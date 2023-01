FPT báo lãi trước thuế 7.654 tỷ đồng, tăng trưởng 20,8% năm 2022

CTCP FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,4% và 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, FPT đã hoàn thành vượt 4% mục tiêu doanh thu và về đích chỉ tiêu lợi nhuận. EPS đạt 4.421 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 22,2% so với năm trước.

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ Công nghệ thông tin trong nước và Dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 58% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 25.521 tỷ đồng và 3.421 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,1% và 22,2% so với năm trước.

Trong đó, doanh thu Dịch vụ Công nghệ thông tin tại nước ngoài đạt 18.935 tỷ đồng, tăng 30,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.987 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2021. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Mỹ (tăng 50%) và châu Á – Thái Bình Dương (tăng 36,4%). Thị trường Nhật Bản, mặc dù chịu tác động của việc đồng Yên mất giá nhưng vẫn tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhờ vào nhu cầu chuyển đổi số tăng cao, đặc biệt trong nửa cuối năm 2022.

Mảng dịch vụ Công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài cũng ghi nhận doanh thu ký mới đạt 21.594 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng trưởng 39% so với năm trước, tạo đà tăng trưởng tốt cho năm 2023. Trong đó, nhờ những nỗ lực đầu tư vào nguồn nhân lực, năng lực công nghệ, lẫn mở rộng hiện diện trên 29 quốc gia trên toàn cầu, số lượng hợp đồng ký mới có quy mô doanh thu trên 5 triệu USD/dự án đạt 31 hợp đồng, tăng 63,2% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ Công nghệ thông tin tại thị trường trong nước đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 6.586 tỷ đồng và 434 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 6,3% và 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó, các sản phẩm, giải pháp thuộc hệ sinh thái Made by FPT mang lại 1.150 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 54,3% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng 16,1% so với năm trước, đạt 14.730 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 17,6%, đạt 2.818 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 15,5%, đạt 13.954 tỷ đồng.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 53% lên 4.712 tỷ đồng. Năm 2022 chứng kiến hệ thống giáo dục FPT Education chính thức vượt cột mốc Mega với quy mô trên 100.000 người học quy đổi trên toàn hệ thống.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/1, cổ phiếu FPT tăng 1,5% lên 82.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh hơn 0,8 triệu đơn vị.