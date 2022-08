Galaxy Z series chỉ là “bước đệm để chờ công nghệ" của Samsung

Tối 10/8 theo giờ Việt Nam, tại sự kiện mong chờ nhất của Samsung Galaxy Unpacked 2022, Samsung đã giới thiệu hàng loạt những sản phẩm mới của hãng mà giới công nghệ đã chờ đợi suốt nhiều tháng qua như Samsung Galaxy Z Fold4, điện thoại màn hình gập Galaxy Z Flip4, đồng hồ thông minh Galaxy Watch5 và tai nghe true wireless Galaxy Buds2 Pro mới.

Galaxy Z Fold4 là một trong những sản phẩm được mong chờ nhất. Về thiết kế, sản phẩm không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ trước đó. Tuy nhiên, kích thước của Galaxy Z Fold4 có sự thay đổi nhẹ về chiều dài cũng như độ rộng. Cụ thể, Galaxy Z Fold 4 có kích thước 155.1 x 67.1 x 15.8 mm khi đóng lại, và 155.1 x 130.1 x 15.8 mm khi mở ra. So với Galaxy Z Fold3, sản phẩm có kích thước tổng thể ngắn hơn nhưng rộng hơn.

Cả 2 màn hình của Samsung Galaxy Z Fold 4 vẫn sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120Hz nhưng có viền mỏng hơn so với thế hệ trước.

Theo đánh giá của các Samfans (người yêu thích sản phẩm Samsung), máy được cải tiến giao diện Flex mode độc quyền, bổ sung thêm thanh taskbar bên dưới màn hình để đa nhiệm nhanh hơn, chuyển đổi nhanh giữa các app tiện lợi hơn như trên PC. Tuy nhiên, camera lại không có nhiều cải tiến nổi bật.

Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc ngành hàng Samsung hệ thống FPT Shop, cho biết Samsung vẫn đang là hãng tiên phong và dẫn đầu trong phân khúc điện thoại màn hình gập cao cấp. Bộ đôi Galaxy Z Series sở hữu nhiều cải tiến sáng tạo, hứa hẹn sẽ là bước tiến của hãng trong việc thu hút người tiêu dùng trong thị trường điện thoại gập mới này.

Theo đánh giá của anh Trần Đức Trung, Quản trị viên Diễn đàn Tinh tế, sản phẩm cải tiến nhiều ở bản lề nhằm cải thiện khả năng hư màn hình, giảm tỉ lệ trục trặc do lỗi trước đây chứ không phải là do tác động của nước.

“Thực tế nhiều người cho rằng cải tiến không nhiều nhưng điện thoại gập hiện nay thì Samsung chưa có đối thủ vì thị trường nhiều nước. Trong khi flagship Huawei bị hạn chế nhiều sử dụng điều hành Android, còn Vivo hay OPPO chỉ bán ở thị trường Trung Quốc, riêng Xiaomi bỏ qua vì MIX Fold chưa chinh phục được người dùng”, anh Trung cho biết thêm.

Còn đánh giá của anh Bùi An, Chuyên gia công nghệ, người dùng trông chờ nhất về cải tiến của cây bút S Pen đã không xảy ra với Z Series. Tiếp theo là những nhược điểm của dòng Z trước đó như vết hằn màn hình ngay chỗ gập cũng không được cải thiện.

Đặc biệt, pin là một vấn đề lớn khi Samsung vẫn chỉ có viên pin 4400 mAh cho 3 cái màn hình. Trong khi những flagship của các hãng khác như OPPO thì viên pin đã 5000 mAh. Thêm nữa, công nghệ sạc nhanh hiện tại trên các dòng smartphone của Samsung chỉ có công suất 25W. Đây thực sự là thông số quá nhỏ bé so với OPPO 80W và Xiaomi 120W.

“Pin không đủ dùng là tình trạng phổ biến ở dòng Z Series được người dùng phản ánh những năm gần đây nhưng có lẽ do công nghệ của Samsung hiện tại vẫn chưa thể nâng dung lượng pin lên được. Sạc nhanh thực sự cần thiết hiện nay, nhất là với những người đi làm di chuyển nhiều, đi chơi, đi du lịch. Một dòng flagship giá cao mà không thể sạc siêu nhanh thì đúng là thiếu sót lớn”, anh An chia sẻ.

Đồng quan điểm với anh Đức Trung, anh Bùi An phân tích: Camera vẫn không có gì quá đột phá so với dòng S Series ra mắt hồi đầu năm. Cụ thể, camera trước ẩn dưới màn hình cũng là một công nghệ mới nhưng nó gây ra hệ quả là chất lượng hình ảnh chụp khi selfie sẽ đi xuống do hệ thống quang học bị che bởi lớp kính màn hình, mà công nghệ làm kính và AI xử lý hình ảnh không thể nào khắc phục được hết.

Về giá bán, dường như Samsung đang cho thấy "ý đồ" nghiêng về Z Flip nhiều hơn khi có mức giá khá dễ chịu, lại nhắm tới phân khúc phụ nữ, văn phòng ... Còn Z Fold4 vẫn ở mức giá quá cao, trên 40 triệu thì người dùng sẽ nghĩ đến chuyện đợi iPhone 14 sắp ra mắt vào tháng sau.

Có thể nói, Galaxy Z Series lần này chỉ là một bước đệm để "chờ công nghệ" mới của Samsung và không có nhiều thay đổi lớn mang tính cốt lõi để khắc phục những điểm yếu trước đây như màn hình, pin, trải nghiệm sử dụng với màn hình lớn...

Tại Việt Nam, Galaxy Z Fold4 năm nay giữ nguyên giá so với năm ngoái và có thêm bản 1TB. Hiện, Samsung Việt Nam đã công bố giá bán chính thức của Galaxy Z Fold4 phiên bản 512GB là 44,5 triệu và phiên bản 256GB là 41 triệu đồng; Galaxy Z Flip4 phiên bản 256GB là 26 triệu và phiên bản 128GB là 24 triệu đồng. Tại một số cửa hàng bán lẻ áp dụng ưu đãi với khách hàng thông thường có thể được trừ thẳng vào giá bán.

Ghi nhận tại FPT Shop, hệ thống bán lẻ đã sớm triển khai chương trình đăng ký để sở hữu sớm Galaxy Z Fold4, Z Flip4. Sau 7 ngày chương trình đặt mua trước tại FPT Shop đã ghi nhận gần 1.000 lượt đăng ký và nhận thông tin, trong đó có đến 70% khách hàng chọn Galaxy Z Fold4 5G.