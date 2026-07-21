The Parc One hưởng lợi từ quỹ đất hiếm giữa trung tâm Bắc Giang, gia tăng giá trị cùng nhịp phát triển đô thị

Quá trình đô thị hóa cùng sự hình thành các cực tăng trưởng kinh tế mới đang khiến quỹ đất tại khu vực trung tâm các đô thị trở nên ngày càng hữu hạn. Trong phân khúc bất động sản cao cấp, vị trí không chỉ là yếu tố thuận tiện về giao thông mà còn là nền tảng tạo nên giá trị dài hạn, khả năng khai thác và tiềm năng tăng trưởng của tài sản.
Những dự án sở hữu vị trí trung tâm thường được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đồng bộ, khả năng tiếp cận các tiện ích công cộng cũng như sức hút đối với nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và chuyên gia làm việc tại địa phương.
Tại Bắc Giang - địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh mới sau sáp nhập và là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc - giá trị quỹ đất trung tâm tiếp tục được củng cố nhờ đà phát triển kinh tế và dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Tính đến nửa đầu năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh mới thu hút hơn 3.200 dự án FDI với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 55 tỷ USD, cùng hơn 25.000 chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý nước ngoài đang sinh sống, làm việc. Sự gia tăng của lực lượng chuyên gia quốc tế kéo theo nhu cầu về không gian lưu trú và an cư chất lượng cao, tạo thêm động lực cho phân khúc căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm.
Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Cừ - một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu vực phố cổ Bắc Giang, The Parc One sở hữu quỹ đất hiếm còn lại tại lõi đô thị. Dự án nằm liền kề Công viên Ngô Gia Tự và Hồ Khách Sạn, đồng thời được bao quanh bởi hệ thống hạ tầng và các tiện ích hiện hữu.
Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh đến Mandala Hotel & Suites Bắc Giang, Vincom Plaza Bắc Giang, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang. Mạng lưới giao thông hoàn thiện cũng giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu công nghiệp trọng điểm và các trung tâm sản xuất trong khu vực.
Vị trí này được đánh giá là một trong những lợi thế của dự án khi vừa đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân đô thị, vừa thuận tiện cho đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.
Bên cạnh lợi thế kết nối, việc nằm cạnh công viên và mặt hồ mang đến cho The Parc One không gian sống có mật độ cây xanh cao - yếu tố ngày càng được người mua nhà quan tâm trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Quỹ đất ven hồ tại khu vực trung tâm vốn không nhiều, qua đó góp phần gia tăng tính khan hiếm và giá trị của bất động sản theo thời gian đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân tinh hoa và đội ngũ chuyên gia quốc tế.
Dự án được phát triển với hệ tiện ích Well Club 360 cùng mô hình quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn, hướng đến đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống cũng như cộng đồng chuyên gia quốc tế.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, những dự án hội tụ đồng thời các yếu tố như vị trí lõi đô thị, hạ tầng hoàn thiện, hệ tiện ích đồng bộ và khả năng tiếp cận cộng đồng chuyên gia sẽ có nhiều lợi thế trong việc duy trì giá trị cũng như gia tăng sức hấp dẫn trên thị trường. Với những lợi thế đó, The Parc One không chỉ hướng tới nhu cầu an cư mà còn mở ra dư địa tích lũy tài sản dài hạn, đồng hành cùng quá trình phát triển của đô thị Bắc Giang trong giai đoạn mới.
* Thông tin liên hệ:
Dự án căn hộ cao cấp The Parc One
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0868 689 606
Website: https://theparcone.com.vn
Hệ thống đại lý phân phối dự án The Parc One
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