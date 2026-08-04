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Nhận định của giới phân tích về động thái can thiệp tỷ giá của Nhật Bản

A An Huy

Trong những phiên giao dịch gần đây, việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm bảo vệ tỷ giá đồng yên - với sự hỗ trợ của Mỹ - đã tạo ra một cú bật mạnh cho đồng tiền này...

Diễn biến tỷ giá USD/yên trong 6 tháng qua. Đơn vị: yên/USD - Nguồn: CNBC.
Diễn biến tỷ giá USD/yên trong 6 tháng qua. Đơn vị: yên/USD - Nguồn: CNBC.

Trước khi giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (3/8), đồng yên Nhật đã tăng giá khoảng 5% so với trước trước khi có động thái can thiệp.

Động thái phối hợp giữa Bộ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ mua vào đồng yên đã đưa đồng tiền này phục hồi về ngưỡng hơn 157 yên đổi 1 USD, sau khi giảm về gần 164 yên đổi 1 USD vào tuần trước - mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Sáng nay (4/8), tỷ giá USD/yên dao động quanh ngưỡng 157,5 yên đổi 1 USD.

Tuy nhiên, theo hãng tin CNBC, các nhà phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng duy trì đà phục hồi đồng yên, khi mà các yếu tố cơ bản của đồng tiền này vẫn đang bị soi xét kỹ lưỡng.

Hai chiến lược gia Teck Leng Tan và Dominic Schnider của ngân hàng UBS nhận định chính sách của Nhật Bản khó có thể tạo ra sức mạnh bền vững cho đồng yên.

“Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến chỉ tiếp tục quá trình bình thường hóa chính sách một cách từ từ, và lãi suất thực của nước này vẫn duy trì ở trạng thái âm. Do đó, đồng yên có thể sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhiều hơn bởi khả năng có những đợt can thiệp tỷ giá tiếp theo, thay vì bởi các yếu tố cơ bản về tiền tệ trong nước”, hai chiến lược gia này viết trong một báo cáo.

Việc Mỹ can thiệp để hỗ trợ đồng yên đã gây ra nhiều đồn đoán trên thị trường. Trong các nỗ lực trước đây của Nhật Bản nhằm bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ vào các năm 2022 và 2024, BOJ đã bán USD để mua yên. Mặc dù đợt can thiệp lần này cũng được cho là tiến hành theo cách tiếp cận tương tự, nhưng có một số nguồn tin cho rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể đã bán euro để mua yên thay vì USD. Dù sao đi chăng nữa, đà phục hồi của đồng yên có vẻ đang chững lại ở ngưỡng hơn 157 yên/USD.

Ông Chris Turner, trưởng bộ phận thị trường của ngân hàng ING, sự vững giá của đồng USD có thể là xuất phát từ việc chưa ai dám chắc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 hay không. Khả năng Fed tăng lãi suất đồng nghĩa với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ còn tăng lên mức cao hơn, thúc đẩy nhu cầu của giới đầu tư quốc tế đối với trái phiếu kho bạc Mỹ, từ đó hỗ trợ đồng USD.

Dù đã giảm hơn 1% trong 1 tháng trở lại đây, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ tiền tệ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác, trong đó có đồng yên, đã tăng gần 1,6% trong 3 tháng qua và tăng gần 1,7% từ đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Một báo cáo ngày 3/8 của ngân hàng HSBC nhấn mạnh rằng một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong chính sách cơ bản của BOJ sẽ là chìa khóa cho sự phục hồi bền vững của đồng yên.

"Trừ khi BOJ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất, và Chính phủ Nhật Bản có lập trường rõ ràng hơn về tỷ giá đồng yên, thay vì nói rằng tình trạng mất giá của đồng yên có cả tác động tích cực và tiêu cực, cũng như giảm bớt tham vọng mở rộng tài khóa, chúng tôi vẫn thiếu tự tin trong việc dự báo về một xu hướng giảm của tỷ giá đồng USD so với yên Nhật”, báo cáo viết.

Ngoài ra, còn có những lo ngại rằng đợt can thiệp tỷ giá vừa rồi có thể phản tác dụng.

Ông Robin Brooks, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, đã viết trong một bài đăng trên mạng Substack rằng sự can thiệp phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ rốt cuộc có thể làm suy yếu thay vì củng cố niềm tin vào đồng yên.

Ông nhấn mạnh rằng nếu Washington bán euro thay vì USD để mua yên, giới đầu tư có thể suy luận rằng các quan chức Mỹ chẳng qua đang cố gắng tránh việc Nhật Bản phải bán trái phiếu kho bạc Mỹ để cấp cho động thái sự can thiệp. Các thông tin nói rằng Mỹ đã bán euro thay vì USD để mua yên đã gây bất ngờ cho thị trường, vì sự can thiệp phối hợp truyền thống thường được cấp vốn bằng USD.

“Tôi cho rằng tình tiết này làm giảm hiệu quả từ sự tham gia của Mỹ vào đợt can thiệp, vì sẽ khiến thị trường tự hỏi tại sao Mỹ không hành động một cách đơn giản là cấp vốn cho việc mua yên bằng USD”, ông Brooks nói.

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