung vào những giá trị thiết thực: khả năng tiếp cận phù hợp hơn với người mua nhà ở xã hội, quy trình tiếp cận rõ ràng, môi trường sống được tổ chức hợp lý và khả năng hình thành cộng đồng cư dân ổn định.
BIM Land định hướng phát triển Marina Living với sự chỉn chu từ quy hoạch, thiết kế, pháp lý đến quy trình bán hàng và hỗ trợ hồ sơ. Đây là yếu tố quan trọng với nhà ở xã hội, khi người mua cần một hành trình tiếp cận minh bạch và đáng tin cậy.
Tên gọi Marina Living cũng phản ánh hệ giá trị mà BIM Land theo đuổi: dễ tiếp cận hơn trong cơ hội an cư, trách nhiệm với cộng đồng và minh bạch trong cam kết. Tinh thần cốt lõi được gói gọn trong ba yếu tố: một mái nhà an tâm, một cộng đồng ổn định và một nền tảng cho tương lai.
Dự án đầu tiên thuộc dòng sản phẩm này là Marina Living Halong, tên thương mại của Khu nhà ở xã hội tại Đa giác 3, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long, doanh nghiệp thuộc BIM Land.
Theo công bố, dự án có tổng diện tích sử dụng đất 29.758,66m2, trong đó diện tích ô đất nhà ở xã hội là 18.316,45m2. Dự án có 2.645 căn hộ, gồm 2.093 căn nhà ở xã hội, 542 căn nhà ở thương mại và 10 căn thương mại dịch vụ. Các căn hộ nhà ở xã hội có diện tích từ 45m2 đến 69,9m2, với thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ.
Điểm đáng chú ý của Marina Living Halong là vị trí trong Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, khu vực đang phát triển đồng bộ về hạ tầng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Việc đưa nhà ở xã hội vào một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ giúp cư dân có điều kiện tiếp cận tiện ích, việc làm và môi trường sống ổn định. Từ dự án đầu tiên tại Halong Marina, BIM Land cho thấy cách tiếp cận rõ ràng với nhà ở xã hội: Đặt sản phẩm trong tổng thể quy hoạch đô thị, lấy nhu cầu ở thực làm trung tâm và gắn với trách nhiệm phát triển địa phương.
Dự án Marina Living đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc dự án từ ngày 21/7/2026 và sẽ thực hiện các thủ tục xét duyệt hồ sơ đăng ký trong giai đoạn đầu tiên từ nay đến hết ngày 21/8/2026.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký Đợt 1: từ ngày 21/07 đến hết ngày 21/8/2026
Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://marinaliving.com.vn
Hoặc tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng tư vấn Nhà ở xã hội Marina Living Halong, Hạ Long Marine Plaza, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 (công trình khởi công năm 2025) trước ngày 30/8/2026…
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức ban hành Quyết định số 2096/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất phần ngầm không có công trình xây dựng trên mặt đất đối với Dự án số 1 thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa, tọa lạc tại địa bàn phường Hạc Thành...
Bên cạnh tâm lý tích cực hơn, người tiêu dùng đang có nhiều thay đổi trong kỳ vọng và quyết định mua bất động sản. Những thay đổi này thể hiện ở việc lựa chọn khu vực, thời điểm xuống tiền, cũng như các yếu tố ưu tiên khi tìm kiếm sản phẩm…
Trong giai đoạn thị trường bất động sản không còn tăng theo “sóng”, nhà đầu tư bắt đầu quay lại với câu hỏi căn bản: Tài sản nào có thể vừa giữ giá trị dài hạn, vừa tạo dòng tiền đều đặn trong quá trình nắm giữ?
Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và các địa phương là một minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...