Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Năm 2025, FPT báo lãi trước thuế tăng 17,8% đạt hơn 13.000 tỷ đồng

Hà Anh

27/01/2026, 21:06

Trong năm 2025 FPT thắng thầu 26 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mang Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu FPT trên TradingView.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh năm 2025.

Cụ thể: kết thúc năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 70.113 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.039 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,6% và 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 9.369 tỷ đồng, tăng trưởng 19,3%, EPS đạt 5.211 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,4% so với năm trước.

Đáng chú ý, năm 2025 FPT thắng thầu 26 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mang Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 63% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương dương 44.475 tỷ đồng và 5.883 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13,7% và 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo FPT, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài duy trì tăng trưởng 14,3%, đạt 35.382 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.467 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 25,4% so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2025, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 40.636 tỷ đồng (hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ), tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong năm 2025 đạt 16.751 tỷ đồng, tăng trưởng 16,8% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, Al/Data Analytics,...

Mảng Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước ghi nhận doanh thu đạt 9.093 tỷ đồng (+11,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 416 tỷ đồng (-9,7% so với cùng kỳ). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu đạt 2.672 tỷ đồng (tăng 19,1 %) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 18.702 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6% và lợi nhuận trước thuế đạt 4.167 tỷ đồng, tăng 21,9%.

Doanh thu mảng Giáo dục điều chỉnh nhẹ -1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7.009 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 27/1/2026, giá cổ phiếu FPT tăng 3,65% lên 102.100 đồng/cổ phiếu.

