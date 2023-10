Giá đất nền miền Nam tăng 71% chỉ trong 5 năm

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, chỉ số giá đất nền vẫn duy trì mức tăng ổn định từ 2018 đến nay trên cả nước, song có xu hướng phân hóa giữa các vùng và khu vực.

Cụ thể, sau giai đoạn từ quý 1/2018 đến quý 3/2023, giá rao bán đất nền miền Nam tăng 71%, miền Bắc tăng 54%. Như vậy, trong 5 năm qua, mức độ tăng giá trung bình của đất nền miền Nam cao hơn miền Bắc. Ngoài ra, nếu xét riêng năm 2023, giá đất nền hai miền cũng có chiều hướng dịch chuyển khác biệt. Trong khi biểu đồ giá đất nền miền Nam có dấu hiệu đi xuống, từ cuối năm ngoái đến nay, giảm 26,2% thì giá rao bán trung bình đất nền miền Bắc luôn duy trì xu hướng tăng, đến quý 3/2023 ước tăng 4,9% so với quý 4/2022. Còn tại Hải Phòng, giá tăng 128%, Quảng Ninh tăng 44%, Hưng Yên tăng 36%, Bắc Ninh tăng 20%.

Ở miền Nam, Bình Dương là tỉnh duy trì nhịp tăng giá đất tốt nhất khu vực khi giá đất nền tăng đến 147% so với đầu năm 2018,. Bên cạnh đó, đất nền một số địa phương khác như Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai dù gần đây có suy giảm về giá rao bán, nhưng xét tổng thể 5 năm qua vẫn đạt mức tăng giá lần lượt 89%, 64% và 60%.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, loại hình đất nền vẫn là phân khúc thu hút sự quan tâm lớn ở thị trường bất động sản, chiếm 28% tỷ trọng lựa chọn mua của khách hàng tham gia khảo sát. Trong đó, 32% khách hàng có nhu cầu mở rộng không gian sống chọn đất nền để mua vào; 46% nhà đầu tư lựa chọn xuống tiền mua đất nền.

Về diễn biến của thị trường đất nền, kết qủa khảo sát thực hiện trên 1.000 môi giới bất động sản cho thấy: 25% nhà môi giới nhận định đến quý 4/2024 thị trường đất nền mới phục hồi trở lại; 17% cho rằng sẽ phục hồi trong quý 3/2024; 22,6% nhìn nhận điểm đảo chiều là quý 2/2024.

Ông Quốc Anh cho rằng, so các loại hình khác, thời điểm phục hồi của thị trường đất nền có thể chậm hơn do nhiều yếu tố. Bởi xét về tăng trưởng kinh tế, dự báo đến 2024 kinh tế mới có khả năng hồi phục. Tín dụng mở dành cho đầu tư bất động sản vẫn rất thấp, lãi suất dù đang giảm dần nhưng qua tốc độ giảm hiện tại thì cần 3-4 quý để trở lại mức lãi suất năm 2021. Mặt khác, tốc độ giải ngân đầu tư công dự kiến đến năm 2025 mới bùng nổ, luật đất đai cũng năm 2024 thông qua và cần một thời gian để đi vào thực tế. Hơn nữa, tâm lý thị trường còn thấp với những phân khúc bất động sản thuộc loại đầu tư, đầu cơ, ít phục vụ nhu cầu ở thực. Vì vậy “đất nền sẽ phục hồi chậm hơn so loại hình khác và có thể phải cuối năm 2024 thị trường này mới đảo chiều”, ông Quốc Anh dự báo.

Trên thực tế, nhiều chuyên gia đánh giá: nếu nhanh thì từ quý 2/2024 trở đi, đất nền mới dần ấm lên vì chính sách liên quan ít nhất phải có độ trễ khoảng 3-6 tháng, thường đi chậm hơn sự phát triển của thị trường. Mặc dầu vậy, việc hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư chắc chắn là tác động gián tiếp đến phân khúc đất nền. Tuy nhiên giữa bối cảnh hiện nay, yếu tố hạ tầng không thể kỳ vọng tác động một cách quá rõ nét, mà cần thời gian 2 - 3 năm nữa mới ảnh hưởng đến mức giá bất động sản.

Ngoài ra, tác động của hạ tầng cũng phải đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Không phải cứ nơi nào hạ tầng đi qua đều khiến bất động sản nhộn nhịp. Tương lai của phân khúc đất nền vẫn là vùng trung tâm những thành phố lớn, và khu ven cách 30 - 50 km. Việc kết nối hạ tầng với bất động sản không chỉ tính bằng cây số mà còn tính bằng thời gian di chuyển.