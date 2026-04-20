Hơn 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động

Chuỗi sự kiện “UEH Sharing & Giving – Career Fair 2026” tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động, đồng thời tạo không gian kết nối sâu rộng giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội...

Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thành lập, từ 13 đến 19/4, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức chuỗi sự kiện “UEH Sharing & Giving – Career Fair 2026” như một dấu mốc thể hiện bước chuyển từ xây dựng nền tảng kết nối sang giai đoạn đồng kiến tạo.

Sự kiện thuộc chương trình “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững” được UEH triển khai từ năm 2020. Sau 5 năm, chương trình đã hình thành một hệ sinh thái hợp tác rộng mở với hơn 1.500 đối tác, trao hơn 213 tỷ đồng học bổng đến trên 16.000 người học, cùng hàng ngàn cơ hội thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của năm nay là sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp uy tín thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, công nghệ, thương mại điện tử, sản xuất và logistics. Các đơn vị đã mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm, giúp sinh viên tiếp cận thực tế, hiểu rõ hơn về thị trường lao động và chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp.

Sáng 19/4, khai mạc Ngày hội Thực tập và Việc làm TP. Hồ Chí Minh - Career Fair 2026 là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện "UEH Sharing & Giving – Career Fair 2026".

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyển dụng, sự kiện còn là không gian đối thoại chiến lược giữa giáo dục và thị trường lao động. Người tham gia có cơ hội trải nghiệm quy trình tuyển dụng thông qua các hoạt động phỏng vấn 1:1, tư vấn hướng nghiệp và hoàn thiện hồ sơ. Qua đó, sinh viên có thể chủ động nâng cao năng lực, trong khi doanh nghiệp tiếp cận sớm nguồn nhân lực tiềm năng.

Đại diện UEH cho biết, chuỗi sự kiện không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn khẳng định vai trò của nhà trường như một cầu nối giữa giáo dục, doanh nghiệp và xã hội.

Từ nền tảng đã được xây dựng, UEH cùng cộng đồng đang bước vào hành trình mới, hướng tới một hệ sinh thái tri thức gắn với thực tiễn, trách nhiệm và phát triển bền vững cho tương lai.